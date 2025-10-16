Tin nóng công nghệ 16/10: Hãng điện thoại Trung Quốc bất ngờ giới thiệu "Robot Phone"

1. Tokyo Electron mở trung tâm R&D khổng lồ tại Kumamoto, hướng tới chip 1 nanomet

Khu R&D có diện tích sàn khoảng 27.000 mét vuông, dự kiến ​​đi vào hoạt động vào mùa xuân năm sau. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhà sản xuất thiết bị sản xuất chip Nhật Bản Tokyo Electron vừa khai trương một cơ sở nghiên cứu và phát triển khổng lồ tại tỉnh Kumamoto. Mục tiêu là tăng cường hợp tác với các khách hàng lớn như TSMC để phát triển thiết bị sản xuất chất bán dẫn thế hệ tiếp theo, hướng tới quy trình 1 nanomet và xa hơn.

Cơ sở này nằm trong khu vực có cụm sản xuất chip đang phát triển, gần các nhà máy của TSMC và Sony. Cơ sở mới sẽ tăng gấp bốn lần năng lực phát triển của Tokyo Electron tại Kumamoto.

Công ty hiện đang dẫn đầu thị trường về thiết bị tráng phủ và tráng phủ quang học, được sử dụng trong quy trình thu nhỏ chip. Tokyo Electron dự kiến chi hơn 1,5 nghìn tỷ yên (9,92 tỷ USD) cho R&D trong năm năm tới, cho thấy cam kết đầu tư mạnh mẽ vào tăng trưởng dài hạn bất chấp những thách thức hiện tại.

2. Liên minh BlackRock, Microsoft, Nvidia thâu tóm Trung tâm Dữ liệu Aligned với giá 40 tỷ USD

Liên minh BlackRock, Microsoft, Nvidia chi 40 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu. Ảnh: Reuters.

Một nhóm nhà đầu tư, bao gồm BlackRock, Microsoft và Nvidia, vừa đạt thỏa thuận mua lại Aligned Data Centers với mức giá 40 tỷ USD. Đây là động thái nhằm đảm bảo năng lực tính toán cần thiết cho cuộc đua Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang nóng lên toàn cầu.

Aligned Data Centers là nhà điều hành trung tâm dữ liệu lớn với gần 80 cơ sở tại châu Mỹ, cung cấp hơn 5 gigawatt công suất. Thỏa thuận này là thương vụ đầu tiên của Đối tác Cơ sở hạ tầng AI, một quỹ bao gồm cả quỹ MGX của Abu Dhabi và công ty xAI của Elon Musk.

CEO BlackRock, Larry Fink, cho biết khoản đầu tư này thúc đẩy mục tiêu cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết cho tương lai của AI. Thương vụ này làm nổi bật giá trị ngày càng tăng của tài sản trung tâm dữ liệu, khi các công ty lớn đang trên đà chi 400 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI trong năm nay.

3. Nhật Bản thử nghiệm mạng quang tốc độ cao IOWN tại Singapore, đầu tư 66 triệu USD

Dự án sẽ xây dựng một mạng lưới tập trung tại Singapore, kết nối các trung tâm dữ liệu ở đó với các cơ sở tại Ấn Độ và Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhật Bản đang lên kế hoạch triển khai thử nghiệm mạng quang tốc độ cao quy mô lớn tại Singapore sớm nhất vào năm 2026. Mục đích là kiểm tra hiệu suất của mạng dữ liệu xuyên biên giới được xây dựng trên công nghệ tiên tiến IOWN (Mạng quang và không dây sáng tạo).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ yên (66 triệu USD). IOWN sử dụng tín hiệu ánh sáng thay thế xử lý điện, cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn, dung lượng cao hơn với độ trễ và tiêu thụ điện năng thấp.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản hy vọng cuộc thử nghiệm này sẽ là bước đệm để xuất khẩu cơ sở hạ tầng viễn thông của Nhật Bản ra nước ngoài. Dự án sẽ xây dựng mạng lưới kết nối các trung tâm dữ liệu tại Singapore với các cơ sở ở Ấn Độ và Nhật Bản, nhằm khẳng định tính ưu việt của công nghệ 6G thế hệ tiếp theo.

4. Honor trình làng mẫu điện thoại ý tưởng kết hợp AI và Robotics

Mẫu điện thoại robot của Honor. Ảnh: Interesting Engineering.

Kết thúc sự kiện ra mắt Magic8 Pro, hãng điện thoại Trung Quốc Honor đã gây bất ngờ khi giới thiệu "Robot Phone". Thiết bị này là sự pha trộn giữa trí tuệ nhân tạo, chức năng robotics và khả năng chụp ảnh di động tiên tiến.

Honor cho biết Robot Phone sẽ "tự động cảm nhận, thích ứng và tiến hóa như một robot", trở thành một "người bạn đồng hành cảm xúc" làm phong phú thêm cuộc sống người dùng.

Trong video quảng bá theo phong cách khoa học viễn tưởng, tính năng nổi bật của điện thoại là một camera gắn trên tay quay có động cơ (gimbal), có thể trồi ra từ phía sau để tự xoay và chụp ảnh, tạo cảm giác thiết bị nhận thức được môi trường xung quanh. Robot Phone hiện chỉ là concept, chưa có nguyên mẫu vật lý hoặc ngày ra mắt cụ thể. Honor dự kiến sẽ tiết lộ thêm chi tiết tại Mobile World Congress vào mùa xuân tới.

5. Trung Quốc ra mắt robot hình người với khả năng giao tiếp cảm xúc như người thật

Mẫu robot có làn da như người thật của Trung Quốc. Ảnh: Interesting Engineering

Công ty AheadForm Technology có trụ sở tại Thượng Hải vừa giới thiệu robot hình người sinh học tiên tiến mang tên Elf V1, được tích hợp thuật toán AI tự giám sát để có vẻ ngoài và khả năng tương tác giống con người một cách kinh ngạc.

Robot Elf V1 có thể nhận thức thế giới, giao tiếp và học hỏi thông minh với môi trường xung quanh. Elf V1 có khả năng thể hiện cảm xúc, cử động mắt và đồng bộ lời nói. Bằng cách sử dụng da sinh học và công nghệ tạo cảm xúc động, robot có thể hiểu tín hiệu phi ngôn ngữ của con người và phản hồi tự nhiên.

AheadForm kỳ vọng Elf V1 sẽ thu hẹp khoảng cách giữa người và máy, hỗ trợ và bầu bạn trong nhiều ngành công nghiệp.

Theo Nikkei Asia, Reuters