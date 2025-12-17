5 "sát thủ tàu sân bay" của Trung Quốc được thiết kế để triệt hạ các nhóm tác chiến hải quân Mỹ

Tài liệu "Overmatch" Brief bị rò rỉ cho thấy các tên lửa đạn đạo chống hạm Trung Quốc như DF-27, DF-26, DF-21D và YJ-21 có thể xuyên thủng phòng thủ, đe dọa trực tiếp siêu tàu sân bay lớp Gerald Ford của Mỹ.

Sau khi Lầu Năm Góc cung cấp thêm những thông tin mới về cách Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được cho là sẽ sử dụng các năng lực tên lửa, chống không gian và tác chiến mạng để đối đầu và tiêu diệt những nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, giới phân tích ngày càng chú ý nhiều hơn đến các loại tên lửa đạn đạo chống hạm tiên tiến nhất của Trung Quốc.

Bản tài liệu “Overmatch Brief” bị rò rỉ, dựa trên các mô phỏng nhiều kịch bản giao chiến khác nhau, đã đi đến kết luận rằng trong một loạt tình huống rộng, lực lượng Trung Quốc có thể đánh chìm thành công các siêu tàu sân bay lớp Gerald Ford mới nhất của Mỹ cùng toàn bộ nhóm tác chiến hộ tống.

Báo cáo này nhấn mạnh vai trò then chốt của hai yếu tố: các loại tên lửa giá thành thấp dùng để bào mòn kho tên lửa phòng thủ vốn hạn chế của nhóm tác chiến tàu sân bay, và các loại tên lửa siêu vượt âm có khả năng hoàn toàn né tránh các nỗ lực đánh chặn.

Đánh giá về năm loại tên lửa chống hạm nguy hiểm nhất đang được PLA triển khai mang lại cái nhìn đặc biệt quan trọng về những thách thức mà Hải quân Mỹ và các đồng minh phải đối mặt khi hoạt động tại Thái Bình Dương.

Siêu tàu sân bay USS Gerald Ford của Hải quân Mỹ. Ảnh: MW.

DF-27 – Tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm xa/trung

DF-27 là loại tên lửa chống hạm có tầm bắn xa nhất từng được biết đến trên thế giới. Việc nó không xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm chiến thắng của PLA ngày 3/9 cho thấy tên lửa này nhiều khả năng vẫn chưa chính thức được đưa vào biên chế. DF-27 được cho là có tầm bắn từ 5.000 đến 8.000 km và được thiết kế để tấn công tàu chiến đối phương bằng các phương tiện lướt siêu vượt âm.

Việc Trung Quốc đang dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực phát triển phương tiện lướt siêu vượt âm khiến DF-27 được đánh giá là một vũ khí đặc biệt nguy hiểm. Những năng lực mà các phương tiện lướt tầm liên lục địa của Trung Quốc đã thể hiện trong các cuộc thử nghiệm đã gây lo ngại sâu sắc tại phương Tây.

Tên lửa siêu thanh tầm trung DF-27 của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Bình luận về một cuộc thử nghiệm như vậy vào tháng 11/2021, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng John Hyten, cho biết: “Họ phóng một tên lửa tầm xa, nó bay vòng quanh Trái Đất, thả ra một phương tiện lướt siêu vượt âm rồi lướt quay trở lại Trung Quốc và đánh trúng mục tiêu tại Trung Quốc”.

Ông nhấn mạnh rằng phương tiện này đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao, mô tả tốc độ phát triển năng lực quân sự của Trung Quốc là “đáng kinh ngạc”, đồng thời cảnh báo Bắc Kinh có thể đạt khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào Mỹ.

Điểm yếu lớn nhất của DF-27 hiện nay được cho là khó khăn trong việc thu thập dữ liệu chỉ thị mục tiêu ở những khu vực xa giữa hoặc phía đông Thái Bình Dương. Tuy nhiên, việc Trung Quốc phát triển ngày càng nhiều vệ tinh trinh sát tiên tiến tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các máy bay không người lái (UAV) tàng hình tầm trung và tầm liên lục địa, làm dấy lên khả năng thiết lập một tổ hợp trinh sát – tấn công ở khoảng cách trên 5.000 km tính từ bờ biển Trung Quốc.

DF-26 – Tên lửa đạn đạo tầm trung

Tên lửa đạn đạo DF-26 của Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: MW.

Chính thức đưa vào biên chế từ năm 2016, DF-26 đã gây lo ngại đặc biệt lớn tại phương Tây do những tác động sâu rộng của nó đối với cán cân quyền lực ở Đông Á. Với tầm bắn 4.500 km và đầu đạn nặng từ 1.500–1.800 kg, DF-26 có khả năng tấn công mạnh mẽ các mục tiêu xa tới tận đảo Guam và thậm chí vượt xa hơn.

