Đảo chính bất thành tại Benin: Gần 30 người bị bắt, ECOWAS và Nigeria can thiệp

Chính quyền Benin bắt giữ khoảng 30 người, chủ yếu là binh sĩ, vì liên quan đến âm mưu đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Patrice Talon. ECOWAS và Nigeria triển khai hỗ trợ an ninh khu vực.

Các nghi phạm đang bị truy tố với các cáo buộc bao gồm phản quốc, giết người và đe dọa an ninh quốc gia, sau âm mưu lật đổ Tổng thống Patrice Talon.

Giới chức Benin đã bắt giữ khoảng 30 người vì bị cáo buộc liên quan đến một âm mưu đảo chính bất thành làm rung chuyển quốc gia Tây Phi này hồi đầu tháng, hãng AFP đưa tin, dẫn các nguồn tin tư pháp.

Theo các nguồn tin, những người bị tình nghi – phần lớn là binh sĩ – đã ra hầu tòa trước Tòa án Hình sự Đặc biệt (CRIET) tại thủ phủ kinh tế Cotonou trong hôm đầu tuần này. Họ đang bị truy tố về các tội danh phản quốc, giết người và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, đồng thời bị tạm giam chờ xét xử sau phiên điều trần.

Ngày 7/12, một nhóm binh sĩ đã tạm thời chiếm quyền kiểm soát đài phát thanh – truyền hình quốc gia tại Cotonou và tuyên bố phế truất Tổng thống Patrice Talon, đình chỉ hiến pháp và giải tán các cơ quan nhà nước. Nhóm này bổ nhiệm Đại tá Pascal Tigri đứng đầu chính quyền tồn tại trong thời gian ngắn, mà họ gọi là Ủy ban Quân sự Tái thiết.

Chính phủ sau đó cho biết các lực lượng trung thành, với sự hậu thuẫn của đồng minh Nigeria, đã can thiệp để ngăn chặn cuộc tiếp quản quân sự. Ông Tigri đã bỏ trốn khỏi đất nước sau khi âm mưu sụp đổ và được cho là đang tìm nơi ẩn náu tại quốc gia láng giềng Togo.

Theo một báo cáo chi tiết của chính phủ, một số người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, trong đó có vợ của Tham mưu trưởng quân đội của ông Talon, Tướng Bertin Bada, cùng nhiều người khác bị thương trong các cuộc giao tranh gần phủ Tổng thống và các cơ sở quân sự.

Tổng thống Patrice Talon, người lãnh đạo đất nước từ năm 2016 và dự kiến chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử vào tháng 4/2026, đã tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ chịu trách nhiệm.

Ông Chabi Yayi – con trai của cựu Tổng thống Benin và là nhân vật đối lập, ông Thomas Boni Yayi – đã bị bắt vào Chủ nhật tuần trước, một tuần sau vụ mưu lật đổ ông Talon, và được thả vào hôm đầu tuần này sau khi bị thẩm vấn. Ông này được cho là đang đối mặt với khả năng bị truy tố liên quan đến âm mưu đảo chính, dù lý do cụ thể của vụ án chưa được công bố.

Vụ đảo chính bất thành đã vấp phải sự lên án trên khắp khu vực, trong đó Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ra lệnh triển khai một lực lượng dự bị nhằm hỗ trợ quân đội Benin duy trì trật tự hiến pháp.

Tuần trước, Thượng viện Nigeria cũng đã phê chuẩn việc triển khai binh sĩ trong một sứ mệnh gìn giữ hòa bình tới Benin, sau khi quốc gia láng giềng này đề nghị hỗ trợ an ninh.

Theo RT