Samsung gây bất ngờ với công nghệ bảo mật màn hình mới trên Galaxy S26

Khi dòng sản phẩm Galaxy S26 mới dự kiến sẽ được trình làng vào tháng tới, các thông tin rò rỉ về mẫu điện thoại hàng đầu tiếp theo của Samsung đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Một trong những tin tức thú vị nhất hiện nay liên quan đến một tính năng kết hợp giữa phần cứng và phần mềm nhằm tăng thêm lớp bảo mật cho điện thoại.

Theo tài khoản yeux1122 trên Naver Blog, phiên bản rò rỉ của giao diện One UI 8 cho thấy một tính năng màn hình riêng tư hoàn toàn mới hiện đang được Samsung tích hợp phát triển. Tính năng sáng tạo này có khả năng khiến các miếng dán cường lực chống nhìn trộm trở thành đồ cổ.

Điều thú vị hơn là các ảnh chụp màn hình gợi ý rằng tính năng này có thể tự động kích hoạt dựa trên ứng dụng đang mở hoặc loại thông báo đang hiển thị trên màn hình. Nó cũng có thể tự bật khi người dùng bắt đầu nhập mật khẩu hoặc mã PIN cá nhân.

Việc bổ sung tính năng bảo mật này cho thấy qua từng năm Samsung vẫn liên tục cải thiện công nghệ hiển thị trên điện thoại, trong khi Apple có vẻ ít quyết liệt hơn trong việc giới thiệu các công nghệ màn hình mới. Thực tế cho thấy mặc dù Apple tuyên bố màn hình iPhone 17 bền và chống trầy xước tốt hơn bất kỳ điện thoại nào khác, nhưng nó sẽ sớm thiếu đi hai tính năng lớn vốn đã có mặt trên dòng Galaxy.

Với dòng Galaxy S25 trước đó, Samsung đã bổ sung lớp phủ chống chói vô cùng hiệu quả. Mặc dù từng có tin đồn Apple sẽ áp dụng công nghệ tương tự cho iPhone 17 Pro, nhưng hãng đã quyết định không đưa tính năng này vào dòng sản phẩm năm 2025.

Giờ đây màn hình mới trên Galaxy S26 không chỉ cải tiến khả năng chống chói mà còn thêm một công cụ bảo mật hữu ích. Thay vì chỉ ngăn người khác nhìn thấy ảnh cá nhân hoặc các trang web bạn đang truy cập, tính năng này còn ngăn chặn kẻ gian nhìn trộm mật khẩu. Một báo cáo đáng chú ý trên Wall Street Journal cách đây vài năm từng nhấn mạnh cách bọn tội phạm quan sát người dùng nhập mật khẩu để chiếm đoạt điện thoại và mở khóa thiết bị ngay lập tức.

Nếu thông tin rò rỉ này là chính xác, Apple thực sự sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để bổ sung các tính năng bảo mật tương đương cho iPhone. Đây không chỉ đơn thuần là một cải tiến về phần mềm mà còn đòi hỏi sự phát triển của các thành phần phần cứng mới đi kèm.

Tuy nhiên những tin đồn sớm nhất về dòng iPhone 18 hiện vẫn chưa đề cập đến sự thay đổi này. Thay vào đó các báo cáo mới nhất kỳ vọng Apple sẽ tập trung vào việc đưa cảm biến khuôn mặt Face ID xuống dưới màn hình cho dòng Pro. Liệu Apple có thể theo kịp bước tiến của Samsung hay không vẫn còn là một câu hỏi mở, nhưng rõ ràng Samsung đang tạo ra một lợi thế cạnh tranh rất lớn về bảo mật.

