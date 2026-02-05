Samsung tung ra loạt video hé lộ đột phá camera trên dòng Galaxy S26

Samsung hé lộ những đột phá trên Galaxy S26 với camera quay đêm cùng khả năng zoom AI được cải thiện, hứa hẹn tạo nên cơn sốt tại sự kiện Unpacked tháng 2 tới.

Samsung vừa tiếp tục khuấy động thị trường công nghệ khi công bố bộ ba video ngắn giới thiệu những cải tiến vượt bậc về camera dành cho các thiết bị di động sắp ra mắt. Mặc dù gã khổng lồ Hàn Quốc không trực tiếp nhắc tên Galaxy S26, nhưng giới chuyên môn đều tin rằng đây chính là phần khởi đầu cho sự kiện Unpacked diễn ra tại California vào cuối tháng 2 tới.

Các đoạn phim quảng cáo tập trung vào hai khả năng cốt lõi là quay video trong điều kiện thiếu sáng và công nghệ zoom kỹ thuật số siêu sắc nét. Những hashtag đi kèm như Galaxy Unpacked và Galaxy AI cho thấy trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xử lý hình ảnh, giúp biến những khung hình tối tăm trở nên rực rỡ và chi tiết hơn bao giờ hết.

Trong đoạn phim đầu tiên, Samsung đưa người xem đến một bữa tiệc đêm với pháo hoa lung linh. Thông điệp nhìn tối nhưng quay sáng nhấn mạnh vào khả năng thu sáng vượt trội của cảm biến mới giúp giữ lại trọn vẹn các chi tiết trong bóng tối. Video thứ hai tiếp tục củng cố thế mạnh này thông qua bối cảnh một buổi hòa nhạc sôi động.

Chiếc điện thoại được cho là Galaxy S26 đã thích nghi cực nhanh với sự thay đổi ánh sáng từ bóng tối sâu thẳm đến những luồng sáng rực rỡ của sân khấu, tái hiện màu sắc chính xác mà không bị nhiễu hạt. Điều này hứa hẹn một cuộc cách mạng cho những người dùng thường xuyên sáng tạo nội dung trong môi trường ánh sáng phức tạp.

Đáng chú ý nhất là video thứ ba phô diễn khả năng zoom kinh ngạc từ khoảng cách rất xa. Camera đã thu phóng từ toàn cảnh cây cầu bắc qua sông đến tận biểu cảm hài hước của một chú chó đeo kính mát ngồi trong ô tô với độ nét cực cao. Tuy nhiên hãng cũng lưu ý rằng hình ảnh này có sự hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa và tái tạo hậu cảnh.

Các tin rò rỉ cho biết dòng Galaxy S26 có thể nâng cấp ống kính tele lên độ phân giải 12 megapixel thay vì 10 megapixel như thế hệ trước, đồng thời sở hữu cảm biến lớn hơn để cải thiện hiệu suất chụp đêm. Riêng phiên bản Ultra vẫn được kỳ vọng giữ vững vị thế dẫn đầu với cảm biến chính 200 megapixel nhưng được tối ưu hóa phần mềm mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh camera, Samsung cũng lồng ghép các đoạn giới thiệu về công nghệ màn hình riêng tư mới, chỉ cho phép người dùng nhìn trực diện mới thấy được nội dung. Sự kết hợp giữa bảo mật hiển thị và nhiếp ảnh điện toán cho thấy Samsung đang nỗ lực biến dòng Galaxy S26 thành một thiết bị toàn diện về cả công năng lẫn trải nghiệm cá nhân.

Chuyên gia rò rỉ Ice Universe cũng xác nhận rằng khả năng quay video trên ống kính zoom 5x của Galaxy S26 Ultra đã được nâng cấp đáng kể. Với việc sự kiện ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 2, người hâm mộ đang rất mong chờ xem liệu Samsung sẽ hiện thực hóa những lời hứa hẹn này như thế nào để cạnh tranh với các đối thủ Android khác. Những đoạn giới thiệu này không chỉ đơn thuần là quảng cáo mà còn là lời khẳng định về vị thế tiên phong của hãng trong kỷ nguyên điện thoại thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo sâu rộng.

Theo BGR