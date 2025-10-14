Micro "nóng" hé lộ cuộc trò chuyện riêng giữa ông Trump và Tổng thống Indonesia

Một đoạn ghi âm vô tình tiết lộ cuộc nói chuyện riêng giữa Donald Trump và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto về việc gặp Eric Trump, gây khiến nhiều người chú ý.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp xếp một cuộc gặp với con trai ông – Eric Trump, Phó chủ tịch điều hành Trump Organization – theo đoạn hội thoại bị micro ghi lại hôm 13/10, sau khi ông Trump phát biểu tại một hội nghị tập trung vào vấn đề Gaza ở Ai Cập.

Ông Trump và ông Prabowo, những người cũng xuất hiện trong đoạn video được quay tại sự kiện, dường như không biết rằng micro vẫn đang bật và thu lại toàn bộ cuộc trò chuyện riêng của họ.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh, thành phố ven biển nổi tiếng của Ai Cập, sau khi ông Trump kết thúc bài phát biểu trước nhóm lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị, diễn ra ngay sau thông báo về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Nhà Trắng và Đại sứ quán Indonesia tại Washington chưa đưa ra phản hồi về cuộc trao đổi được ghi âm này.

Chưa rõ trong đoạn hội thoại, hai người có nhắc đến Trump Organization hay bất kỳ thỏa thuận kinh doanh nào liên quan đến Tổng thống Mỹ hoặc gia đình ông hay không.

Trong đoạn hội thoại được thu lại, khi đứng sau bục phát biểu có gắn micro, ông Prabowo nói về “một khu vực không an toàn, xét về mặt an ninh”, rồi hỏi ông Trump: “Tôi có thể gặp Eric được không?”.

Ông Trump đáp lại: “Tôi sẽ bảo Eric gọi cho ông. Tôi nên làm thế chứ? Thằng bé ngoan lắm. Tôi sẽ bảo Eric gọi”.

Ông Prabowo tiếp lời: “Chúng ta sẽ tìm một chỗ an toàn hơn”, và ông Trump nhắc lại: “Tôi sẽ bảo Eric gọi cho ông”.

Ông Prabowo nói thêm: “Eric hoặc Don Jr.”

Eric Trump và anh trai Donald Trump Jr. hiện đều là Phó Chủ tịch điều hành của Trump Organization – tập đoàn có hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn và cả các dự án dựa trên công nghệ blockchain.

Theo trang web chính thức của Trump Organization, tập đoàn này đang vận hành một sân golf ở ngoại ô thủ đô Jakarta của Indonesia. Một dự án khác – khu nghỉ dưỡng và sân golf tại đảo Bali – được giới thiệu là “sắp khai trương”.

Theo Reuters