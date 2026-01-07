Nvidia tham vọng đưa siêu chip thế hệ mới trở lại Trung Quốc

Giám đốc điều hành Jensen Huang vừa khẳng định các dòng chip trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo gồm Blackwell và Rubin sẽ có mặt tại Trung Quốc vào thời điểm thích hợp.

Tuyên bố này được đưa ra tại triển lãm CES 2026 trong bối cảnh Nvidia đang nỗ lực giành lại vị thế tại thị trường trí tuệ nhân tạo lớn thứ hai thế giới.

Dù dòng chip H200 hiện vẫn đang chờ Washington phê duyệt giấy phép xuất khẩu nhưng ông Huang thừa nhận khả năng cạnh tranh của các sản phẩm cũ sẽ không kéo dài mãi mãi. Để duy trì sức ảnh hưởng trước các đối thủ nội địa đáng gờm như Huawei hay những công ty khởi nghiệp đang lên như Biren Technology và Moore Threads, Nvidia buộc phải liên tục cập nhật những công nghệ đỉnh cao nhất cho khách hàng tại quốc gia này.

Mối quan hệ thương mại giữa Nvidia và Trung Quốc hiện đang nằm trong vòng xoáy của các quy định xuất khẩu khắt khe từ Mỹ. Trước đó chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đề xuất cho phép bán chip H200 cho các khách hàng được chấp thuận với điều kiện Mỹ thu về 25% doanh thu từ các giao dịch. Tuy nhiên thỏa thuận này không bao gồm các dòng chip siêu cấp mới nhất như Blackwell và Rubin.

Ông Huang nhấn mạnh rằng các quy định của Mỹ cần có sự thay đổi linh hoạt nếu muốn công nghệ quốc gia duy trì được khả năng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu. Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự năng động của hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc khi chứng kiến hàng loạt công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn niêm yết cổ phiếu thành công và đạt được những bước tiến vượt bậc.

Về phía cung ứng Nvidia đã sẵn sàng khởi động chuỗi sản xuất và vận chuyển liên tục dòng chip H200 trong khi chờ đợi những xác nhận cuối cùng từ chính phủ hai nước. Giám đốc tài chính Colette Kress cho biết Washington đang tích cực xử lý các thủ tục cấp phép và hy vọng quá trình này sớm hoàn tất.

Tuy nhiên việc thâm nhập trở lại thị trường vẫn phụ thuộc lớn vào thái độ từ phía Bắc Kinh sau những cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền nhắm vào Nvidia hồi năm ngoái. Ông Huang dự đoán rằng sự phê duyệt từ chính phủ Trung Quốc có thể diễn ra dưới hình thức ngầm định thông qua các đơn đặt hàng trực tiếp từ doanh nghiệp thay vì một thông cáo báo chí chính thức.

Kể từ khi bị siết chặt hạn chế xuất khẩu các dòng chip cao cấp vào năm 2024, thị phần của Nvidia tại Trung Quốc đã sụt giảm nghiêm trọng từ mức gần như tuyệt đối xuống con số không đáng kể. Để đối phó công ty từng tung ra các phiên bản hạ cấp như H20 nhưng cũng gặp rào cản về phí doanh thu nộp cho chính phủ Mỹ.

Hiện tại siêu chip Rubin đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt với hiệu năng vượt xa các thế hệ tiền nhiệm. Sự xuất hiện của Blackwell và Rubin được kỳ vọng sẽ là quân bài chiến lược giúp Nvidia khôi phục tầm ảnh hưởng tại thị trường tỷ dân vốn đang khao khát hạ tầng tính toán mạnh mẽ cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Theo Nikkei Asia