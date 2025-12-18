Chuyện doanh nhân trao 90% cổ phần cho nhân viên và triết lý bán lẻ khiến Trung Quốc nể phục

Pangdonglai không có tham vọng mở rộng toàn cầu như Walmart hay Carrefour, cũng không sở hữu “gen Internet” như Alibaba hay JD.com, nhưng bằng dịch vụ tinh tế, triết lý kinh doanh độc đáo và văn hóa doanh nghiệp sâu sắc, Pangdonglai đã trở thành chuẩn mực của ngành bán lẻ Trung Quốc.

Là người sáng lập công ty, ông Vu Đông Lai đã dùng trí tuệ và tình cảm để xây dựng một mô hình bán lẻ đậm tính nhân văn, khác biệt với phần còn lại của cộng đồng doanh nghiệp. Câu chuyện của ông không chỉ là hành trình khởi nghiệp của một doanh nhân, mà còn là một huyền thoại về ước mơ, trách nhiệm và tình yêu thương.

Khởi nghiệp từ tầng lớp bình dân

Vu Đông Lai sinh năm 1966 tại Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình nông dân có 7 con, ông là con thứ sáu. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ ông đã phải đi làm thuê khắp nơi để phụ giúp gia đình: từng bán kem que, đánh giày, làm phụ hồ xây dựng.

Tên của doanh nghiệp được đặt lấy cảm hứng từ ngoại hình và thần thái của ông chủ Vu Đông Lai. Ảnh: Thepaper.



Năm 1985, Vu Đông Lai bước chân vào thương trường, thử sức với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Sau đó, ông cùng anh trai Vu Đông Minh và chị gái Vu Mai Hoa mở một cửa hàng nhỏ bán rượu, bánh kẹo, thuốc lá mang tên “Vọng Nguyệt Lâu”. Ngày 1/3/1995, cửa hàng chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Pangdonglai, chuyên kinh doanh thuốc lá, rượu, hàng khô, bánh kẹo và một số nhu yếu phẩm khác, với diện tích hơn 300 m². (“Pangdonglai” tức Đông Lai Béo, tên gọi xuất phát từ vóc dáng mập mạp của Vu Đông Lai, vừa mang ý nghĩa đem lại niềm vui và may mắn cho khách hàng).

Thời điểm đó, tại Hứa Xương đã có nhiều thương hiệu bán lẻ mạnh như Nhất Thương, Nhị Thương, Tam Thương… là các trung tâm bách hóa lớn. Nhận thức rõ thực lực của mình khó có thể đối đầu trực diện, Vu Đông Lai quyết định tránh cạnh tranh, định vị Pangdonglai là một siêu thị chuyên về thuốc lá và rượu. Nhờ định vị chính xác, giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo, Pangdonglai nhanh chóng gây dựng được danh tiếng tại địa phương.

Trung tâm thương mại Pangdonglai tại thành phố Hứa Xương. Ảnh: Wiki.



Năm 1996, Pangdonglai chuyển thành trung tâm thương mại, diện tích kinh doanh mở rộng lên 2.300 m², danh mục hàng hóa cũng được mở rộng sang quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng, hoàn tất quá trình chuyển đổi từ cửa hàng chuyên doanh sang siêu thị tổng hợp. Tháng 8/1997, Pangdonglai Plaza khai trương, diện tích kinh doanh 6.000 m², trở thành doanh nghiệp thương mại tư nhân lớn nhất Hứa Xương lúc bấy giờ.

Sau hơn 20 năm phát triển, Pangdonglai đã hình thành nhiều loại hình kinh doanh như trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, thời trang – giày dép, siêu thị tổng hợp… với gần 40 cửa hàng, diện tích kinh doanh trên 150.000 m², hơn 6.000 nhân viên, phân bố tại nhiều thành phố.

Tình yêu tại Pangdonglai" - Love in Pangdonglai là slogan của doanh nghiệp này. Ảnh: Thepaper.



"Dịch vụ tốt, khách hàng sẽ tự tìm đến"

Sự lớn mạnh của Pangdonglai gắn liền với sự theo đuổi đến cùng của Vu Đông Lai đối với chất lượng bán lẻ.

