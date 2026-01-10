Đại chiến robot hình người tại CES 2026 và tham vọng thống trị toàn cầu của Trung Quốc

Tại triển lãm công nghệ CES 2026 vừa diễn ra tại Las Vegas, các nhà sản xuất robot hình người Trung Quốc đã gửi lời thách thức đanh thép tới những đối thủ tại Mỹ.

Với sự hậu thuẫn từ chuỗi cung ứng linh kiện hàng đầu thế giới, các doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ phô diễn những công nghệ tiên tiến nhất mà còn đẩy mạnh kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài. Tại lần ra mắt chính thức ở Mỹ trong khuôn khổ sự kiện từ ngày 6-9/1 năm 2026, công ty Agibot được Tencent đầu tư đã trình làng nền tảng mô phỏng thế hệ mới mang tên Genie Sim 3.0.

Hệ thống này giúp cắt giảm đáng kể thời gian và chi phí huấn luyện, đồng thời hỗ trợ việc chuyển giao kỹ năng từ môi trường ảo sang thực tế một cách dễ dàng. Agibot hiện đang nhắm tới việc niêm yết cổ phiếu tại Hong Kong vào cuối năm 2026 và đặt mục tiêu chinh phục các quốc gia đang thiếu hụt lao động trầm trọng như Nhật Bản hay Mỹ.

Sự trỗi dậy của các tên tuổi như Engine AI cũng gây ấn tượng mạnh khi công ty này ra mắt robot có phần cứng mở hoàn toàn vào tuần đầu tháng 1/2026. Điều này cho phép khách hàng tùy chỉnh linh hoạt cho các mục đích như an ninh hoặc dịch vụ.

Đại diện Engine AI khẳng định Trung Quốc đang dẫn đầu nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ và khả năng nghiên cứu phát triển bền bỉ. Ngay cả các doanh nghiệp Mỹ như Agility Robotics cũng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn ngày 8/1/2026 rằng họ không loại trừ khả năng hợp tác với các nhà cung cấp Trung Quốc để giảm chi phí sản xuất.

Dù Boston Dynamics đã ra mắt robot Atlas thế hệ mới nhưng giới chuyên gia nhận định Trung Quốc đang tiến nhanh hơn trong việc thương mại hóa và sản xuất hàng loạt. Trung tâm sáng tạo robot nhân hình Bắc Kinh cho biết các sản phẩm của họ được phát triển hoàn toàn nội tại với mức giá cạnh tranh hơn nhiều so với phương Tây.

Chính quyền Bắc Kinh hiện ưu tiên robot hình người như một loại sản phẩm đột phá với kỳ vọng quy mô thị trường sẽ đạt mức 43 tỷ USD vào năm 2035. Tuy nhiên Mỹ không hề đứng ngoài cuộc đua này. Chính quyền Washington đang nỗ lực thiết lập chương trình xuất khẩu trí tuệ nhân tạo để đưa các phát kiến của Mỹ đến với các đối tác và đồng minh toàn cầu.

Bên cạnh cuộc đua song mã Mỹ Trung, những đại diện từ châu Âu như Neura Robotics của Đức lại chọn lối đi riêng bằng cách nhấn mạnh vào tính bảo mật dữ liệu. Họ cho rằng khách hàng phương Tây sẽ lo ngại về việc dữ liệu cá nhân bị chuyển về nước ngoài khi sử dụng robot Trung Quốc. Tại triển lãm, mẫu 4NE1 Mini của Neura Robotics công bố ngày 7/1/2026 có giá 20.000 USD sẽ trực tiếp cạnh tranh với các dòng robot giá rẻ từ Unitree.

Trong khi đó các công ty từ Singapore như Sharpa lại tập trung vào giá trị sử dụng cao cấp thay vì chạy đua về giá. Sản phẩm của họ ra mắt tháng 1/2026 có thể thực hiện những thao tác tinh xảo như đánh bài, chơi bóng bàn hoặc chụp ảnh với tốc độ tiệm cận khả năng của con người.

Một mô hình kinh doanh thú vị khác đến từ IntBot khi kết hợp trí tuệ nhân tạo phát triển tại California với năng lực sản xuất tại Trung Quốc. Những robot này bắt đầu được cho thuê tại các khách sạn ở Mỹ từ tháng 1/2026 với mức phí từ 2.000 đến 4.000 USD mỗi tháng nhằm giải quyết bài toán chi phí nhân công đắt đỏ.

Có thể thấy CES 2026 đã trở thành đấu trường công nghệ rực lửa nơi các quốc gia đang dồn toàn lực để giành lấy ngôi vương trong kỷ nguyên robot nhân hình. Dù Trung Quốc có lợi thế về giá và chuỗi cung ứng nhưng Mỹ và các nước phương Tây vẫn đang nắm giữ những quân bài chiến lược về phần mềm và lòng tin khách hàng.

Theo Nikkei Asia