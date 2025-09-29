Tin nóng công nghệ 29/9: Phát triển robot sinh học từ tế bào phổi

Xe tải điện khổng lồ với pin nặng 240 tấn của Trung Quốc; Trung Quốc mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân đa đầu đạn; phát triển "Robot sinh học" thiết kế từ tế bào phổi người;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Xe tải điện khổng lồ với pin nặng 240 tấn

Mẫu xe tải XDE240 của XCMG. Ảnh: Interesting Engineering.

XCMG, nhà sản xuất thiết bị hạng nặng của Trung Quốc, vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Fortescue, đại gia quặng sắt Úc, nhằm đẩy mạnh hoạt động khai thác mỏ không phát thải. Theo thỏa thuận, XCMG sẽ cung cấp tới 200 chiếc xe tải chạy bằng pin điện khổng lồ - nặng 240 tấn.

Những chiếc xe tải này được thiết kế để sánh ngang hiệu suất của máy chạy bằng diesel, có thể chở tải trọng hơn 250.000 kg với công suất khoảng 2.550 mã lực. Đối với Fortescue, thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon từ đội xe khai thác mỏ rộng lớn của mình.

Người sáng lập Fortescue, Andrew Forrest, nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác toàn cầu để giải quyết khủng hoảng khí hậu, ghi nhận tốc độ sản xuất công nghệ xanh chưa từng có của Trung Quốc.

2. Trung Quốc mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân đa đầu đạn

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học quân sự Trung Quốc đã mô tả thành công thí nghiệm mô phỏng nhiều đầu đạn hạt nhân tấn công cùng một mục tiêu trong thời gian ngắn. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Explosion and Shock Waves, nhằm mục đích tìm hiểu cách các vụ nổ liên tiếp có thể kết hợp lại, tạo ra lực phá hủy lớn hơn nhiều so với một vụ nổ đơn lẻ.

Nghiên cứu do Phó giáo sư Xu Xiaohui dẫn đầu chỉ ra rằng 3 đầu đạn tấn công liên tiếp có thể tăng cường đáng kể sức mạnh hủy diệt, đặc biệt là đối với các cơ sở ngầm kiên cố.

Để mô phỏng các vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất mà không cần chi phí lớn, nhóm nghiên cứu đã phát triển một hệ thống buồng chân không mới, sử dụng súng hơi áp suất cao 2 tầng để bắn các vật thể nhỏ vào các quả cầu thủy tinh chứa khí nổ mô phỏng. Nghiên cứu này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tìm hiểu khả năng tấn công hạt nhân đa đầu đạn phối hợp.

3. Thiết kế "Robot sinh học" từ tế bào phổi người

Thiết bị Aggrebot dưới kính hiển vi. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Carnegie Mellon (CMU) đã phát triển một phương pháp kỹ thuật mới để tạo ra các robot sinh học siêu nhỏ (biobots) được thiết kế riêng, sử dụng tế bào gốc phổi người. Những cỗ máy sống tí hon này được gọi là AggreBots.

Không dùng sợi cơ truyền thống, AggreBots được đẩy bằng lông mao (cilia)—những chân vịt siêu nhỏ giống sợi tóc. Nhóm nghiên cứu đã tạo ra AggreBots bằng cách ghép các khối cầu mô (tissue spheroids) lại với nhau, bao gồm cả những khối có lông mao bị bất động do đột biến gen. Phương pháp lắp ráp mô-đun này cho phép các nhà khoa học lần đầu tiên kiểm soát chính xác hình dạng và vị trí của lông mao trên bề mặt robot, từ đó định hướng hành vi di chuyển.

AggreBots có tiềm năng lớn trong y học cá nhân hóa, có thể được chế tạo từ chính tế bào của bệnh nhân để vận chuyển thuốc trong cơ thể mà không gây phản ứng miễn dịch.

4. Baseus hợp tác với Bose để công phá thị trường châu Âu

Tai nghe Baseus tại triển lãm FA Berlin. Ảnh: Nikkei Asia.

Do cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu yếu tại Trung Quốc, các nhà sản xuất tại đây, dẫn đầu là Baseus, đang đẩy mạnh mở rộng thị trường ra nước ngoài, với doanh số từ thị trường quốc tế hiện chiếm 45% tổng doanh thu.

CEO He Shiyou cho biết mục tiêu của hãng là chiếm vị trí số một tại các thị trường trọng điểm châu Âu như Đức và Ba Lan. Để làm được điều này, Baseus đang chuyển mình bằng cách hợp tác với các thương hiệu toàn cầu nhằm nâng cao uy tín và khác biệt hóa sản phẩm.

Tại IFA Berlin, Baseus đã ra mắt dòng tai nghe Inspire thông qua hợp tác với hãng âm thanh Mỹ Bose, cùng với Knowles và Mimi. Việc này giúp Baseus định vị sản phẩm ở phân khúc cao hơn, vượt qua các đối thủ đồng hương vốn chỉ cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, Baseus vẫn phải đối mặt với các rào cản về tiêu chuẩn an toàn sản phẩm nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu..

5. BYD đặt mục tiêu xuất khẩu chiếm 20% doanh số toàn cầu

Con tàu của BYD tại cảng Itajai ở Santa Catarina, Brazil. Ảnh: Reuters.

BYD, hãng xe điện (EV) hàng đầu Trung Quốc, dự kiến doanh số xuất khẩu sẽ đạt khoảng 20% tổng doanh số toàn cầu trong năm nay, nhờ vào việc cải thiện logistics và ra mắt các mẫu xe mới.

Ông Li Yunfei, Tổng giám đốc phụ trách thương hiệu và quan hệ công chúng của công ty, cho biết BYD dự báo sẽ giao khoảng 800.000 đến 1 triệu xe bên ngoài Trung Quốc đại lục trong năm 2025. Con số này tăng mạnh so với mức dưới 10% tổng doanh số 4,26 triệu xe trong năm 2024.

Để hỗ trợ đà tăng trưởng xuất khẩu này, BYD đang tận dụng đội tàu vận chuyển ô tô riêng, hiện có tám chiếc tàu lớn, chuyên chở xe điện đến các thị trường trọng điểm như châu Âu và Đông Nam Á. Ông Li cũng cho biết BYD sẽ mở rộng dải sản phẩm, giới thiệu tất cả các mẫu xe phát triển tại Trung Quốc ra thị trường quốc tế.

Theo SCMP, Nikkei Asia, Interesting Engineering