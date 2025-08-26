Tin nóng công nghệ 26/8: iPhone 17 có thể sạc không dây ngược; xAI kiện Apple và OpenAI

VietTimes - Công ty khởi nghiệp AI - xAI của tỷ phú Elon Musk vừa đâm đơn kiện Apple và OpenAI tại tòa án liên bang ở Texas; iPhone 17 Pro sẽ có sạc không dây ngược... là tin nóng công nghệ ngày 26/8.

1. Nhật Bản cam kết đầu tư 68 tỷ USD vào Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Nhật Bản Shigeru Ishiba. Ảnh: Nikkei Asia.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba sẽ công bố kế hoạch đầu tư 10 nghìn tỷ yên (khoảng 68 tỷ USD) vào Ấn Độ trong 10 năm tới. Động thái này nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và chất bán dẫn.

Khoản đầu tư sẽ giúp các công ty Nhật Bản mở rộng thị trường và thúc đẩy nền kinh tế Ấn Độ. Hai nước sẽ ra mắt "Sáng kiến Hợp tác AI" để trao đổi nhà nghiên cứu và áp dụng AI giải quyết các vấn đề xã hội.

Trong lĩnh vực bán dẫn, Tokyo sẵn sàng chia sẻ thế mạnh về vật liệu và thiết bị. Ông Ishiba và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm một cơ sở của Tokyo Electron, tạo cơ hội cho Nhật Bản giới thiệu công nghệ sản xuất chip tiên tiến.

Nhật Bản cũng tìm cách giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực bằng cách tăng gấp đôi số lượng chuyên gia và sinh viên Ấn Độ được tiếp nhận, từ 25.000 người trong 5 năm qua lên 50.000 người trong 5 năm tới. Đây là một bước đi chiến lược nhằm kết nối nguồn lao động chất lượng cao của Ấn Độ với nhu cầu công nghệ của Nhật Bản.

2. Yanmar và Terra Drone ra mắt máy bay không người lái nông nghiệp tại Indonesia

Mẫu máy bay không người lái sắp được Yanmar và Terra Drone bán ra sẽ có khả năng rải thuốc trừ sâu và phân bón. Ảnh: Nikkei Asia.

Yanmar Holdings, nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp hàng đầu Nhật Bản, đã hợp tác với công ty khởi nghiệp Terra Drone để ra mắt sản phẩm máy bay không người lái (drone) nông nghiệp tại Indonesia. Sản phẩm sẽ được phân phối thông qua công ty con Yanmar Diesel Indonesia, chủ yếu phục vụ việc rải phân bón và thuốc trừ sâu trên ruộng lúa.

Sản phẩm có hai mẫu với tải trọng lần lượt là 16 kg và 20 kg. Yanmar đặt mục tiêu bán được 120 chiếc vào cuối năm nay cho các cơ quan nhà nước và các trang trại lớn. Các drone này có khả năng tự động tạo lộ trình, tránh chướng ngại vật và bám sát địa hình, giúp chúng hoạt động hiệu quả trên cả những vùng đất phức tạp. Mẫu 20 kg còn có thêm tính năng gieo hạt.

3. Sony thử nghiệm công nghệ AI giám sát giao thông tại Mỹ

Một hệ thống do Sony Semiconductor Solutions phát triển sẽ giám sát lưu lượng và hướng giao thông ở San Jose. Ảnh: Nikkei Asia.

Sony Semiconductor Solutions đang triển khai các hệ thống công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tại hai thành phố của Mỹ là San Jose (California) và Lakewood (Colorado). Mục tiêu là giảm ùn tắc và va chạm giao thông bằng cách tích hợp AI vào hệ thống giám sát.

Sử dụng dịch vụ Aitrios của công ty, các hệ thống này có khả năng xử lý AI biên, tức là AI được tích hợp trực tiếp vào cảm biến hình ảnh, giúp phân tích dữ liệu ngay tại chỗ. Nhờ hợp tác với nhà sản xuất camera AglaiaSense, phần mềm này có thể phát hiện luồng giao thông và lối đi của người đi bộ với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm.

Tại San Jose, hệ thống giúp thu thập dữ liệu giao thông 24/7, thay vì các khảo sát thủ công định kỳ. Dữ liệu này sẽ được chia sẻ để giúp người dân tránh kẹt xe.

Trong khi đó ở Lakewood, hệ thống sẽ giúp phát hiện người đi bộ băng qua đường tại những khu vực không có vạch kẻ đường, sau đó kết nối với hệ thống cảnh báo để nhắc nhở tài xế. Với mức giá chỉ vài nghìn đô la, bằng một nửa so với đối thủ, Sony hy vọng sẽ mở rộng thị trường cho công nghệ này.

4. xAI của Elon Musk kiện Apple và OpenAI vì "thỏa thuận độc quyền"

OpenAI tiếp tục bị Elon Musk kiện. Ảnh: Reuters.

Công ty khởi nghiệp AI - xAI của tỷ phú Elon Musk vừa đâm đơn kiện Apple và OpenAI tại tòa án liên bang ở Texas. Vụ kiện cáo buộc hai gã khổng lồ công nghệ này đã "thông đồng bất hợp pháp để ngăn chặn cạnh tranh" trên thị trường trí tuệ nhân tạo.

Theo đơn kiện, việc Apple tích hợp ChatGPT của OpenAI vào hệ điều hành của mình đã tạo ra một thỏa thuận độc quyền, gây bất lợi cho các đối thủ như xAI và ứng dụng Grok. xAI yêu cầu bồi thường thiệt hại hàng tỷ USD.

Trước đó, Musk từng đe dọa kiện Apple, cho rằng hành vi này "ngăn cản bất kỳ công ty AI nào khác ngoài OpenAI đạt được vị trí số 1 trên App Store". Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cho rằng Apple có thể lập luận đây là một quyết định kinh doanh hợp pháp trong một thị trường cạnh tranh.

5. iPhone 17 Pro sẽ có sạc không dây ngược

Tính năng sạc không dây có thể sẽ sớm xuất hiện trên mẫu máy sắp tới của nhà Táo. Ảnh: BGR.

Trong nhiều năm qua, tin đồn về việc iPhone hỗ trợ sạc không dây ngược luôn xuất hiện rồi lại biến mất. Lần này, tin đồn mới nhất từ "chuyên gia" Apple Fixed Focus Digital trên Weibo khẳng định tính năng này sẽ chỉ dành riêng cho các mẫu iPhone 17 Pro sắp ra mắt.

Sạc không dây ngược cho phép người dùng sạc các thiết bị khác như AirPods hoặc Apple Watch chỉ bằng cách đặt chúng lên mặt lưng iPhone. Tính năng này, dù không phải là đột phá, sẽ mang lại sự tiện lợi đáng kể, đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp. Theo một báo cáo trước đó, tốc độ sạc dự kiến sẽ là 7,5W.

Tuy nhiên, người đưa tin lưu ý rằng Apple chỉ đang thử nghiệm tính năng này, vì vậy người dùng nên tiếp cận thông tin này một cách thận trọng.

Dòng iPhone 17 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 này, với lịch đặt hàng trước và mở bán tại cửa hàng lần lượt vào ngày 12 và 19. Lúc đó, chúng ta sẽ có câu trả lời chính thức cho tin đồn này.

Theo BGR, Reuters, Nikkei Asia