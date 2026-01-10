Tin nóng công nghệ 10/1: Mỹ rút lại kế hoạch hạn chế máy bay không người lái Trung Quốc

SoftBank ra mắt mạng viễn thông tích hợp AI đầu tiên tại Nhật Bản và Mỹ rút lại đề xuất hạn chế UAV Trung Quốc là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 10/1, bên cạnh loạt cập nhật về pin không gian, Grok và xe tự hành.

1. SoftBank ra mắt mạng viễn thông tích hợp trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Nhật Bản

Mạng lưới mới của công ty sẽ sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) để tăng cường sức mạnh tính toán. Ảnh: Nikkei Asia.

SoftBank Corp sẽ bắt đầu xây dựng mạng truyền thông tốc độ cao mới trong năm nay nhằm kết hợp các trạm phát sóng di động với nền tảng trí tuệ nhân tạo. Hệ thống mang tên AITRAS do SoftBank hợp tác cùng Nvidia và Arm phát triển sẽ chạy trên các bộ xử lý đồ họa để xử lý đồng thời dữ liệu viễn thông và AI.

Bằng cách trang bị công nghệ AI ngay tại các trạm cơ sở, mạng lưới này giúp giảm sự phụ thuộc vào điện toán đám mây và tăng tốc độ xử lý dữ liệu cho xe tự hành và robot công nghiệp.

Công nghệ mới dự kiến giúp tăng tốc độ tải dữ liệu lên khoảng 30% và cải thiện chất lượng kết nối đáng kể. SoftBank cũng có kế hoạch cho các doanh nghiệp thuê năng lượng tính toán dư thừa từ hơn 100.000 trạm 5G trên toàn quốc. Đây là bước đi chiến lược nhằm giải quyết nhu cầu xử lý dữ liệu ngày càng tăng đồng thời tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng tại Nhật Bản.

2. Trung Quốc thử nghiệm công nghệ pin lithium-ion thế hệ mới trên trạm vũ trụ Thiên Cung

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Ảnh: Interesting Engineering.

Trung Quốc đang thực hiện các thí nghiệm trên trạm vũ trụ Thiên Cung nhằm phát triển thế hệ pin không gian an toàn và mạnh mẽ hơn. Giáo sư Zhang Hongzhang, phi hành gia dân sự thứ hai của quốc gia này, đang trực tiếp nghiên cứu tác động của vi trọng lực lên pin lithium-ion.

Trong môi trường ngoài không gian, các nhà khoa học có thể quan sát quá trình di chuyển của ion và sự hình thành cấu trúc nhánh li ti gây mất an toàn mà không bị ảnh hưởng bởi trọng trường Trái Đất.

Nghiên cứu tập trung vào cách phân bổ chất điện phân để tối ưu hóa mật độ năng lượng và kéo dài tuổi thọ pin. Kết quả từ nhiệm vụ Shenzhou-21 dự kiến sẽ giúp Trung Quốc chiếm ưu thế trong cuộc đua công nghệ quỹ đạo với Mỹ. Đây là bước tiến quan trọng để chế tạo những hệ thống năng lượng tin cậy phục vụ các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu trong tương lai với hiệu suất vượt trội.

3. Mỹ rút lại kế hoạch hạn chế máy bay không người lái Trung Quốc

Mẫu máy bay không người lái DJI được trưng bày trong ngày khai mạc Innovation For All (IFA). Ảnh: Reuters.

Bộ Thương mại Mỹ vừa thông báo rút lại đề xuất áp đặt các hạn chế đối với máy bay không người lái Trung Quốc liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia.

Động thái bất ngờ này diễn ra sau khi Ủy ban truyền thông liên bang trước đó đã cấm nhập khẩu các mẫu thiết bị mới và linh kiện quan trọng từ các hãng lớn như DJI hay Autel.

Phía DJI khẳng định việc hạn chế toàn diện là không cần thiết và sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các bên liên quan tại Mỹ.

Theo các nguồn tin chính phủ, quyết định này dường như là nỗ lực làm giảm căng thẳng trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng tư tới.

Hiện tại các sản phẩm từ Trung Quốc vẫn chiếm phần lớn doanh số máy bay không người lái thương mại tại Mỹ, riêng DJI nắm giữ hơn một nửa thị phần. Việc tạm dừng các lệnh trừng phạt giúp chuỗi cung ứng công nghệ tránh khỏi nguy cơ bị đứt gãy trong ngắn hạn.

4. xAI thắt chặt tính năng tạo ảnh của Grok sau bê bối hình ảnh nhạy cảm

Robot AI Grok của Musk hạn chế một số chức năng tạo ảnh trên X. Ảnh: Reuters.

Công ty khởi nghiệp xAI của Elon Musk vừa áp đặt các hạn chế đối với tính năng tạo và chỉnh sửa hình ảnh của chatbot Grok trên nền tảng X.

Quyết định này được đưa ra sau khi công cụ trí tuệ nhân tạo này bị lạm dụng để tạo ra và đăng tải hàng loạt hình ảnh khiêu dâm trái phép gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo quy định mới, các tính năng chỉnh sửa ảnh sẽ chỉ dành riêng cho người dùng đăng ký trả phí thay vì cung cấp rộng rãi như trước.

Tuy nhiên Ủy ban châu Âu cho rằng việc thu phí không giải quyết được gốc rễ vấn đề và yêu cầu nền tảng phải ngăn chặn hoàn toàn các nội dung bất hợp pháp. Trong khi đó giới chức Đức lên án sự việc này là hành vi công nghiệp hóa quấy rối tình dục.

Elon Musk khẳng định những người dùng Grok để tạo nội dung vi phạm pháp luật sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng tương tự việc trực tiếp đăng tải tài liệu cấm.

5. Cuộc đua xe tự hành hồi sinh nhờ sự lên ngôi của trí tuệ nhân tạo

Nvidia và các nhà cung cấp phụ tùng ô tô hợp tác để thúc đẩy phát triển xe tự lái. Ảnh: Reuters.

Sau giai đoạn trì trệ vì chi phí đắt đỏ, ngành công nghiệp xe tự hành đang đặt cược vào trí tuệ nhân tạo và các liên minh chiến lược để bứt phá. Tại triển lãm CES năm nay, Nvidia đã ra mắt nền tảng Alpamayo thế hệ mới, hỗ trợ các liên minh robotaxi giữa Uber, Lucid và Nuro.

Các ông lớn như Mercedes-Benz cũng thông báo sẽ sớm triển khai hệ thống lái tự động trên đường phố Mỹ dưới sự giám sát của tài xế. Dù các hãng xe như Ford hay GM từng rút lui khỏi mảng xe tự lái hoàn toàn, nhưng sự phát triển của AI tạo sinh đang trở thành chất xúc tác mạnh mẽ giúp giảm chi phí nghiên cứu và thẩm định. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn cảnh báo về những thách thức từ các tình huống giao thông bất ngờ.

Trong khi Trung Quốc đang dẫn đầu với các mẫu xe cấp độ ba, các hãng xe phương Tây đang nỗ lực tận dụng hệ sinh thái mở để thu hẹp khoảng cách với Tesla.

