Gỗ hoàng hoa lê, trà Phổ Nhĩ thành “tài sản số” tại Trung Quốc: Cơ hội lớn hay rủi ro quản lý?

Từ gỗ hoàng hoa lê, rượu Bạch tửu đến trà Phổ Nhĩ, Trung Quốc đang đẩy mạnh token hóa tài sản thật (RWA) tại Hong Kong, mở ra kênh huy động vốn mới nhưng cũng dấy lên lo ngại quản lý.

Trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, những cây hoàng hoa lê – một loại gỗ hồng mộc cực kỳ quý hiếm – đang được chụp ảnh, đo đạc và số hóa để chuẩn bị trở thành các tài sản kỹ thuật số có thể giao dịch được.

Hoàng hoa lê, hay còn gọi là “lê hoa vàng”, cho loại gỗ có độ bóng đẹp và ánh vàng đặc trưng. Từng được các Hoàng đế Trung Hoa ưa chuộng trong quá khứ, loại gỗ này đến nay vẫn được săn lùng với giá rất cao. Tuy nhiên, một cây hoàng hoa lê phải mất hàng chục năm mới trưởng thành, khiến người trồng rừng đối mặt với bài toán dòng tiền và sự kiên nhẫn.

Theo ông Triệu Tiểu Bảo, đại diện của Tập đoàn Công nghệ Geely tại Hải Nam – đơn vị thuộc tập đoàn sản xuất ô tô Geely – việc chuyển đổi hoàng hoa lê thành các token tài sản thực (real world assets – RWA) có thể giao dịch sẽ mang lại nguồn vốn mới cho một ngành đang gặp khó khăn về thanh khoản.

“Chúng tôi đang biến nguồn tài nguyên gỗ quý đang ‘ngủ yên’ thành các tài sản có thể giao dịch”, ông Triệu nói, đồng thời cho rằng mô hình token hóa này có thể cách mạng hóa ngành lâm nghiệp, “biến núi xanh nước biếc thành vàng bạc”.

Công ty của ông đặt mục tiêu huy động 100 triệu đô la Hong Kong (khoảng 13 triệu USD) trong đợt phát hành token đầu tiên, dự kiến triển khai tại Hong Kong trong vài tháng tới. Mỗi cây hoàng hoa lê sẽ được định giá khác nhau dựa trên kích thước và chất lượng, sau đó giá trị này được chia nhỏ thành nhiều token.

Từ Bạch tửu đến cổ vật và đồ sưu tầm

Ứng dụng Liang Mu Sen Lin, một nền tảng trực tuyến giao dịch kỹ thuật số các loại gỗ quý hiếm như hoàng hoa lê, do Công ty TNHH Công nghiệp Đông Phương Nghi Lâm vận hành, được hiển thị trên điện thoại di động, trong hình minh họa chụp ngày 16/12. Ảnh: Reuters.

Theo ông Triệu, kế hoạch của Geely Tech có thể đánh dấu trường hợp đầu tiên trên thế giới token hóa các tài sản sinh học có thể giao dịch.

Không chỉ có cây gỗ quý, ngày càng nhiều loại hàng hóa Trung Quốc – từ trà cao cấp đến rượu Bạch tửu cao cấp – đang được chuyển thành tài sản số.

“Cổ vật, đồ sưu tầm, tài sản dữ liệu, hàng hóa và bất động sản – chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu về việc token hóa các loại tài sản này”, ông Liêu Nhân Lương, luật sư của hãng luật Yingke, cho biết tại một hội thảo về chủ đề này hồi tháng trước.

Tuy vậy, dù nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tỏ ra hào hứng với kênh huy động vốn mới mở ra tại Hong Kong từ năm ngoái, lĩnh vực token hóa dựa trên blockchain vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Một câu hỏi lớn là liệu nguồn cung tài sản khổng lồ này có gặp đủ cầu hay không, trong bối cảnh nhà đầu tư từ Trung Quốc đại lục vẫn bị hạn chế.

“Có nhiều tài sản hơn rất nhiều so với số nhà đầu tư sẵn sàng mua. Chúng ta cần mở rộng cơ sở nhà đầu tư”, ông Eric Zuo, giám đốc điều hành của Tadwill & Co, nhận định.

Ông Zuo hiện đang tham gia một dự án tìm cách huy động 523 triệu nhân dân tệ thông qua token kỹ thuật số tại Hong Kong cho một đập thủy điện bị phá sản ở tỉnh Tứ Xuyên.