Một lần, Vu Đông Lai nhìn thấy một nữ khách hàng xách đồ nặng lên thang máy rất vất vả, liền bước tới giúp đỡ, nhưng không may bị ngã. Sau khi đứng dậy, bất chấp đau đớn, ông vẫn kiên trì tiễn vị khách ra tận cửa và liên tục xin lỗi. Sự việc này khiến Vu Đông Lai vô cùng xúc động, sau đó ông bố trí quầy dịch vụ tại tất cả các cửa thang máy, có nhân viên chuyên trách giúp khách xách đồ.

Tại Pangdonglai, nhiều chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt đều là kết quả của sự suy nghĩ thấu đáo. Ví dụ: khu thực phẩm tươi sống trong siêu thị có máy xay thịt, khách mua thịt có thể xay tại chỗ; gần quầy thu ngân có bàn đóng gói, cung cấp dịch vụ miễn phí; ngoài ra còn có hàng chục dịch vụ miễn phí như sửa giày, vá quần áo, bơm hơi, sạc điện thoại, gửi xe, sử dụng nhà vệ sinh, đọc sách… Để phục vụ khách hàng tàn tật, già yếu, Pangdonglai còn chuẩn bị xe dành cho người ngồi xe lăn.

Siêu thị Pangdonglai luôn đông khách bởi giá rẻ và dịch vụ chu đáo. Ảnh: Thepaper.



Chính sự theo đuổi cực kỳ tinh tế trong từng chi tiết này đã khiến Pangdonglai nhận được lời khen ngợi từ khách hàng. Nhiều người thậm chí sẵn sàng đi xa hơn chỉ để mua sắm tại Pangdonglai.

Trong quan niệm của Vu Đông Lai, bản chất của kinh doanh chính là dịch vụ. Chỉ khi dịch vụ đạt tới mức tối ưu, mới có thể giành được niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng. “Pangdonglai không cần quá nhiều chiêu trò marketing, bởi chúng tôi tin rằng chỉ cần làm tốt dịch vụ, khách hàng tự nhiên sẽ tìm đến”, ông nói.

"Chỉ khi nhân viên hạnh phúc, doanh nghiệp mới có thể phát triển lâu dài"

Pangdonglai có thể đưa dịch vụ lên mức tinh tế là nhờ triết lý quản trị mang tính nhân văn. Tại công ty, cảm nhận hạnh phúc của nhân viên luôn được đặt lên hàng đầu. Vu Đông Lai cho rằng, chỉ khi nhân viên cảm thấy hạnh phúc, họ mới có thể truyền sự hạnh phúc đó tới khách hàng.

Nơi nghỉ trưa của nhân viên Pangdonglai. Ảnh: Thepaper.



Mức lương và đãi ngộ của nhân viên Pangdonglai thuộc hàng cao nhất tại địa phương và trong ngành. Năm 2025, thu nhập bình quân hàng tháng của nhân viên Pangdonglai vào khoảng 9.000 NDT (33,75 triệu đồng) ; thời gian làm việc mỗi tuần không quá 36 giờ; số ngày nghỉ phép hàng năm trên 40 ngày. Bên cạnh đó, Pangdonglai còn đặc biệt chú trọng đào tạo và phát triển nhân viên, mỗi năm đầu tư khoản kinh phí lớn cho học tập và nâng cao năng lực.

Trong bối cảnh ngành bán lẻ thường chỉ nghỉ một ngày mỗi tuần, thậm chí không nghỉ, Pangdonglai kiên trì cho nhân viên nghỉ hai ngày mỗi tuần, và đảm bảo ngày nghỉ không xếp ca, không bù ca.

Công ty còn cung cấp nhiều phúc lợi cho nhân viên như ba bữa ăn miễn phí, quà lễ tết, đi du lịch cho nhân viên; xây dựng phòng tập gym, thư viện, phòng sinh hoạt… để nhân viên có thể tận hưởng cuộc sống ngoài giờ làm việc.

Phòng tập gym và khu thể thao, giải trí dành cho nhân viên công ty. Ảnh: Thepaper.



