Tin nóng công nghệ 21/8: Pixel ra mắt dòng điện thoại mới, sứa gắn chip giúp thám hiểm đại dương

Google chính thức ra mắt dòng Pixel 10 và Pixel Fold, Nhà Trắng bất ngờ tạo tài khoản TikTok, dùng sứa gắn chip để thám hiểm đáy đại dương... là tin KHCN nổi bật ngày 21/8.

1. Google ra mắt dòng Pixel mới

Bộ đôi Pixel 10 Pro vừa ra mắt. Ảnh: Reuters

Google đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Pixel 10 gồm Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL và Pixel 10 Pro Fold, cùng nhiều phụ kiện mới. Công ty nhấn mạnh tích hợp AI, với các tính năng như “camera coach” hỗ trợ chụp ảnh và trợ lý chủ động, sử dụng chip Tensor G5 mới cùng công nghệ sạc từ tính Pixelsnap.

Tuy nhiên, phần nâng cấp về phần cứng được đánh giá là khiêm tốn, kể cả chiếc điện thoại gập Pro Fold chỉ có thay đổi nhỏ, và mức giá khởi điểm giữ ổn định ở 799 USD (21 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn, 1.799 USD (47 triệu đồng) cho bản gập.

2. Microsoft hạn chế quyền truy cập của Trung Quốc vào hệ thống cảnh báo sớm về an ninh mạng

Ảnh minh họa: Reuters

Microsoft thông báo đã thu hẹp quyền truy cập vào hệ thống cảnh báo sớm lỗ hổng mạng (MAPP) của một số công ty Trung Quốc. Vụ việc diễn ra sau khi nhiều nhóm hacker tấn công các máy chủ SharePoint, mà Microsoft nghi ngờ có liên quan đến Trung Quốc, bùng phát chỉ sau vài ngày công bố lỗi bảo mật.

Cụ thể, Microsoft sẽ không còn cung cấp "proof of concept code" (mã minh họa hoạt động thực tế của phần mềm độc hại) cho những công ty này mà thay vào đó chỉ gửi mô tả bằng văn bản khi vá lỗi được phát hành. Công ty khẳng định sẽ rà soát và loại bỏ các đối tác vi phạm hợp đồng.

3. FBI cảnh báo nỗ lực tấn công mạng từ hacker Nga vào cơ sở hạ tầng Mỹ

Ảnh minh họa: Reuters

FBI và Cisco cảnh báo về một chiến dịch tấn công mạng do nhóm hacker Nga thực hiện. Những kẻ tấn công đã khai thác một lỗ hổng trong phần mềm Cisco IOS, vốn đã tồn tại 7 năm, để xâm nhập vào hàng nghìn thiết bị mạng thuộc các cơ sở hạ tầng quan trọng tại Mỹ. Chúng thu thập hoặc thay đổi cấu hình thiết bị nhằm mở đường cho truy cập dài hạn, đặc biệt trong các hệ thống điều khiển công nghiệp.

Các nhà nghiên cứu từ Cisco Talos cho biết các mục tiêu không chỉ giới hạn ở Mỹ mà còn lan rộng tới Bắc Mỹ, châu Á, châu Phi và châu Âu, trong các ngành như viễn thông, giáo dục đại học và sản xuất. Vụ việc nhấn mạnh nguy cơ nghiêm trọng mà các hệ thống cũ và chưa được vá lỗi đặt ra, cũng như vai trò quan trọng của việc duy trì an toàn mạng.

4. Nhà Trắng bất ngờ tạo tài khoản TikTok

Ảnh minh họa: AFP

Nhà Trắng chính thức ra mắt tài khoản TikTok với tên @whitehouse, tận dụng nền tảng có hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ để truyền tải thông điệp của Tổng thống Trump. Video đầu tiên đăng tải cảnh ông nói “I am your voice” (Tôi là tiếng nói của các bạn).

Chính phủ Mỹ đã lùi thời hạn buộc ByteDance, công ty mẹ của TikTok, bán lại ứng dụng hoặc đối mặt với lệnh cấm tới ngày 17/9/2025.

Việc Nhà Trắng gia nhập TikTok trái ngược hoàn toàn với chính sách của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu khi từng muốn cấm ứng dụng vì lo ngại an ninh quốc gia. Tuy vậy, TikTok đã trở thành công cụ hiệu quả trong chiến dịch tranh cử năm 2024, đặc biệt trong việc tiếp cận cử tri trẻ tuổi. Việc tạo tài khoản chính thức của Nhà Trắng phản ánh sự chuyển hướng chiến lược của Mỹ trong cách tận dụng nền tảng truyền thông này.

5. Sứa gắn chip giúp khám phá đáy đại dương

Sứa trong bể ở phòng thí nghiệm. Ảnh: UC Boulder

Các kỹ sư tại Đại học Colorado Boulder đã gắn thiết bị vi điện tử vào sứa mặt trăng (moon jellyfish), kích thích cơ bơi của chúng như một “máy tạo nhịp tim” cho phép điều khiển hướng bơi. Đây là bước đầu để có thể dẫn dắt những sinh vật này thám hiểm những vùng biển sâu và khó tiếp cận, thay vì sử dụng thiết bị truyền thống cồng kềnh và tốn kém.

Tương lai, các thiết bị này sẽ được trang bị cảm biến để thu thập dữ liệu như nhiệt độ, độ pH và muối. Với khả năng sống bền bỉ, bơi năng suất và tốn năng lượng rất thấp hơn nhiều so với robot truyền thống, sứa gắn chip hứa hẹn trở thành công cụ hiệu quả và kinh tế giúp giám sát môi trường biển, đặc biệt dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Reuters, BGR, Interesting Engineering