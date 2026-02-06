Siêu máy tính AI của NVIDIA do Viettel vận hành mạnh cỡ nào?

Viettel vừa đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên tại Việt Nam, nền tảng tính toán AI hiệu năng cao mạnh nhất hiện nay, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Ngày 6/2, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán AI hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới hiện nay, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Theo Viettel, DGX B200 đạt hiệu năng lên tới 1,5 ExaFLOPs FP8, tương đương khoảng 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây. Đây là một trong những hệ thống AI hiệu năng cao tiên tiến nhất của NVIDIA hiện nay, đóng vai trò hạ tầng then chốt quyết định khả năng huấn luyện và triển khai các mô hình AI quy mô lớn.

DGX B200 thuộc thế hệ Blackwell, kiến trúc GPU tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay, mang lại khả năng xử lý hiệu quả các tác vụ tính toán phức tạp và các mô hình AI lớn. Nền tảng này đang được nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như OpenAI, Meta, Amazon và Tesla dự kiến lựa chọn cho huấn luyện và vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

Chính vì vậy, nền tảng này được nhiều tập đoàn công nghệ lớn và nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm, đặt hàng sớm. Tuy nhiên, do các yếu tố về kiểm soát xuất khẩu, nguồn cung và điều kiện chiến lược, không phải doanh nghiệp hay quốc gia nào cũng có thể dễ dàng tiếp cận hệ thống này.

Hiện, hệ thống siêu máy tính DGX B200 do Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) trực tiếp vận hành, tập trung nghiên cứu và phát triển các mô hình AI Việt Nam.

Viettel khẳng định sẵn sàng chia sẻ năng lực tính toán với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác trong nước.

Việc Việt Nam làm chủ và đưa vào vận hành nền tảng này đánh dấu bước tiến lớn về năng lực hạ tầng tính toán trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trên nền tảng này, các hệ thống AI có thể được phát triển và triển khai một cách an toàn, đáng tin cậy, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và phù hợp với điều kiện thực tiễn trong nước. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh AI ngày càng gắn với dữ liệu, quản trị và chủ quyền số.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Viettel AI chia sẻ việc đưa hệ thống B200 vào vận hành không chỉ là đầu tư cho hạ tầng tính toán, mà là bước đi chiến lược nhằm xây dựng năng lực AI chủ quyền và đáng tin cậy cho Việt Nam.

Hiện nay, Viettel AI đã bắt đầu huấn luyện và tối ưu các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt phục vụ các chương trình chuyển đổi số quốc gia. Song song với đó, đơn vị này phát triển các mô hình AI đa mô thức tích hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và video, cùng các mô hình AI tạo sinh chuyên biệt cho từng lĩnh vực.

NVIDIA cho biết DGX B200 là một nền tảng phần cứng và phần mềm được tối ưu hóa hoàn toàn, bao gồm toàn bộ bộ phần mềm NVIDIA AI, trong đó có NVIDIA Mission Control và NVIDIA AI Enterprise, một hệ sinh thái hỗ trợ bên thứ ba phong phú và quyền truy cập vào tư vấn chuyên môn từ dịch vụ chuyên nghiệp của NVIDIA.

Theo NVIDIA, DGX B200 mang lại hiệu năng huấn luyện gấp 3 lần và hiệu năng suy luận gấp 15 lần so với các hệ thống thế hệ trước. Tận dụng kiến ​​trúc NVIDIA Blackwell , DGX B200 có thể xử lý nhiều loại khối lượng công việc khác nhau, bao gồm các mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống đề xuất và chatbot lý tưởng cho các doanh nghiệp muốn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi AI của mình.