Giám đốc điều hành OpenAI: “Tới đây gen Z sẽ đi tàu vũ trụ làm việc trong hệ Mặt Trời”

Ngày 7/8, “ông lớn” trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ – OpenAI – đã công bố mô hình AI tạo sinh mới nhất GPT-5, khiến nhiều người lo ngại các việc làm trong tương lai của con người sẽ bị AI thay thế.

Theo tạp chí kinh doanh Mỹ Fortune, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman dự đoán rằng trong 10 năm tới, công việc trong lĩnh vực không gian sẽ bước vào giai đoạn khởi đầu thú vị nhất trong lịch sử, đồng thời trở thành nhóm nghề có thu nhập cao tiếp theo.

Công việc vũ trụ không còn là chuyện viển vông?

Khi AI tái định hình thị trường lao động, nhiều cử nhân thuộc thế hệ Z (hay gen Z, tức những người sinh từ giữa thập niên 1990 đến đầu thập niên 2010) nhận ra rằng tấm bằng đại học không còn đảm bảo cho họ có một sự nghiệp suôn sẻ nữa.

Trước nỗi lo của những người trẻ mới ra trường, Altman nói với phóng viên: “Đến năm 2035, những sinh viên sắp tốt nghiệp có khả năng sẽ ngồi trên tàu vũ trụ để thực hiện các nhiệm vụ khám phá hệ Mặt Trời, làm những công việc hoàn toàn mới, đầy hứng khởi, lương cực cao và vô cùng thú vị”.

Sam Altman dự đoán trong tương lai thế hệ Z sẽ đi làm việc trong hệ Mặt Trời bằng phi thuyền không gian. Ảnh: Sohu.



Dự đoán của Sam Altman không phải là viển vông: NASA đã đặt mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa trong thập niên 2030; báo cáo “Kinh tế không gian” của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và McKinsey dự báo trong 10 năm tới, nền kinh tế không gian sẽ tạo ra giá trị toàn cầu 1,8 nghìn tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm đạt 9%.

Ngoài ra, theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng kỹ sư hàng không vũ trụ tăng nhanh hơn mức trung bình của toàn bộ các ngành nghề trong cả nước: từ 2023 đến 2033, việc làm trong ngành này sẽ tăng 6%, với mức lương trung bình hơn 130.000 USD/năm.

AI có thể giúp “công ty một người” tạo ra hàng tỷ USD

Với chatbot GPT-5, Altman cho rằng mọi người trên thế giới đều có thể dễ dàng sở hữu năng lực tương đương “một nhóm chuyên gia trình độ tiến sĩ”.

Nếu trước đây cần hàng trăm người cùng lên ý tưởng và phân công chuyên môn để vận hành một doanh nghiệp, thì nay chỉ cần một ý tưởng xuất sắc cùng khả năng tận dụng công cụ AI, là một người đã có thể khởi nghiệp.

Altman nói: “Giờ đây, hoàn toàn có thể lập một công ty một người với giá trị vượt 1 tỷ USD; quan trọng hơn, công ty đó còn có thể cung cấp cho thế giới những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời – đó là điều thật điên rồ”.

Sam Altman cho rằng chatbot GPT-5 có trình độ tương đương tiến sĩ.

﻿Ảnh: Exmoo.



Thay đổi mô hình làm việc

Altman bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các chuyên gia trẻ hiện nay, cho rằng những người 22 tuổi và sắp tốt nghiệp đại học hiện tại là thế hệ may mắn nhất trong lịch sử, vì AI càng phát triển, tương lai nghề nghiệp càng mở ra cơ hội vô hạn cho họ.

Ông lạc quan nhận định, thế hệ tương lai không chỉ nhận lương cao mà còn “cảm thấy tội nghiệp cho chúng ta, vì chúng ta từng phải làm những công việc nhàm chán và lạc hậu đến thế”.

Trí tuệ nhân tạo không chỉ thay đổi diện mạo thị trường lao động hiện tại mà còn tạo ra những cơ hội việc làm hoàn toàn mới.

OpenAI đã chính thức ra mắt mô hình ngôn ngữ chủ lực mới, GPT-5, vào ngày 8/8 và đồng thời cung cấp cho tất cả người dùng ChatGPT. Đây là một trong những bản nâng cấp lớn nhất kể từ khi ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022. Chính thức, GPT-5 đã vượt qua phiên bản tiền nhiệm của mình ở nhiều điểm chuẩn, đạt hiệu suất ở cấp độ tiến sĩ. Nó tự hào có khả năng suy luận và phản hồi chính xác hơn trên nhiều lĩnh vực, bao gồm lập trình, toán học, viết, sức khỏe và hiểu biết thị giác, đồng thời giảm tỷ lệ ảo giác khoảng 45% so với GPT-4o.

Điểm nổi bật nhất của GPT-5 bao gồm hỗ trợ nhiều phiên bản và tự động chuyển đổi. Người dùng miễn phí có thể sử dụng GPT-5 và phiên bản GPT-5 mini nhẹ (với hạn ngạch hàng ngày). Người dùng bản GPT-5 Plus (mức phí 20 USD/tháng) và GPT-5 Pro (200 USD/tháng) được hưởng mức sử dụng cao hơn hoặc không giới hạn và quyền truy cập vào GPT-5-pro và GPT-5 thinking tiên tiến hơn, với khả năng suy luận sâu. Các nhà phát triển cũng có thể lựa chọn từ ba phiên bản quy mô: GPT-5, GPT-5-mini và GPT-5-nano, thông qua API để cân bằng hiệu suất và chi phí.