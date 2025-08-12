Grok của Elon Musk đấu cờ vua thua OpenAI: Kết quả này có thực sự quan trọng?

VietTimes - OpenAI, Google DeepMind (Gemini), Anthropic hay xAI không phát triển mô hình của mình chỉ để đánh bại đối thủ trên bàn cờ.

Mới đây, tám mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu thế giới đã được đưa vào cùng một cuộc thi cờ vua để so tài trí tuệ. Kết quả gây chú ý: mô hình o3 của OpenAI bất bại hoàn toàn, thậm chí đánh bại Grok 4 của xAI (công ty do Elon Musk sáng lập) trong trận chung kết. Sự kiện này nhanh chóng xuất hiện trên các trang tin lớn, từ BBC đến mạng xã hội X. Nhưng giữa những lời tung hô, một câu hỏi đáng để đặt ra: “Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta?”

Cờ vua từ lâu đã được các nhà nghiên cứu sử dụng như một thước đo khả năng của máy tính. Từ trận đấu lịch sử giữa Deep Blue và Garry Kasparov vào năm 1997, các hệ thống AI đã tiến bộ đến mức con người hầu như không còn cơ hội chiến thắng. Việc một mô hình AI đánh bại mô hình khác trong môn cờ vua, xét về mặt kỹ thuật, không phải bước đột phá chưa từng có.

Điều quan trọng hơn: cờ vua là một trò chơi có luật lệ rõ ràng, phạm vi hành động hạn chế và không phản ánh đầy đủ sự phức tạp, mơ hồ và tính cảm xúc của đời sống thực. Một AI giỏi chơi cờ không đồng nghĩa với việc nó sẽ giỏi giải quyết những vấn đề của thế giới thật.

Không ai xây AI chỉ để chơi cờ

OpenAI, Google DeepMind (Gemini), Anthropic hay xAI không phát triển mô hình của mình chỉ để đánh bại đối thủ trên bàn cờ. Mục tiêu lớn hơn là tạo ra những công cụ có thể hỗ trợ hoặc tự động hóa công việc mà con người vẫn làm hàng ngày — từ viết báo cáo, phân tích dữ liệu, lập trình, cho đến chăm sóc khách hàng.

Chơi cờ giỏi có thể chứng minh một số năng lực tính toán và chiến lược của mô hình, nhưng đó không phải chỉ dấu cho khả năng thực hiện các tác vụ sáng tạo, quản lý thông tin mơ hồ hay xử lý những tình huống đòi hỏi sự tinh tế về cảm xúc.

Mô hình o3 của OpenAI có thể đánh bại hầu hết các kỳ thủ, kể cả kỳ thủ hàng đầu thế giới. Nhưng nó không thể viết ra những tác phẩm văn học phản ánh sâu sắc đời sống và con người. AI thiếu trải nghiệm cá nhân, cảm xúc, và những va chạm thật sự trong đời sống — thứ vẫn là “đặc sản” của con người.

Ngay cả khi các mô hình mới như GPT-5 được tung ra với lời hứa cải thiện khả năng sáng tạo và giao tiếp, AI vẫn vấp phải những hạn chế cố hữu: ảo giác thông tin (hallucination), hiểu sai ngữ cảnh, và tiềm ẩn tác động tiêu cực đến tâm lý người dùng nếu bị lạm dụng.

Chiến thắng của AI trong cờ vua chắc chắn tạo ra tiêu đề giật gân. Nhưng đằng sau đó, những câu hỏi thực sự quan trọng vẫn chưa được trả lời:

- AI sẽ thay thế bao nhiêu công việc của con người, và trong những ngành nào

- Mức độ rủi ro mà AI gây ra cho xã hội là gì, từ thông tin sai lệch cho đến tự động hóa mất kiểm soát?

- Các công ty AI có chịu trách nhiệm và minh bạch với những hệ quả từ công nghệ của họ hay không?

So với những vấn đề này, một vài ván cờ vua giữa các mô hình AI chỉ là một trò chơi mang tính biểu diễn. Nó có thể giúp các kỹ sư tinh chỉnh thuật toán, nhưng không phản ánh đầy đủ vai trò, ảnh hưởng và thách thức của AI đối với đời sống con người.

Theo BGR