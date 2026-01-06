Tiếng súng nổ dữ dội gần phủ Tổng thống ở Caracas

Binh sĩ và các phương tiện bọc thép đã được ghi nhận xuất hiện tại thủ đô Caracas của Venezuela trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về một âm mưu đảo chính.

Theo các báo cáo, những loạt súng hạng nặng đã vang lên bên ngoài Phủ Tổng thống Miraflores ở Caracas trong hôm đầu tuần, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt cóc trong một chiến dịch đột kích.

Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ có vũ trang cùng xe bọc thép án ngữ bên ngoài nhiều tòa nhà chính phủ. Ngoài ra còn có thông tin về các vụ nổ cũng như việc kích hoạt các khẩu pháo phòng không.

Hãng tin AFP, dẫn các nguồn tin tại Venezuela, cho biết “tình hình hiện đã được kiểm soát”. Theo các nguồn tin này, lực lượng an ninh đã nổ súng sau khi phát hiện các thiết bị bay không xác định, được cho là máy bay không người lái, bay phía trên khu vực Phủ Miraflores.

Quân đội Venezuela được huy động sau khi các đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ông Maduro và phu nhân là bà Cilia Flores hôm thứ Bảy tuần trước, sau đó đưa cả hai sang New York, nơi họ bị truy tố với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Đồng minh thân cận của ông Maduro, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, đã được chỉ định làm Tổng thống lâm thời và lên án chiến dịch của Mỹ là một “cuộc tấn công mang tính đế quốc”.

Khi ra hầu tòa trước một thẩm phán Mỹ vào hôm thứ Hai, ông Maduro đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc, tự mô tả mình là “tù binh chiến tranh”. Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil tuyên bố Mỹ đã phát động một “cuộc chiến tranh thực dân” nhằm cướp bóc tài nguyên thiên nhiên của Venezuela. “Hôm nay là Venezuela. Ngày mai, đó có thể là bất kỳ quốc gia nào khác dám thực thi chủ quyền của mình”, ông nói thêm.

Nga và Trung Quốc cũng đã lên án mạnh mẽ cuộc đột kích của Mỹ. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc ông Vassily Nebenzia gọi hành động này là “chủ nghĩa cướp bóc quốc tế”.

Theo RT