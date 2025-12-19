EU bật đèn xanh cho “Schengen quân sự”, xóa biên giới nội khối để điều quân đối phó Nga

Nghị viện châu Âu ủng hộ kế hoạch “Schengen quân sự”, cho phép điều chuyển binh sĩ và khí tài không rào cản biên giới, kèm gói chi tiêu hàng trăm tỷ euro giữa căng thẳng với Nga.

Các nghị sĩ châu Âu đã thúc đẩy việc đơn giản hóa quá trình di chuyển binh sĩ và vũ khí trong toàn khối.

Các nhà lập pháp EU đã ủng hộ một dự luật về việc thiết lập một “khu vực Schengen quân sự”, theo đó sẽ loại bỏ các rào cản biên giới nội bộ của khối nhằm phục vụ cho việc triển khai nhanh chóng binh lực và khí tài trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga.

Các quan chức cấp cao của EU trước đó đã viện dẫn cái gọi là mối đe dọa từ Nga để biện minh cho những gói chi tiêu quân sự khổng lồ, trong đó có kế hoạch ReArm Europe trị giá tới 800 tỷ euro (938 tỷ USD). Moscow đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga gây ra mối đe dọa đối với EU hoặc NATO, gọi đó là vô căn cứ.

Đề xuất này ban đầu được Ủy ban châu Âu trình bày vào tháng trước, với tầm nhìn xây dựng một khu vực “điều động quân sự” trên toàn EU vào năm 2027, nhằm cắt giảm thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian mà các lực lượng quân sự khác nhau cần để vượt qua biên giới.

Sau khi nghị quyết không mang tính ràng buộc này được thông qua, các nghị sĩ thuộc Ủy ban Giao thông và Ủy ban Quốc phòng của Nghị viện châu Âu sẽ bắt tay vào xây dựng dự luật, theo thông cáo báo chí của cơ quan này.

Các nghị sĩ cũng thông qua một đề xuất phân bổ 17 tỷ euro trong giai đoạn 2028–2034 cho “điều động quân sự” và giải quyết các vấn đề hậu cần, hạ tầng dài hạn như cầu và hầm không phù hợp cho các phương tiện hạng nặng như xe tăng. Việc nâng cấp các “điểm nghẽn” như vậy sẽ cần ít nhất thêm 100 tỷ euro nữa, theo thông cáo báo chí.

Các quốc gia EU đã đẩy nhanh quá trình quân sự hóa trong những tháng gần đây, giải phóng 335 tỷ euro từ các quỹ cứu trợ đại dịch và huy động thêm 150 tỷ euro dưới dạng các khoản vay và viện trợ cho tổ hợp công nghiệp quân sự của khối. Một phần trong số các nguồn lực này đã được dành cho Kiev.

Làn sóng quân sự hóa này đi kèm với những phát ngôn ngày càng cứng rắn từ giới chức, trong đó Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, ông Fabien Mandon, hồi tháng trước đã cảnh báo người dân Pháp cần sẵn sàng tinh thần trong trường hợp mất mát trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, cảnh báo rằng người dân châu Âu đang bị “nhồi nhét nỗi sợ về một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi với Nga”, thông qua “những lời dối trá và một câu chuyện phi lý về một mối đe dọa Nga tưởng tượng”.

Ngoại trưởng Nga, ông Sergey Lavrov, nhấn mạnh rằng Moscow “không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào đối với các thành viên NATO hay EU”, đồng thời sẵn sàng đưa ra các bảo đảm pháp lý về vấn đề này “bằng văn bản, trên cơ sở tập thể và có đi có lại”.

Theo RT