Honda tạm dừng hoạt động nhiều nhà máy do khủng hoảng thiếu hụt chip nhớ

Hãng xe Honda vừa thông báo sẽ kéo dài thời gian tạm dừng hoạt động tại ba nhà máy ở Trung Quốc do tình trạng thiếu hụt trầm trọng các thiết bị bán dẫn dành cho ô tô.

Quyết định này gây ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở sản xuất thuộc GAC Honda Automobile, một liên doanh giữa hãng xe Nhật Bản và tập đoàn ô tô Quảng Châu.

Theo kế hoạch ban đầu, các nhà máy này dự kiến sẽ khởi động lại vào thứ hai sau khi đã tạm đóng cửa năm ngày trong tuần trước, nhưng hiện nay thời gian nối lại hoạt động đã bị đẩy lùi đến ngày 19/1. Việc đình chỉ sản xuất sẽ áp dụng cho tất cả các dòng xe chạy bằng xăng và một số loại phương tiện khác cho đến hết ngày 16/1. Trong khi đó, liên doanh Dongfeng Honda với tập đoàn Dongfeng Motor vẫn sẽ tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất xe như bình thường.

Không chỉ tại thị trường tỷ dân, Honda cũng tuyên bố tạm dừng sản xuất tại hai nhà máy lớn ở quê nhà Nhật Bản vào thứ hai và thứ ba tuần này. Các đợt dừng máy sẽ được áp dụng tại nhà máy Suzuka thuộc tỉnh Mie và nhà máy Yorii tại tỉnh Saitama.

Đáng chú ý nhà máy Suzuka là nơi lắp ráp các mẫu xe chiến lược rất được ưa chuộng tại thị trường nội địa như dòng xe mini N-Box. Nguyên nhân cốt lõi của cuộc khủng hoảng lần này bắt nguồn từ việc gián đoạn nguồn cung chip ô tô từ Nexperia, một nhà sản xuất có trụ sở chính tại Hà Lan nhưng thuộc sở hữu của Trung Quốc. Việc Nexperia đình chỉ các lô hàng đã khiến những linh kiện quan trọng rơi vào tình trạng khan hiếm nghiêm trọng, buộc Honda phải ráo riết tìm kiếm các nguồn cung thay thế để có thể duy trì hoạt động ổn định cho các dây chuyền lắp ráp.

Hiện nay Honda đang sử dụng nhiều loại bán dẫn phổ biến từ Nexperia cho tới các bộ phận ô tô của mình và trên thực tế hãng xe Nhật Bản hoàn toàn phụ thuộc vào đối tác này đối với một số linh kiện đặc thù. Tình trạng đứt gãy nguồn cung từ Nexperia không chỉ mới xuất hiện mà đã gây ra những hệ lụy kéo dài khi Honda phải cắt giảm sản lượng các mẫu xe chủ lực tại khu vực Bắc Mỹ từ cuối tháng mười năm ngoái.

Theo ước tính của hãng, sự thiếu hụt chất bán dẫn tại thị trường Bắc Mỹ có thể gây ra thiệt hại lên tới 150 tỷ yên, tương đương khoảng 958 triệu USD, vào lợi nhuận hoạt động cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026. Điều đáng lo ngại là những tác động tiêu cực từ các đợt cắt giảm sản xuất hiện tại vẫn chưa được tính toán đầy đủ vào các con số báo cáo thu nhập sắp tới của công ty. Những diễn biến này một lần nữa cho thấy sự mong manh của chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu trước các biến động từ ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo Nikkei Asia