Lo ngại từ Trung Quốc đại lục

Theo dữ liệu từ trang RWA.xyz, thị trường RWA toàn cầu đã tăng 115% trong một năm qua, đạt quy mô 35,7 tỷ USD. Phần lớn các token RWA hiện nay được bảo chứng bằng tài sản tài chính truyền thống như trái phiếu, cổ phiếu và bất động sản, trong đó trái phiếu kho bạc Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Hong Kong, với hệ thống kinh tế tách biệt và cởi mở hơn so với Trung Quốc đại lục, đã tích cực đón nhận tài sản số nhằm củng cố vị thế trung tâm tài chính châu Á.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện những dấu hiệu cho thấy giới chức Bắc Kinh – vốn có quan điểm dè dặt với nhiều loại tài sản số và đã cấm giao dịch tiền mã hóa từ năm 2021 – đang tỏ ra quan ngại.

Theo các nguồn tin, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) khuyến nghị một số công ty môi giới tại đại lục tạm dừng các hoạt động token hóa RWA ở Hong Kong, theo cách không chính thức.

Công dân Trung Quốc đại lục vẫn có thể giao dịch token RWA nếu mở tài khoản tại một công ty môi giới ở Hong Kong.

Khi được hỏi, CSRC dẫn lại tuyên bố ngày 5/12 do cơ quan này và các nhà quản lý tài chính khác ban hành, trong đó cảnh báo tội phạm đang lợi dụng sự bùng nổ của stablecoin, “air coin” và token RWA, đồng thời nhấn mạnh các công ty tại đại lục bị cấm cung cấp các dịch vụ này.

Ngược lại, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong cho biết các sản phẩm token hóa nếu mang bản chất chứng khoán hoặc hợp đồng tương lai sẽ chịu sự điều chỉnh của khung pháp lý hiện hành.

“Nhà quản lý đang nhắm tới các đối tượng gian lận sử dụng RWA để huy động vốn trái phép”, ông Lưu Hồng Lâm, nhà sáng lập hãng luật Man Kun tại Thượng Hải, nói. Ông cho rằng nếu một dự án RWA tuân thủ quy định và nhằm kích thích tiêu dùng, “tôi nghĩ không có vấn đề gì”.

“Trà số” tặng bạn bè

Tại Thượng Hải, startup Shanghai Teaken Technologies đã phát hành các tài sản số đại diện cho những bánh trà Phổ Nhĩ lên men – một loại trà quý hiếm được nhiều người săn lùng. Giống như rượu vang hảo hạng, trà Phổ Nhĩ càng để lâu càng có giá trị và được xem là khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn.

Công nghệ blockchain giúp xác thực kỹ thuật số cho một ngành vốn bị nạn làm giả hoành hành – nơi trà mới chỉ được lưu trữ 5 năm thường bị “đội lốt” trà 10 năm tuổi, theo ông Eric Ma, nhà sáng lập kiêm CEO của công ty, trong cuộc phỏng vấn với Reuters.

“Chúng tôi muốn xây dựng một nền tảng để những người sưu tầm trà có thể sở hữu, chia sẻ và thậm chí truyền lại những bánh trà cao cấp này một cách an toàn, minh bạch và đáng tin cậy”, ông nói, đồng thời cho biết công ty sẽ cung cấp các hầm bảo quản hiện đại cho trà.

Juno Zhu, 27 tuổi, một người yêu trà ở thành phố Hạ Môn và làm việc trong ngành quảng cáo, cho biết đã mua 100 “bánh trà số” với giá 700 nhân dân tệ (khoảng 100 USD) mỗi chiếc và không quá lo lắng về vấn đề tuân thủ.

“Nó được bảo chứng bằng thứ gì đó có giá trị. Đây không phải token dựa trên sự hư vô”, cô nói, cho biết đã tặng một phần số trà số này cho bạn bè.

Những ví dụ khác bao gồm China Qidian Guofeng Holdings, công ty niêm yết tại Hong Kong, cho biết khoảng 62 tấn rượu Bạch tửu của họ đã được sử dụng làm tài sản cơ sở cho một dự án RWA. Dự án này, do một cổ đông lớn sắp xếp, đặt mục tiêu huy động 500 triệu đô la Hong Kong.

Theo Reuters