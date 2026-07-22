Giá vàng hôm nay 22/7 tăng 2,7 triệu đồng/lượng

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 4.098 USD/ounce, tăng khoảng 85 USD/ounce so với sáng 21/7. Sau nhiều phiên dao động quanh mốc 4.000 USD/ounce, kim loại quý đã bật tăng mạnh và tiến sát ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.510 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương 131 triệu đồng/lượng. Với mức tăng hơn 85 USD/ounce, giá vàng quy đổi tăng khoảng 2,7 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên gần 4.100 USD/ounce trong phiên sáng 22/7. Ảnh: Shutterstock.

So với tuần trước, khi giá vàng dao động quanh 4.047 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 50 USD/ounce, tương đương hơn 1,2%. Tuy nhiên, tính trong vòng 30 ngày, giá vàng vẫn giảm 2,8%, tương đương khoảng 119 USD/ounce, cho thấy thị trường chưa lấy lại toàn bộ mức giảm trong giai đoạn điều chỉnh trước đó.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn là một trong những động lực hỗ trợ giá trong năm nay. Bên cạnh đó, dòng vốn vào các quỹ ETF vàng cũng sẽ là chỉ báo quan trọng phản ánh tâm lý của nhà đầu tư.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục dao động mạnh trước khi thị trường có thêm tín hiệu rõ ràng về chính sách tiền tệ của Mỹ. Nếu nhu cầu trú ẩn gia tăng, kim loại quý có thể tiếp tục duy trì vùng giá cao.