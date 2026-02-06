Gia tăng các mối đe dọa an ninh mạng, doanh nghiệp Việt ứng phó như thế nào?

79% doanh nghiệp Việt Nam đề cao nhu cầu an ninh mạng liên tục 24/7 khi lựa chọn thuê ngoài trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC). Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực và yêu cầu tuân thủ ngày càng cao, chi phí không còn là ưu tiên hàng đầu.

Thuê ngoài trở thành xu thế chủ đạo

Theo báo cáo công bố ngày 6/2 của Kaspersky, trước áp lực gia tăng của các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang thay đổi cách tiếp cận trong xây dựng và vận hành trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC). Phần lớn doanh nghiệp tại Việt Nam lựa chọn thuê ngoài ít nhất một phần hoạt động SOC, trong đó tỷ lệ áp dụng mô hình SOC dưới dạng dịch vụ (SOC-as-a-Service) ngày càng gia tăng.

Gần 96% doanh nghiệp Việt có kế hoạch thuê ngoài ít nhất một phần hoạt động SOC, trong đó 59% ưu tiên mô hình kết hợp và 37% hướng tới SOC-as-a-Service hoàn chỉnh. Điều này cho thấy doanh nghiệp trong nước đang chủ động tìm kiếm sự linh hoạt và hiệu quả trong chiến lược an ninh mạng.

Với cách tiếp cận này, doanh nghiệp duy trì khả năng giám sát và bảo vệ an ninh mạng liên tục 24/7, đáp ứng các yêu cầu tuân thủ pháp lý, đồng thời tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đây là những năng lực mà nhiều doanh nghiệp khó có thể tự xây dựng đầy đủ nếu chỉ dựa vào nguồn lực nội bộ.

Kết quả khảo sát toàn cầu của Kaspersky cho thấy xu hướng thuê ngoài SOC của doanh nghiệp Việt thể hiện rõ rệt hơn so với xu hướng quốc tế: 64% doanh nghiệp trên thế giới có kế hoạch thuê ngoài một phần SOC theo mô hình kết hợp, trong khi 26% sẵn sàng triển khai hoàn toàn SOC dưới dạng dịch vụ. Chỉ 9% doanh nghiệp lựa chọn xây dựng SOC thuần nội bộ, phản ánh những thách thức lớn trong việc duy trì giám sát an ninh liên tục và thu hút nhân lực chất lượng cao.

Đề cao tính linh hoạt, hiệu quả vận hành

Báo cáo cũng cho thấy nhu cầu bảo vệ liên tục 24/7 là động lực lớn nhất thúc đẩy doanh nghiệp Việt thuê ngoài SOC, với tỷ lệ lên tới 79%, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu 55%. Việc giảm tải cho đội ngũ an ninh CNTT nội bộ cũng là yếu tố quan trọng, được 56% doanh nghiệp Việt nhắc tới, giúp các nhóm này tập trung hơn vào các nhiệm vụ chiến lược.

So với mặt bằng chung toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cho thấy mức độ sẵn sàng thuê ngoài cao hơn đáng kể. Trong khi các doanh nghiệp toàn cầu chủ yếu thuê ngoài các hạng mục như cài đặt triển khai giải pháp, phát triển cung cấp giải pháp và thiết kế SOC với tỷ lệ quanh mức 50%, thì tại Việt Nam, 82% doanh nghiệp sẵn sàng giao khâu triển khai và cài đặt giải pháp an ninh cho bên thứ ba, 79% thuê ngoài thiết kế SOC và 75% thuê ngoài phát triển cung cấp giải pháp.

Xu hướng này cũng phản ánh sự khác biệt trong chiến lược nhân sự. Trên thế giới, doanh nghiệp thường thuê ngoài các vị trí tuyến đầu như chuyên viên phân tích tuyến 1 và tuyến 2 để phục vụ giám sát và phản ứng ban đầu. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam lại ưu tiên thuê ngoài các vị trí chuyên sâu hơn như kỹ sư an ninh, đội ngũ phát triển và chuyên gia săn tìm mối đe dọa nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn nhân lực SOC trình độ cao trong nước.

Bên cạnh đó, 80% doanh nghiệp Việt đánh giá cao khả năng tiếp cận các giải pháp và công nghệ an ninh tiên tiến khi thuê ngoài SOC, gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định pháp lý cũng là lý do quan trọng, phản ánh vai trò ngày càng lớn của các nền tảng như XDR, MDR hay MXDR trong đảm bảo an ninh và tuân thủ.

Trong khi tối ưu chi phí chỉ là yếu tố phụ với nhiều doanh nghiệp toàn cầu, thì tại Việt Nam, hiệu quả ngân sách vẫn được 62% doanh nghiệp cân nhắc khi quyết định thuê ngoài SOC. Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của mô hình này không nằm ở cắt giảm chi phí, mà ở việc nâng cao năng lực phòng thủ và khả năng chống chịu dài hạn.

Đại diện Kaspersky nhận định xu hướng thuê ngoài SOC phản ánh sự dịch chuyển trong tư duy quản trị an ninh mạng, khi doanh nghiệp tập trung hơn vào tính linh hoạt, hiệu quả vận hành và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động tạo giá trị cao. Trong bối cảnh áp lực vận hành và tuân thủ ngày càng lớn, SOC đang dần được nhìn nhận như một năng lực chiến lược gắn chặt với sự liên tục và an toàn của hoạt động kinh doanh.