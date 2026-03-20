Tin nóng công nghệ 20/3: Trung Quốc điều khiển robot hình người bằng điện toán vệ tinh

1. Trung Quốc thử nghiệm điều khiển robot hình người bằng điện toán vệ tinh

Cuộc thử nghiệm đã thành công trong việc kết hợp một tác nhân AI mã nguồn mở, xử lý trên quỹ đạo và một robot mặt đất thành một hệ thống điều khiển khép kín, liền mạch. Ảnh: Interesting Engineering.

Một phòng thí nghiệm tại Trung Quốc vừa thực hiện thành công việc điều khiển robot hình người thông qua hệ thống điện toán đặt ngoài không gian. Thí nghiệm do Công ty Công nghệ Hàng không Vũ trụ GuoXing và Đại học Giao thông Thượng Hải phối hợp triển khai bằng cách tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Qwen3 của Alibaba lên các vệ tinh đang quay quanh quỹ đạo.

Thay vì chỉ truyền dẫn tín hiệu đơn thuần, các vệ tinh này trực tiếp xử lý dữ liệu và đưa ra chỉ thị di chuyển cho robot dưới mặt đất thông qua tác vụ trí tuệ nhân tạo OpenClaw. Giải pháp này giúp duy trì trí thông minh cho các thiết bị tự hành, máy bay không người lái tại những vùng sâu vùng xa hoặc nơi hạ tầng viễn thông bị phá hủy.

Hiện tại, đơn vị thực hiện đã triển khai 12 vệ tinh và đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới 2.800 vệ tinh chuyên dụng vào năm 2035. Dù còn đối mặt với thách thức về tản nhiệt trong môi trường chân không, bước tiến này đã khẳng định khả năng vận hành của bộ não điện tử ngoài vũ trụ.

2. Google siết chặt quy trình cài đặt ứng dụng Android nhằm ngăn chặn mã độc

Hệ thống mới của công ty nay đã có tính bảo mật cao hơn. Ảnh: Interesting Engineering.

Google đang chuẩn bị thực hiện một cuộc cải tổ lớn đối với hệ thống cài đặt ứng dụng trên Android nhằm hạn chế các mối đe dọa từ mã độc. Thay đổi dự kiến ra mắt vào tháng 9 này sẽ thiết lập một khung pháp lý nghiêm ngặt hơn nhưng không hoàn toàn xóa bỏ việc cài đặt từ nguồn bên ngoài. Trọng tâm của bản cập nhật là mô hình tin cậy mới, yêu cầu các nhà phát triển phải xác minh danh tính và đăng ký thông tin mã hóa trước khi phân phối ứng dụng độc lập.

Đối với những người dùng muốn cài đặt các tệp không xác định, họ sẽ phải kích hoạt các tùy chọn ẩn sâu trong phần cài đặt dành cho nhà phát triển và đối mặt với thời gian chờ bắt buộc 24 giờ. Chiến lược này nhằm ngăn chặn các quyết định bốc đồng thường dẫn đến việc lây nhiễm phần mềm độc hại. Dù vấp phải sự chỉ trích về việc thắt chặt quyền kiểm soát, Google khẳng định đây là bước đi cần thiết để cân bằng giữa tính mở và sự an toàn cho hệ sinh thái.

3. Tesla chi 2,9 tỷ USD mua thiết bị Trung Quốc

Elon Musk tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thường niên lần thứ 56 tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters.

Tesla đang lên kế hoạch mua các thiết bị sản xuất pin năng lượng mặt trời trị giá 2,9 tỷ USD từ các nhà cung cấp Trung Quốc như Suzhou Maxwell Technologies. Mục tiêu của CEO Elon Musk là thiết lập công suất 100 gigawatt tại Mỹ trước cuối năm 2028 để đáp ứng nhu cầu điện năng khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu AI.

Dù chính quyền tổng thống Donald Trump áp thuế cao lên tấm pin thành phẩm, các thiết bị sản xuất vẫn được miễn thuế nhằm hỗ trợ phục hồi nền sản xuất nội địa. Các lô máy móc dự kiến sẽ được vận chuyển đến Texas vào mùa thu này sau khi được bộ thương mại Trung Quốc phê duyệt xuất khẩu. Động thái này cho thấy sự phụ thuộc nhất định của ngành công nghiệp Mỹ vào chuỗi cung ứng từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới để đạt được các mục tiêu tham vọng. Nếu thành công, dự án sẽ thay đổi đáng kể cơ cấu năng lượng tái tạo đang còn khiêm tốn tại Mỹ.

4. OpenAI thâu tóm Astral nhằm củng cố vị thế trong thị trường công cụ lập trình

OpenAI thâu tóm Astral. Ảnh: Reuters.

OpenAI vừa thông báo mua lại Astral, một công ty chuyên về công cụ lập trình Python, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với đối thủ Anthropic. Thương vụ này sẽ đưa bộ công cụ phát triển của Astral vào hệ thống Codex của OpenAI để nâng cao tốc độ và độ tin cậy cho người dùng. Kể từ đầu năm, nền tảng Codex đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với hơn hai triệu người dùng hoạt động hàng tuần.

Sam Altman đang thúc đẩy mạnh mẽ mảng công cụ mã nguồn sau khi Claude Code của Anthropic nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng lập trình viên. Dù các điều khoản tài chính không được tiết lộ, phía Astral khẳng định OpenAI vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các công cụ mã nguồn mở sau khi thương vụ hoàn tất. Bước đi chiến lược này cho thấy quyết tâm của OpenAI trong việc chiếm lĩnh thị phần công cụ lập trình trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ hiện nay.

5. Ngân hàng Ninh Ba chuẩn bị triển khai hệ thống nhân dân tệ kỹ thuật số

Ngân hàng Ninh Ba chuẩn bị triển khai e-CNY. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng Ninh Ba của Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm nhà cung cấp để xây dựng hệ thống quản lý nhân dân tệ kỹ thuật số nhằm đón đầu làn sóng cấp phép mới từ ngân hàng trung ương. Theo các báo cáo gần đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể sớm cho phép thêm 12 ngân hàng thương mại tham gia vào mạng lưới kinh doanh đồng e-CNY.

Hiện tại, quốc gia này mới chỉ cấp phép cho 10 định chế tài chính lớn thực hiện các giao dịch tiền kỹ thuật số để duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu. Bắc Kinh đang đẩy mạnh sáng kiến này nhằm tăng cường kiểm soát dòng vốn và ngăn chặn các mối đe dọa từ tiền ảo vốn gây khó khăn cho việc quản lý ngoại hối. Kể từ đầu năm, cơ quan quản lý cũng đã áp dụng cơ chế tính lãi cho đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để gia tăng sức hấp dẫn đối với người dùng trong và ngoài nước.

Theo Interesting Engineering, Reuters