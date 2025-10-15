Tin nóng công nghệ 15/10: Honda thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng 100% nhiên liệu bền vững

VietTimes - Intel ra mắt chip AI "Crescent Island" vào 2026, quyết tâm giành thị phần từ Nvidia; HondaJet thực hiện chuyến bay phản lực thương mại đầu tiên bằng 100% nhiên liệu bền vững;... là tin nóng công nghệ 15/10.

1. Đột phá y học: Phát triển công nghệ cấy ghép não cho phép cấp thuốc chính xác tới nhiều vùng não

Các nhà nghiên cứu tin rằng thiết bị này có thể được điều chỉnh để khám phá thêm các liệu pháp khác. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại NYU Abu Dhabi (NYUAD) đã phát triển một thiết bị cấy ghép não đột phá có tên là SPIRAL (Strategic Precision Infusion for Regional Administration of Liquid). Đây là một ống linh hoạt, siêu mỏng, được thiết kế để cấp thuốc với độ chính xác cao đến nhiều vùng não cùng một lúc.

Các rối loạn thần kinh thường bắt nguồn từ các khu vực rất cụ thể, nhưng các thiết bị hiện tại chỉ có thể đưa thuốc đến một hoặc hai điểm, dẫn đến phân bố không đồng đều. SPIRAL khắc phục điều này bằng cách có các lỗ thoát thuốc được căn chỉnh dọc theo chiều dài, cho phép phân phối thuốc đồng đều hơn trên một thể tích mô lớn hơn.

Giáo sư Khalil Ramadi của NYUAD cho biết thiết bị này có thể thay đổi cách điều trị các bệnh lý thần kinh. Thử nghiệm cho thấy SPIRAL không gây viêm nhiễm cao hơn so với các thiết bị tiêu chuẩn, mở ra hy vọng cho các liệu pháp điều trị dài hạn như động kinh và Parkinson.

2. Intel ra mắt chip AI "Crescent Island" vào 2026, quyết tâm giành thị phần từ Nvidia

Intel sẽ sớm ra mắt chip AI cạnh tranh với Nvidia. Ảnh: Reuters.

Intel vừa công bố kế hoạch đưa chip xử lý đồ họa trung tâm dữ liệu (GPU) mới, tên mã Crescent Island, đến tay khách hàng vào nửa cuối năm 2026. Đây là nỗ lực mới nhất của Intel nhằm giành lại vị thế trong cuộc đua chip AI đang tăng trưởng nóng.

Động thái này diễn ra sau khi dòng chip Gaudi trước đây của Intel không thể cạnh tranh với các đối thủ dẫn đầu thị trường là Nvidia và AMD.

Intel cam kết ra mắt chip dữ liệu AI hàng năm và đang tập trung chiến lược vào công nghệ AI suy luận – giai đoạn các mô hình tạo ra câu trả lời. Công ty tin rằng phương pháp tiếp cận mở và mô-đun sẽ giúp khách hàng kết hợp chip từ nhiều nhà cung cấp để mở rộng quy mô hệ thống AI một cách hiệu quả, dù công ty vẫn đang phải đối mặt với thách thức lớn từ sự thống trị của Nvidia.

3. Google đầu tư 15 tỷ USD xây trung tâm AI lớn nhất ngoài Mỹ tại Ấn Độ

Văn phòng Google tại Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: Nikkei Asia.

Google vừa công bố sẽ đầu tư 15 tỷ USD trong 5 năm tới để thiết lập một trung tâm dữ liệu khổng lồ tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Khoản đầu tư này được xem là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Google vào quốc gia này.

CEO Google Cloud, Thomas Kurian, khẳng định đây là "trung tâm AI lớn nhất mà chúng tôi đầu tư bên ngoài nước Mỹ". Khu phức hợp trung tâm dữ liệu 1-gigawatt này sẽ được đặt tại thành phố cảng Visakhapatnam.

Quyết định này phản ánh cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các công ty công nghệ lớn, vốn đang chi mạnh cho cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu bùng nổ của dịch vụ AI. Microsoft và Amazon cũng đã đổ hàng tỷ USD vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ, một thị trường tăng trưởng quan trọng với gần một tỷ người dùng internet.

4. HondaJet lập kỷ lục: Thực hiện chuyến bay phản lực thương mại đầu tiên bằng 100% nhiên liệu bền vững

Chuyến bay thử nghiệm thành công của Honda là lần đầu tiên trên thế giới có một máy bay phản lực thương mại siêu nhẹ chạy bằng 100% nhiên liệu hàng không bền vững. Ảnh: Nikkei Asia.

Công ty con sản xuất máy bay phản lực của Honda Motor tại Mỹ, Honda Aircraft, vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm lịch sử của một chiếc HondaJet Elite sử dụng hoàn toàn nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đây là lần đầu tiên một chiếc máy bay phản lực thương mại siêu nhẹ (trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 5.670 kg) thực hiện thành công chuyến bay chỉ bằng SAF.

Nhiên liệu được sử dụng là hỗn hợp dầu động vật và thực vật. Việc sử dụng SAF giúp giảm đáng kể lượng khí nhà kính so với nhiên liệu phản lực thông thường.

Thành công này là bước tiến quan trọng trong nỗ lực hợp tác phát triển động cơ với GE Aerospace. Trước đây, Honda Aircraft chỉ thực hiện các chuyến bay với nhiên liệu pha trộn tối đa 50% SAF. Sự kiện này củng cố mục tiêu của ngành hàng không toàn cầu nhằm giảm khí thải CO2​ và tuân thủ các quy định quốc tế sắp tới.

5. Cổ phiếu LG Ấn Độ tăng 50% trong ngày chào sàn, IPO thu hút 49 tỷ USD

Cổ phiếu của chi nhánh Ấn Độ thuộc nhà sản xuất thiết bị gia dụng LG Electronics đã ra mắt ấn tượng trên các sàn giao dịch địa phương vào hôm 14/10, niêm yết ở mức 1.710,1 rupee (19,27 USD), cao hơn 50% so với giá IPO.

Đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) này đã được đăng ký mua hết chỉ trong vài giờ, thu hút lượng chào mua trị giá 4,4 nghìn tỷ rupee (tương đương 49 tỷ USD) cho đợt bán cổ phiếu trị giá 1,3 tỷ USD.

Thương vụ này nhận được phản ứng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu như BlackRock và Quỹ hưu trí toàn cầu của Na Uy. Các nhà phân tích cho rằng thành công vững chắc này là nhờ mức định giá hấp dẫn và thương hiệu lâu đời của LG tại Ấn Độ, đặc biệt là vị thế dẫn đầu trong các phân khúc sản phẩm như máy giặt và tủ lạnh. LG Electronics dự kiến sẽ giữ lại 85% cổ phần sau đợt bán này.

