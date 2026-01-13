Tin nóng công nghệ 13/1: Apple chọn Google Gemini làm nền tảng trí tuệ nhân tạo cho Siri

1. Nhật Bản thử nghiệm khai thác đất hiếm dưới đáy biển

Động thái thúc đẩy của Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản quan trọng. Ảnh: Interesting Engineering.

Tàu khoan Chikyu của Nhật Bản vừa khởi hành từ cảng Shizuoka vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 để bắt đầu sứ mệnh khai thác đất hiếm dưới đáy biển sâu kéo dài một tháng. Cuộc thử nghiệm diễn ra tại vùng biển gần đảo Minamitori với mục tiêu hút bùn chứa khoáng sản từ độ sâu 6 km lên mặt nước. Đây là nỗ lực mang tính bước ngoặt nhằm giúp Nhật Bản giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc vốn đang chiếm 60% lượng nhập khẩu hiện nay.

Trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục siết chặt kiểm soát xuất khẩu các loại khoáng sản chiến lược phục vụ sản xuất xe điện và quốc phòng, Tokyo đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào dự án này từ năm 2018. Nếu thử nghiệm thành công, Nhật Bản dự kiến sẽ tiến hành khai thác quy mô lớn vào tháng 2 năm 2027. Việc tìm ra nguồn cung nội địa được xem là giải pháp cốt lõi để bảo vệ ngành công nghiệp công nghệ cao của đất nước trước những biến động địa chính trị.

2. Trung Quốc ra mắt phần mềm tính toán thời gian trên Mặt Trăng đầu tiên thế giới

Trung Quốc ra mắt phần mềm tính toán thời gian trên Mặt Trăng. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đài thiên văn Tử Kim Sơn vừa phát triển thành công LTE440, phần mềm đầu tiên trên thế giới cho phép tính toán thời gian chính xác trên Mặt Trăng. Do lực hấp dẫn yếu hơn Trái Đất, thời gian trên Mặt Trăng trôi nhanh hơn khoảng 58,7 micro giây mỗi ngày. Dù con số này rất nhỏ nhưng nếu không được đồng bộ hóa, các hệ thống định vị có thể sai lệch hàng km dẫn đến tai nạn thảm khốc cho tàu vũ trụ.

Theo báo cáo từ South China Morning Post ngày 12 tháng 1 năm 2026, phần mềm này có độ chính xác đến hàng nan giây và duy trì độ ổn định trong suốt 1.000 năm tới. Việc Trung Quốc công khai mã nguồn LTE440 cho thấy tham vọng dẫn đầu trong việc thiết lập các tiêu chuẩn cho nền kinh tế Mặt Trăng tương lai. Đây là bước chuẩn bị quan trọng khi các cường quốc đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng căn cứ dài hạn trên hành tinh này.

3. Apple chính thức chọn Google Gemini làm nền tảng trí tuệ nhân tạo cho Siri

Apple chọn Gemini làm nền tảng trí tuệ nhân tạo cho Siri. Ảnh: Reuters.

Apple vừa ký kết thỏa thuận dài hạn với Google để tích hợp các mô hình Gemini vào trợ lý ảo Siri thế hệ mới. Quyết định công bố ngày 12 tháng 1 năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng giúp củng cố liên minh giữa hai gã khổng lồ công nghệ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng Apple xác định công nghệ của Google cung cấp nền tảng năng lực tốt nhất cho hệ thống Apple Intelligence.

Thỏa thuận này giúp Google tiếp cận hơn hai tỷ thiết bị đang hoạt động của Apple đồng thời đẩy đối thủ OpenAI vào vai trò hỗ trợ phụ cho các truy vấn phức tạp. Dù tỷ phú Elon Musk lên tiếng cảnh báo về sự độc quyền nhưng Apple cam kết duy trì các tiêu chuẩn quyền riêng tư khắt khe thông qua hệ thống điện toán đám mây riêng biệt khi triển khai dịch vụ.

4. Vốn hóa Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD nhờ cú hích từ trí tuệ nhân tạo

Vốn hóa Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Alphabet vừa chính thức gia nhập câu lạc bộ vốn hóa 4.000 tỷ USD vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 sau khi cổ phiếu đạt mức cao kỷ lục. Thành tựu này được thúc đẩy bởi niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược trí tuệ nhân tạo đột phá và thỏa thuận dài hạn cung cấp mô hình Gemini cho Apple.

Với mức tăng trưởng cổ phiếu lên đến 65% trong năm qua Alphabet đã vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. Sự thành công của mô hình Gemini 3 cùng doanh thu mảng điện toán đám mây tăng vọt 34% đã giúp xóa tan những hoài nghi về việc hụt hơi trong cuộc đua công nghệ. Bên cạnh đó việc Meta dự kiến chi hàng tỷ USD để thuê chip xử lý của Google cũng góp phần củng cố vị thế dẫn đầu. Những tín hiệu tích cực về tài chính và pháp lý đang biến Alphabet thành tâm điểm sáng giá nhất trong nhóm các cổ phiếu công nghệ hàng đầu tại Mỹ.

5. SK Hynix chi 13 tỷ USD xây nhà máy đóng gói chip tiên tiến tại Hàn Quốc

SK Hynix đầu tư 13 tỷ USD vào Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Hãng sản xuất chip SK Hynix vừa thông báo vào ngày 13 tháng 1 năm 2026 về kế hoạch đầu tư 19 nghìn tỷ won tương đương gần 13 tỷ USD để xây dựng nhà máy đóng gói chip tiên tiến tại Hàn Quốc. Dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao đối với các dòng bộ nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu.

Theo kế hoạch việc khởi công sẽ bắt đầu vào tháng 4 năm 2026 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm sau. SK Hynix hiện là nhà cung cấp chip nhớ băng thông cao chủ lực cho Nvidia và đang nắm giữ vị thế dẫn đầu thị trường với 61% thị phần trong năm qua. Công nghệ này cho phép chồng các chip nhớ theo chiều dọc để tối ưu hóa không gian và tiết kiệm năng lượng khi xử lý các khối dữ liệu khổng lồ. Việc mở rộng quy mô sản xuất giúp hãng duy trì lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ lớn như Samsung và Micron trong cuộc đua chip nhớ.

Theo Reuters, Interesting Engineering