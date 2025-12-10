Australia "cấm cửa" mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi trên toàn quốc: Cả thế giới theo dõi

Australia trở thành quốc gia đầu tiên cấm mạng xã hội cho trẻ dưới 16 tuổi, buộc TikTok, Facebook, Instagram và YouTube chặn truy cập, giữa tranh cãi về quyền riêng tư và an toàn trẻ em.

Lệnh cấm đang được nhiều quốc gia theo dõi sát sao khi họ cũng cân nhắc các biện pháp giới hạn theo độ tuổi nhằm bảo vệ sự an toàn của trẻ em.

Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên cấm toàn bộ mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi, chặn quyền truy cập vào các nền tảng gồm TikTok, YouTube của Alphabet, cùng Instagram và Facebook của Meta kể từ nửa đêm.

Mười nền tảng lớn nhất đã được yêu cầu chặn trẻ em từ rạng sáng ngày 10/12, nếu không sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu đô la Australia (33 triệu USD) theo luật mới. Quy định này bị chỉ trích bởi nhiều tập đoàn công nghệ lớn và các nhóm ủng hộ tự do ngôn luận, nhưng lại được các bậc phụ huynh và tổ chức bảo vệ trẻ em hoan nghênh.

Lệnh cấm đang được nhiều quốc gia theo dõi kỹ lưỡng trong bối cảnh họ cân nhắc áp dụng các biện pháp tương tự, giữa lúc lo ngại ngày càng tăng về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ em.

Trong một thông điệp video mà Sky News Australia cho biết sẽ được phát trong các trường học tuần này, Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng lệnh cấm nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên và giảm áp lực đến từ các thuật toán và bảng tin kéo dài vô tận.

“Hãy tận dụng kỳ nghỉ sắp tới. Thay vì dành thời gian để lướt điện thoại, hãy bắt đầu một môn thể thao mới, học một nhạc cụ mới, hoặc đọc cuốn sách đã nằm trên kệ của bạn suốt một thời gian dài”, ông nói. “Và quan trọng hơn, hãy dành thời gian chất lượng bên bạn bè và gia đình, trực tiếp, mặt đối mặt”.

Việc triển khai lệnh cấm khép lại một năm đồn đoán liệu một quốc gia có thể chặn trẻ em khỏi công nghệ đã gắn liền với đời sống hiện đại hay không.

Đây cũng là một cuộc thử nghiệm trực tiếp sẽ được giới lập pháp toàn cầu theo dõi, những người nói rằng ngành công nghệ đang quá chậm trong việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác hại.

“Dù Australia là quốc gia đầu tiên áp dụng hạn chế như vậy, nhưng chắc chắn không phải là quốc gia cuối cùng”, ông Tama Leaver, giáo sư nghiên cứu Internet tại Đại học Curtin, nói. “Các chính phủ trên toàn thế giới đang theo dõi cách quyền lực của Big Tech bị thách thức thành công. Lệnh cấm mạng xã hội ở Australia… chính là một cuộc thử nghiệm”.

Các chính phủ từ Đan Mạch đến Malaysia – và thậm chí một số bang tại Mỹ, nơi các nền tảng đang thu hẹp bộ phận đảm bảo an toàn – cho biết họ có kế hoạch thực hiện các bước tương tự, bốn năm sau khi rò rỉ tài liệu nội bộ của Meta cáo buộc công ty biết sản phẩm của họ góp phần gây ra các vấn đề hình ảnh cơ thể ở thanh thiếu niên. Meta cho biết họ đã có công cụ bảo vệ trẻ em.

Lệnh cấm ban đầu áp dụng cho 10 nền tảng, nhưng chính phủ nói danh sách này sẽ thay đổi khi sản phẩm mới xuất hiện và người dùng trẻ chuyển sang các lựa chọn khác.

Trong số 10 nền tảng ban đầu, tất cả trừ X của tỷ phú Elon Musk cho biết họ sẽ tuân thủ, bằng cách sử dụng “suy đoán độ tuổi” – đoán tuổi người dùng dựa trên hoạt động trực tuyến – hoặc “ước tính độ tuổi”, thường dựa trên ảnh selfie. Họ cũng có thể kiểm tra bằng tài liệu nhận dạng tải lên hoặc thông tin tài khoản ngân hàng liên kết.

Musk nói lệnh cấm “có vẻ như cách vòng vo để kiểm soát quyền truy cập Internet của toàn bộ người dân Australia”, và phần lớn nền tảng cũng phàn nàn rằng quy định vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Một vụ kiện lên Tòa án Tối cao Australia, được giám sát bởi một nghị sĩ theo chủ nghĩa tự do cá nhân, hiện đang chờ xử lý.

Đối với các doanh nghiệp mạng xã hội, việc thực thi lệnh cấm đánh dấu một kỷ nguyên mới của “trì trệ cấu trúc”, khi số lượng người dùng chững lại và thời gian sử dụng nền tảng giảm sút, theo các nghiên cứu.

Các nền tảng nói họ thu được rất ít từ quảng cáo nhắm vào nhóm dưới 16 tuổi, nhưng cảnh báo rằng lệnh cấm sẽ làm gián đoạn nguồn người dùng tương lai. Chính phủ cho biết trước khi lệnh cấm có hiệu lực, 86% người Australia từ 8 đến 15 tuổi sử dụng mạng xã hội.

Một số thanh thiếu niên cảnh báo rằng lệnh cấm mạng xã hội có thể khiến họ bị cô lập.

“Nó sẽ tệ hơn đối với những người có sở thích đặc thù, vì đó là cách duy nhất họ tìm được cộng đồng của mình, và một số người còn dùng mạng xã hội để trút bầu tâm sự, tìm người nói chuyện và được giúp đỡ… Vì vậy .em nghĩ nó sẽ ổn với một số người, nhưng với một số khác thì sẽ khiến sức khỏe tinh thần xấu đi,” cô bé 14 tuổi Annie Wang nói trước khi lệnh cấm có hiệu lực.

Theo SCMP