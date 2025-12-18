Huawei lôi kéo nhân sự cũ của ASML, Trung Quốc đột phá công nghệ quang khắc cực tím

Đột phá công nghệ vượt Anh, đuổi kịp Mỹ

Theo bài báo, nguyên mẫu này được hoàn thành vào đầu năm 2025 và hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nguồn tin tiết lộ, nguyên mẫu máy do một nhóm cựu kỹ sư của tập đoàn bán dẫn Hà Lan ASML phát triển. Máy của Trung Quốc đã có thể vận hành và thành công phát ra ánh sáng cực tím EUV. Dù chưa tạo ra chip thương mại, nhưng điều này cho thấy Trung Quốc có thể đạt được tự chủ bán dẫn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của giới phân tích.

Máy quang khắc EUV là trọng tâm của cuộc chiến công nghệ Mỹ–Trung. Công nghệ này sử dụng chùm tia cực tím để khắc các mạch điện trên wafer silicon với kích thước nhỏ hơn sợi tóc người hàng nghìn lần. Hiện nay, công nghệ này vẫn do các nước phương Tây độc quyền. Mạch càng nhỏ, năng lực tính toán của chip càng mạnh. Điều đó có nghĩa, nếu Trung Quốc làm chủ EUV, họ sẽ có thể tự sản xuất chip cao cấp, phá vỡ thế độc quyền của châu Âu và Mỹ.

Nguồn tin cho biết, dù mục tiêu phát triển bán dẫn của Trung Quốc đã được công khai, dự án máy quang khắc EUV tại Thâm Quyến vẫn được tiến hành trong bí mật. Nhờ có thể mua linh kiện của các máy ASML đời cũ trên thị trường thứ cấp, Trung Quốc đã chế tạo được nguyên mẫu nội địa.

Mục tiêu của chính phủ Trung Quốc là đến năm 2028 sản xuất được chip sử dụng được bằng nguyên mẫu này, song những người gần gũi với dự án nhận định mốc 2030 thực tế hơn – dù vậy vẫn sớm hơn nhiều năm so với dự đoán trước đây rằng Trung Quốc cần tới 10 năm để bắt kịp công nghệ chip phương Tây.

Các nguồn tin Reuters có được cho thấy Huawei đã chế tạo được nguyên mẫu máy EUV nhờ lôi kéo được các cựu kỹ sư của ASML. Ảnh: Reuters.



Công nghệ ASML bị “rò rỉ” như thế nào?

Trong một tuyên bố gửi Reuters, ASML cho biết: “Việc các công ty khác muốn sao chép công nghệ của chúng tôi là điều có thể hiểu được, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Dù chúng tôi không thể kiểm soát hay hạn chế nơi làm việc tiếp theo của nhân viên cũ, nhưng mọi nhân viên đều bị ràng buộc bởi các điều khoản bảo mật, và chúng tôi đã thành công trong việc tiến hành các hành động pháp lý đối với những hành vi đánh cắp bí mật thương mại”.

ASML cho biết năm 2001 họ đã chế tạo nguyên mẫu EUV đầu tiên có thể vận hành, nhưng phải tới năm 2019 mới sản xuất được lô chip thương mại đầu tiên, sau gần 20 năm nghiên cứu và phát triển, với chi phí lên tới hàng chục tỷ euro.

Theo một nguồn tin am hiểu vụ này, một kỹ sư cao cấp từng làm việc tại ASML, sau khi được tuyển vào dự án này, đã rất ngạc nhiên khi phát hiện khoản tiền thưởng lớn mà ông nhận được lại đi kèm một thẻ căn cước mang tên giả. Khi vào làm việc, ông nhận ra nhiều đồng nghiệp cũ từ ASML và được chỉ đạo sử dụng tên giả trong công việc, đồng thời được cấp giấy tờ tùy thân giả để đảm bảo bí mật.

Nguồn tin cho biết, nhóm này bao gồm các cựu kỹ sư và nhà khoa học ASML gốc Hoa vừa nghỉ hưu. Hai nhân viên ASML quốc tịch Trung Quốc hiện đang làm việc tại Hà Lan nói với Reuters rằng, ít nhất từ năm 2020, các nhà tuyển dụng của Huawei đã liên hệ với họ. Những bước tiến mang tính đột phá tại Thâm Quyến của các kỹ sư kỳ cựu ASML được đánh giá là đóng vai trò then chốt.

Huawei đã tuyển mộ một số cựu kỹ sư và nhà khoa học ASML gốc Hoa vừa nghỉ hưu dùng vào việc chế tạo máy quang khắc EUV. Ảnh: Reuters.



Nguồn tin cho biết, so với máy của ASML, nguyên mẫu do Trung Quốc chế tạo vẫn còn khá thô, nhưng đủ để thử nghiệm. Nguyên nhân chính khiến Trung Quốc vẫn tụt hậu so với ASML là do khó tiếp cận các hệ thống quang học tiên tiến, chẳng hạn như của tập đoàn Carl Zeiss (Đức) – một trong những nhà cung cấp then chốt của ASML.

Theo bốn nguồn tin am hiểu hoạt động nội bộ của Huawei, dự án EUV do chính phủ Trung Quốc chủ trì, Huawei tham gia mọi khâu của chuỗi cung ứng: từ thiết kế chip, thiết bị sản xuất, quy trình chế tạo, cho tới tích hợp cuối cùng vào các sản phẩm như điện thoại thông minh. CEO Nhậm Chính Phi trực tiếp báo cáo tiến độ lên lãnh đạo cấp cao.

Nguồn tin cho biết, nhân viên được phân công vào các nhóm bán dẫn thường ngủ ngay tại nơi làm việc, trong ngày làm việc không được về nhà, và các nhóm xử lý nhiệm vụ nhạy cảm còn bị hạn chế sử dụng điện thoại di động. Trong nội bộ Huawei, chỉ một số rất ít nhân viên nắm được toàn cảnh dự án; các nhóm được cách ly với nhau để bảo vệ tính tuyệt mật của dự án.

Theo Upmedia, Businessweekly