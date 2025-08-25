Tin nóng công nghệ 25/8: Huawei ra mắt trạm sạc 100 MW; Musk công bố mã nguồn Grok 2.5

VietTimes - Huawei ra mắt trạm sạc 100 MW đầu tiên trên thế giới; Mô hình AI giúp kéo dài tuổi thọ cho pin xe điện; xAI của Elon Musk mở mã nguồn cho Grok 2.5... là tin nóng công nghệ ngày 25/8.

1. Huawei ra mắt trạm sạc 100 MW đầu tiên trên thế giới

Trạm sạc do Huawei phát triển. Ảnh: Interest Engineering.

Huawei vừa ra mắt trạm sạc 100 MW đầu tiên trên thế giới dành cho xe tải điện, đặt tại Bắc Xuyên (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Đây được xem là bước ngoặt trong công nghệ sạc siêu nhanh, hỗ trợ tới 700 xe tải điện hạng nặng mỗi ngày.

Trạm gồm 18 bộ sạc công suất 1,44 MW và 108 bộ sạc 600 kW, tích hợp năng lượng mặt trời gần 1 MW cùng hệ thống lưu trữ thông minh. Với công nghệ Siêu nạp Megawatt, xe có thể di chuyển thêm khoảng 100 km chỉ sau 5 phút sạc. Theo Huawei, mỗi xe tải có thể tiết kiệm khoảng 21.000 USD chi phí năng lượng mỗi năm.

Đáng chú ý, trạm vận hành như một “lưới điện siêu nhỏ”, kết hợp quang điện, lưu trữ và kết nối lưới, giúp giảm tải và tận dụng tối đa năng lượng tái tạo. Dự án này dự kiến cắt giảm khoảng 45.000 tấn khí thải CO₂ mỗi năm, mở đường cho vận tải hạng nặng điện hóa bền vững.

2. Mô hình AI giúp kéo dài tuổi thọ cho pin xe điện

Mô hình AI giúp kéo dài tuổi thọ EV. Ảnh: Interest Engineering.

Các nhà khoa học tại Đại học Uppsala (Thụy Điển) vừa công bố một mô hình AI mới có thể kéo dài tuổi thọ và tăng độ an toàn cho pin xe điện (EV). Nghiên cứu này, đăng trên tạp chí Energy and Environmental Science, đưa ra cách tiếp cận chính xác hơn về quá trình lão hóa pin – vốn là rào cản lớn trong quá trình điện khí hóa giao thông.

Thay vì coi pin như một “hộp đen” chỉ có nhiệm vụ cung cấp điện, mô hình AI này phân tích chi tiết các phản ứng hóa học bên trong pin, từ đó dự đoán chính xác mức độ suy giảm và tuổi thọ. Được phát triển dựa trên dữ liệu nhiều năm thử nghiệm, AI có khả năng dự báo sức khỏe pin chỉ trong vài giây, với độ chính xác cao hơn tới 65–69% so với các mô hình hiện tại.

Theo nhóm nghiên cứu, khung mô hình mới có thể tích hợp trực tiếp vào hệ thống quản lý pin, giúp người dùng điều chỉnh thói quen sạc và hỗ trợ nhà sản xuất thiết kế pin bền vững hơn.

3. xAI của Elon Musk mở mã nguồn cho Grok 2.5

Mã nguồn của Grok 2.5 chính thức được công khai. Ảnh: Tech Crunch.

xAI của Elon Musk vừa công bố mã nguồn mở phiên bản cũ của mô hình trí tuệ nhân tạo Grok trên nền tảng Hugging Face. Cụ thể, mô hình từng dùng để phát triển Grok 2.5 – sản phẩm chủ lực của xAI năm ngoái – nay đã được phát hành công khai. Musk cho biết thêm, phiên bản Grok 3 sẽ được mở mã nguồn trong khoảng 6 tháng tới.

Hiện Elon Musk quảng bá Grok 4 là mô hình “AI tìm kiếm sự thật tối đa”, song giới quan sát lưu ý rằng công cụ này có xu hướng tham chiếu đến mạng xã hội của chính Elon Musk trong các câu trả lời gây tranh cãi.

4. iPhone 18 sẽ tinh giản tính năng Camera Control

Tính năng Camera Control sẽ được tinh giản trên mẫu iPhone sắp tới. Ảnh: BGR.

Nguồn tin từ Weibo cho biết Apple nhiều khả năng sẽ không loại bỏ hoàn toàn tính năng Camera Control trên iPhone 18, mà chỉ tinh giản để cắt giảm chi phí sản xuất.

Hiện tại, Camera Control sử dụng cả cảm biến điện dung (nhận diện chạm) và cảm biến áp suất (nhận diện lực nhấn). Apple được cho là sẽ loại bỏ cảm biến áp suất, chỉ giữ lại cảm biến điện dung – cách làm tương tự Oppo và Vivo.

Tuy nhiên, việc tính năng này thiếu ứng dụng AI khiến Camera Control chưa thực sự thuyết phục người dùng. Nhiều phản hồi cho rằng thao tác còn rườm rà, dễ gây nhầm lẫn, thậm chí làm ảnh, video bị rung.

Giới phân tích dự đoán Camera Control có thể chung số phận với 3D Touch, nhường chỗ cho các tính năng AI như Visual Intelligence được tích hợp vào Nút Hành động trên các thế hệ iPhone sau.

5. Philippines ban hành luật mới bất chấp phản đối từ các tập đoàn viễn thông

Một đạo luật mới nhằm cải thiện kết nối Internet tại Philippines vừa chính thức có hiệu lực, bất chấp sự phản đối gay gắt từ các tập đoàn viễn thông lớn. Theo quy định, dự luật này được thông qua mà không cần chữ ký hay phủ quyết của Tổng thống, sau 30 ngày kể từ khi Quốc hội trình lên.

Luật mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cạnh tranh bằng cách đơn giản hóa thủ tục cấp phép, khuyến khích chia sẻ cơ sở hạ tầng và mở đường cho các doanh nghiệp nhỏ, mới tham gia đầu tư vào mạng lưới dữ liệu. Chính phủ cho rằng điều này sẽ góp phần mở rộng hạ tầng số và cải thiện dịch vụ cho người dân.

Tuy nhiên, các "ông lớn" như PLDT Inc. và Globe Telecom Inc. lo ngại luật mới tạo ra sự cạnh tranh không công bằng, khi họ đã bỏ vốn khổng lồ xây dựng hạ tầng. Thậm chí, PLDT cân nhắc kiện lên tòa án, trong khi Globe kêu gọi Tổng thống cân nhắc lại vì lo ngại thiếu minh bạch và giám sát đối với các nhà mạng mới.

