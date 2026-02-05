Trang phim lậu lớn nhất Việt Nam ngừng hoạt động

RoPhim – một trong những website phim lậu có lượng truy cập lớn nhất tại Việt Nam đã bất ngờ dừng hoạt động sáng 5/2.

Thị trường website phát nội dung không bản quyền tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận biến động khi RoPhim bất ngờ "tắt sóng" từ sáng 5/2. Khi truy cập vào website, người dùng chỉ thấy một thông báo về việc ngừng hoạt động.

Nội dung thông báo ngừng hoạt động của RoPhim được đăng tải sáng 5/2. Ảnh: Thượng Tâm.

Theo thống kê của Similarweb, RoPhim được xem là một trong những website chiếu phim lậu có lượng truy cập lớn nhất tại Việt Nam, đạt hơn 28 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Nền tảng này chiếm khoảng 29% thị phần trong nhóm website xem phim không bản quyền tại Việt Nam.

Trong thông báo, phía RoPhim lý giải quyết định dừng vận hành xuất phát từ việc nhận thấy sự tồn tại của website có thể ảnh hưởng đến các nền tảng cung cấp nội dung hợp pháp. "Sau khi suy nghĩ, tôi nhận ra rằng sự tồn tại của web vẫn phần nào ảnh hưởng tới các nền tảng chính thống. Vì vậy, tôi cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề này", nội dung thông báo nêu. Thông tin tương tự cũng được đăng tải trong nhóm Facebook của RoPhim với hơn 138.000 thành viên.

Khi còn hoạt động, RoPhim từng gắn quảng cáo trên nền tảng để tạo nguồn thu. Đáng chú ý, website này còn triển khai gói thành viên trả phí với một số quyền lợi riêng, cách làm tương tự mô hình thuê bao của các dịch vụ OTT. Với cách vận hành này, RoPhim gây ảnh hưởng trực tiếp đến các nền tảng xem phim hợp pháp tại Việt Nam như TV360, Netflix, Galaxy Play hay VieOn…

Giao diện của RoPhim khi còn hoạt động.

Trước đó, từ đầu tháng 2, nhiều người dùng phản ánh việc truy cập RoPhim chập chờn, có thời điểm không thể vào trang hoặc tốc độ tải giảm mạnh. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh các nhà mạng được cho là đã tăng cường biện pháp hạn chế truy cập đối với một số website cung cấp nội dung vi phạm bản quyền.

Đáng chú ý, RoPhim dừng hoạt động chỉ ít ngày sau khi hệ thống website bóng đá lậu Xoilac, Vebo, Thapcam rơi vào trạng thái "đóng băng" từ đầu tháng 2.

Trong thông báo dừng hoạt động, phía RoPhim cho rằng việc vận hành website có thể tác động đến các nền tảng cung cấp nội dung hợp pháp.

Trên thực tế, ảnh hưởng của các web phim lậu không chỉ dừng ở thị trường Việt Nam, bởi nhiều nền tảng hướng tới người xem ở nhiều quốc gia, khai thác quảng cáo xuyên biên giới và xâm phạm bản quyền của các hãng phim nước ngoài.

Không chỉ ảnh hưởng đến nền tảng tại Việt Nam, các web phim lậu còn xâm phạm bản quyền của các hãng phim nước ngoài.

Trước đó, web phim lậu Fmovies được xác định có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm thuộc Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) và thu hút lượng truy cập rất lớn, cho thấy phạm vi tác động vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Tháng 2/2025, VKSND TP Hà Nội truy tố Phan Thành Công và đồng phạm trong vụ Fmovies về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự, với cáo buộc đăng tải trái phép gần 50.000 phim và thu hơn 400.000 USD từ quảng cáo. Năm 2021, Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" liên quan website phimmoi.net, đồng thời triển khai điều tra theo trình tự tố tụng.