Tin nóng công nghệ 23/8: Galaxy S26 Ultra có màn hình chống nhìn trộm; Apple dùng Gemini thay Siri

1. Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu màn hình AI “Flex Magic Pixel” chống nhìn trộm

Samsung được cho là sẽ trang bị màn hình OLED mới mang tên Flex Magic Pixel cho mẫu Galaxy S26 Ultra. Công nghệ này sử dụng AI để điều chỉnh góc nhìn của từng điểm ảnh, chỉ cho phép chủ máy thấy nội dung, trong khi làm gián đoạn góc nhìn từ bên ngoài, không cần dùng miếng dán bảo mật và vẫn giữ nguyên chất lượng hiển thị cũng như độ sáng. Tính năng này đã được giới thiệu tại MWC 2024 và hiện đang chuẩn bị được sản xuất hàng loạt.

Ngoài Flex Magic Pixel, Galaxy S26 Ultra có thể được trang bị thêm công nghệ CoE (Color Filter on Encapsulation), cho phép thay thế lớp polarizer truyền thống bằng một bộ lọc màu, giúp màn hình mỏng hơn, hiển thị màu tốt hơn và tiết kiệm năng lượng. Tính năng này được kỳ vọng giúp cân bằng độ sáng khi Flex Magic Pixel hoạt động, đồng thời nâng tầm trải nghiệm cho dòng smartphone “candy bar” cao cấp.

2. Google tìm cách khắc phục nhược điểm của đồng hồ thông minh

Tại sự kiện Pixel mới đây, Google giới thiệu một “huấn luyện viên sức khỏe AI” dựa trên nền tảng Fitbit dành cho Pixel Watch 4. Tính năng này không chỉ báo cáo các chỉ số sau mỗi lần luyện tập, mà còn phân tích xu hướng sức khỏe dài hạn để cung cấp thông tin có ý nghĩa, thay vì chỉ lặp lại dữ liệu như nhiều đồng hồ hiện nay. Người dùng sẽ nhận được tóm tắt chi tiết và tương tác – một bước tiến so với việc chỉ nhận được dữ liệu thô như nhịp thở hay nhiệt độ vai ngủ.

Theo PhoneArena, điểm yếu của hầu hết đồng hồ thông minh hiện nay là “quá nhiều dữ liệu nhưng thiếu thấu hiểu cá nhân”. Google đã phát hiện ra điều này và đang tìm cách khắc phục bằng cách phát triển AI hiểu người dùng hơn, có khả năng cô đọng và giải thích dữ liệu một cách dễ tiếp cận. Đây được xem là bước cần thiết để đồng hồ trở thành trợ thủ thực thụ, chứ không chỉ là thiết bị hiển thị số liệu.

3. Apple cân nhắc dùng AI Gemini của Google để “thay máu” Siri

Theo Reuters dẫn tin từ Bloomberg, Apple đang trong giai đoạn đàm phán sơ khởi với Google về việc tích hợp công nghệ AI Gemini để tăng cường cho trợ lý ảo Siri. Công ty có thể sử dụng một mô hình tùy chỉnh do Google phát triển, dù chưa có quyết định cuối cùng. Apple đang cân nhắc giữa việc phát triển AI nội bộ hoặc hợp tác bên ngoài.

Trước đó, Apple cũng từng xem xét các đối tác như Anthropic hoặc OpenAI với các mô hình Claude và ChatGPT. Đợt nâng cấp Siri, dự kiến ra mắt trước nhưng trì hoãn đến năm 2026, nhằm giúp Siri xử lý các tác vụ phức tạp với khả năng hiểu ngữ cảnh và điều khiển giọng nói tốt hơn.

4. Trung Quốc đề xuất quy định mới nhằm tăng minh bạch và công bằng về giá trên nền tảng trực tuyến

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC) Trung Quốc đưa ra dự thảo quy định yêu cầu các nền tảng trực tuyến bán hàng hóa và dịch vụ phải thực hiện cơ chế đặt và điều chỉnh giá rõ ràng, chẳng hạn thông qua hợp đồng hoặc đơn đặt hàng. Các quy tắc này nhằm giải quyết phàn nàn từ cả người bán lẫn người tiêu dùng về các chiêu trò định giá không minh bạch, gây hiểu lầm hoặc bất lợi. Đồng thời, nền tảng và thương nhân cần công khai thay đổi phí dịch vụ một cách kịp thời để chịu đựng giám sát xã hội rộng rãi hơn.

Dự thảo xuất phát từ bối cảnh những năm gần đây, các nền tảng lớn như Alibaba từng bị xử phạt nặng (2,75 tỷ USD vào năm 2021) do vi phạm luật chống độc quyền. Gần đây, cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực “bán lẻ tức thì” (instant retail) càng tố tường nhu cầu cấp thiết về kiểm soát giá và bảo vệ người tiêu dùng. Hiện quy định đang được mở rộng để người dân và doanh nghiệp đóng góp ý kiến trong vòng một tháng.

5. Robot siêu nhỏ thông minh sử dụng pin mặt trời và tín hiệu quang học để tương tác dưới nước

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Chemnitz (Đức) đã chế tạo robot siêu nhỏ dạng khối hộp, nhỏ hơn đầu ngón tay, gọi là “smartlet”, tích hợp tế bào năng lượng mặt trời (solar cells), chip xử lý, và hệ thống liên lạc quang học. Smartlet di chuyển trong nước bằng cách tạo bong bóng để điều chỉnh lực nổi, đồng thời gửi tín hiệu ánh sáng qua micro-LEDs và photodiode để tương tác với các thiết bị lân cận, tạo nên mạng lưới điều khiển phân tán độc lập mà không cần dùng nam châm, ăng-ten hay camera ngoại vi.

Tiếp nhận ánh sáng không chỉ để thu năng lượng mà còn truyền thông tin, Smartlet mở ra khả năng xây dựng các "bầy robot" tự hành thông minh dưới nước. Chúng có tiềm năng ứng dụng trong y sinh và giám sát môi trường, như kiểm tra chất lượng nước hoặc chẩn đoán xâm lấn tối thiểu. Nhóm nghiên cứu đang mở rộng hệ thống với cảm biến hóa học và âm thanh để tăng tính tự chủ và đa chức năng trong môi trường phức tạp.