Tên lửa này có thể mang cả đầu đạn thường lẫn hạt nhân, và đến năm 2018, Trung Quốc tiết lộ rằng DF-26 có khả năng tấn công các tàu chiến đang di chuyển trên biển. Trong suốt thời gian phục vụ, DF-26 liên tục được hiện đại hóa. Biến thể DF-26D mới được công bố lần đầu vào tháng 9/2025, dù hiện vẫn rất ít thông tin về năng lực cụ thể. Giới phân tích suy đoán rằng nó có thể mang nhiều đầu đạn hơn, thậm chí có khả năng tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm.

Tương tự như cách DF-26 mở đường cho sự phát triển của DF-27 có tầm bắn xa hơn nhiều, báo cáo thường niên năm 2023 của Bộ Quốc phòng Mỹ gửi Quốc hội cũng đã nêu khả năng Trung Quốc đang phát triển một loại tên lửa chống hạm tầm liên lục địa. Chương trình DF-27 có thể là bước đệm quan trọng để đạt được năng lực này.

DF-21D – Tên lửa đạn đạo tầm trung

Tên lửa đạn đạo DF-21D của Lực lượng Tên lửa Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: MW.

DF-21D được cho là đạt khả năng tác chiến ban đầu từ năm 2010 và là hệ thống vũ khí đầu tiên trên thế giới có thể tấn công một nhóm tác chiến tàu sân bay đang cơ động, được phóng từ bệ phóng cơ động trên đất liền ở khoảng cách vượt xa 1.000 km.

Tên lửa này sử dụng các phương tiện tái nhập khí quyển có khả năng cơ động, kết hợp hệ thống dẫn đường giai đoạn cuối để đánh trúng tàu chiến với tốc độ siêu vượt âm và độ chính xác cao. Các đánh giá của Viện Hải quân Mỹ cho rằng chỉ một quả DF-21D cũng có thể phá hủy một siêu tàu sân bay, đồng thời Hải quân Mỹ hiện không có biện pháp nào đủ tin cậy để đánh chặn nó.

DF-21D đã đặt nền móng cho nhiều năng lực sau này được mở rộng trên DF-26 và DF-27, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm của Trung Quốc.

YJ-21 – Tên lửa đạn đạo chống hạm phóng từ tàu

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu YJ-21. Ảnh: MW.

Việc phát triển tên lửa đạn đạo siêu vượt âm YJ-21 được xem là bước tiến có tác động lớn nhất đối với năng lực chống hạm tổng thể của PLA trong số các loại tên lửa mới. Thiết kế nhỏ gọn cho phép YJ-21 được triển khai trong các ống phóng thẳng đứng của tàu khu trục lớp Type 052D và Type 055, cũng như trên các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc diesel-điện.

Sự xuất hiện của YJ-21 đã làm thay đổi căn bản năng lực tác chiến chống hạm của hải quân Trung Quốc. Việc mỗi tàu khu trục có thể mang theo hàng chục quả YJ-21 khiến chỉ một tàu đơn lẻ cũng có khả năng đánh chìm cả một hạm đội đối phương.

Tàu khu trục lớp Type-055 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: MW.

Bay hành trình với tốc độ trên Mach 6 và đạt Mach 10 ở giai đoạn cuối, YJ-21 có tầm bắn khoảng 1.500 km và được coi là loại tên lửa chống hạm phóng từ tàu mạnh nhất thế giới hiện nay. Nó vượt trội so với tên lửa Zircon mới của Nga, vốn chỉ có tầm bắn khoảng 1.000 km và tốc độ Mach 9.

Khả năng né tránh phòng không đối phương cùng năng lượng động học khổng lồ khi va chạm khiến YJ-21 trở thành mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng đối với các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, nhất là khi so sánh với những hạn chế của tên lửa SM-6 của Mỹ trong vai trò chống hạm.

YJ-21 – Tên lửa đạn đạo chống hạm phóng từ trên không

Máy bay trực thăng H-6N trang bị tên lửa đạn đạo YJ-21. Ảnh: MW.

Một biến thể phóng từ trên không của YJ-21, được phát triển để trang bị cho máy bay ném bom H-6K, đã lần đầu được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2018. Biến thể này được ước tính có tầm tấn công khoảng 2.000 km và tốc độ Mach 8–10.

Nhờ trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với tên lửa đạn đạo chiến lược CH-AS-X-13 mà máy bay H-6N mang theo, mỗi chiếc H-6K được cho là có thể mang tối đa 4 quả YJ-21, cho phép các biên đội máy bay ném bom áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương.

Tầm bay xa của H-6K, kết hợp với khả năng tiếp nhiên liệu trên không ngày càng tăng từ máy bay YY-20, cho phép chúng hỗ trợ các lực lượng hải quân hoạt động rất xa ngoài khơi, thậm chí tiến hành các nhiệm vụ săn tàu độc lập.

So với AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) do Mỹ phát triển để trang bị cho máy bay ném bom B-1B, YJ-21 tỏ ra vượt trội rõ rệt. LRASM chỉ có tầm bắn khoảng 900 km, bay với tốc độ cận âm và mang đầu đạn nhỏ hơn, khoảng 450 kg.

Theo MW