Ngày 5/12 vừa qua, thông báo tuyển dụng mới bằng song ngữ của Pangdonglai đã gây sốt trên mạng vì những phúc lợi “như trên trời”: Mức lương năm không dưới 1 triệu NDT (3 tỷ 750 triệu đồng), nghỉ phép có lương hơn 60 ngày, ứng viên dưới 50 tuổi, không phân biệt giới tính hay quốc tịch. Tuyển dụng trải rộng 10 lĩnh vực từ nghiên cứu văn hóa, công nghệ thông tin đến quản lý chất lượng.

Với Vu Đông Lai, nhân viên là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Chỉ khi họ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng, họ mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, tạo ra giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp. “Pangdonglai không theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận, mà theo đuổi tối đa hóa hạnh phúc của nhân viên. Bởi chúng tôi tin rằng chỉ khi nhân viên hạnh phúc, doanh nghiệp mới có thể phát triển lâu dài”, ông nói.

Năm 2000, ông chỉ giữ lại 10% cổ phần, còn lại trao hết cho các nhân viên để họ gắn bó với công ty.

Khu dịch vụ ăn uống tại một trung tâm thương mại Pangdonglai. Ảnh: Thepaper.



Triết lý kinh doanh: “Nhỏ mà đẹp, chậm mà chắc”

Trong ngành bán lẻ, mở rộng quy mô thường được xem là quy luật tất yếu. Tuy nhiên, Vu Đông Lai lại đi con đường khác: “Nhỏ mà đẹp, chậm mà chắc”. Ông không chạy theo mở rộng nhanh chóng, mà tập trung nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ của từng cửa hàng.

Vu Đông Lai hiểu rõ rằng giá trị thực sự của doanh nghiệp không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ, mà ở chỗ nó mang lại hạnh phúc và sự hài lòng cho khách hàng và nhân viên. Triết lý “chậm mà chắc” này không chỉ giúp Pangdonglai giữ được sự tỉnh táo và điềm tĩnh hiếm có trong môi trường kinh doanh đầy xô bồ, mà còn giúp doanh nghiệp nổi bật giữa cạnh tranh khốc liệt.

Dưới sự dẫn dắt của triết lý đó, Pangdonglai luôn đặt nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu, lắng nghe từng ý kiến, không ngừng tối ưu hóa cơ cấu hàng hóa và quy trình phục vụ.

Khách hàng chờ trung tâm thương mại Pangdonglai mở cửa - hình ảnh hiếm thấy trong bối cảnh ngành bán lẻ sa sút hiện nay. Ảnh: Thepaper.



“Lấy hàng thật đổi lấy tấm lòng thật”

Đối mặt với những biến động nhanh chóng của ngành bán lẻ, Vu Đông Lai luôn giữ sự tỉnh táo và kiên định. Ông cho biết Pangdonglai sẽ không mù quáng chạy theo quy mô và tốc độ, mà tiếp tục giữ vững ý niệm “lấy hàng thật đổi lấy tấm lòng thật”, cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng.

Pangdonglai còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã quyên góp tiền và vật tư với tổng trị giá lên tới hàng chục triệu NDT cho giáo dục, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai… Theo Vu Đông Lai, làm từ thiện không chỉ là sự hồi đáp đối với xã hội, mà còn là trách nhiệm mà doanh nghiệp cần gánh vác.

Pangdonglai hiện đã trở thành lá cờ đầu của ngành bán lẻ Trung Quốc. Thành công của doanh nghiệp không chỉ nằm ở triết lý kinh doanh độc đáo và trải nghiệm dịch vụ xuất sắc, mà còn ở sự thấu hiểu sâu sắc và kiên định đối với bản chất của kinh doanh.

Câu chuyện của Vu Đông Lai là một huyền thoại về ước mơ, trách nhiệm và tình yêu thương. Ông dùng hành động thực tế để chứng minh rằng kinh doanh không chỉ có thể tạo ra của cải, mà còn có thể lan tỏa sự ấm áp và hạnh phúc. Dưới sự dẫn dắt của ông, Pangdonglai không chỉ trở thành chuẩn mực của ngành bán lẻ Trung Quốc, mà còn là một doanh nghiệp ấm áp, có chiều sâu tình cảm. Như chính ông đã nói: “Giá trị của doanh nghiệp không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà ở chỗ đã mang lại bao nhiêu hạnh phúc cho mọi người”.

Theo Thepaper