Amazon phát triển xưởng phim AI nhằm tái định hình ngành điện ảnh

Amazon MGM Studio ra mắt xưởng phim AI giúp tối ưu chi phí và tăng tốc sản xuất điện ảnh, mở ra kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức tại Hollywood.

Tập đoàn Amazon đang tiến hành một bước đi đầy táo bạo khi sử dụng trí tuệ nhân tạo để tăng tốc quy trình sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Tại Amazon MGM Studio, giám đốc kỳ cựu Albert Cheng đang dẫn dắt một nhóm chuyên gia phát triển các công cụ AI mới với mục tiêu cắt giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình sáng tạo.

Amazon dự kiến sẽ khởi động chương trình thử nghiệm kín vào tháng 3 năm 2026 để mời các đối tác trong ngành cùng kiểm tra tính hiệu quả của công cụ này trước khi công bố kết quả chính thức vào tháng 5. Nhóm phát triển được tổ chức theo triết lý đội quân hai chiếc pizza của Jeff Bezos với quy mô nhỏ gọn gồm các kỹ sư và nhà khoa học sản phẩm nhằm duy trì sự linh hoạt tối đa như một khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngân sách sản xuất phim tại Hollywood đang tăng phi mã khiến các công ty gặp khó khăn trong việc tài trợ cho nhiều dự án rủi ro. Amazon tin rằng công nghệ sẽ giúp đẩy nhanh các công đoạn kỹ thuật để sản xuất nhiều nội dung hơn với hiệu suất cao hơn.

Albert Cheng khẳng định AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ tăng tốc chứ không thể thay thế những giá trị độc bản mà con người mang lại cho tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên nỗ lực này vẫn vấp phải làn sóng lo ngại từ các ngôi sao hạng A như Emily Blunt về việc AI có thể khiến công việc của diễn viên trở nên lỗi thời. Để trấn an dư luận, Amazon nhấn mạnh rằng các biên kịch, đạo diễn và nhà thiết kế nhân vật sẽ tham gia vào mọi giai đoạn sản xuất để đảm bảo AI chỉ là công cụ nâng cao khả năng sáng tạo.

Việc áp dụng AI cũng là một phần trong chiến lược cắt giảm khoảng 30.000 nhân sự của Amazon kể từ cuối năm ngoái bao gồm cả bộ phận Prime Video. Xưởng phim AI đang xây dựng các công cụ để giải quyết bài toán dặm cuối giúp đạo diễn kiểm soát chi tiết nội dung điện ảnh như duy trì sự nhất quán của nhân vật qua từng cảnh quay.

Amazon cũng đang phối hợp chặt chẽ với bộ phận điện toán đám mây AWS và nhiều nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn để mang đến cho các nhà làm phim nhiều lựa chọn đa dạng trong giai đoạn tiền kỳ và hậu kỳ. Vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ và đảm bảo nội dung do AI tạo ra không bị hấp thụ vào các mô hình khác cũng là ưu tiên hàng đầu của dự án.

Hiện tại xưởng phim đang hợp tác với các nhà sản xuất lừng danh như Robert Stromberg và Kunal Nayyar để thử nghiệm tính thực tiễn của công nghệ. Một ví dụ điển hình là loạt phim House of David khi đạo diễn Jon Erwin đã sử dụng AI kết hợp với cảnh quay thực tế để tạo ra những trận chiến hoành tráng trong phần hai.

Việc chỉnh sửa liền mạch giữa hai nguồn dữ liệu giúp mở rộng quy mô các cảnh quay lịch sử với chi phí thấp hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Sự thành công của dự án này có thể trở thành hình mẫu cho tương lai của ngành giải trí nơi ranh giới giữa thực và ảo ngày càng mờ nhạt nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

Theo Reuters