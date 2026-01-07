ZRY222 xuất hiện trong diễn tập, Trung Quốc tiến gần “chiến tranh không cần lính xung phong”

Lục quân Trung Quốc triển khai robot chiến đấu ZRY222 mang rocket và súng máy trong diễn tập, cho thấy bước tiến nhanh chóng hướng tới chiến tranh mặt đất tự động hóa và không người lái.

Các đơn vị Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trực thuộc Chiến khu Đông Bộ đã sử dụng phương tiện yểm trợ hỏa lực không người lái bánh xích ZRY222 trong các cuộc diễn tập gần đây. Mỗi robot được điều khiển từ xa thông qua một xe địa hình Mengshi cải tiến, bên trong lắp đặt bảng điều khiển chuyên dụng, và được trang bị bốn rocket dẫn đường, một súng cỡ 7,62 mm cùng các thiết bị trinh sát.

Lần đầu được công bố vào tháng 9/2025, các robot bán tự động này có trọng lượng khoảng 1,2 tấn, đủ nhẹ và đủ nhanh để hành tiến cùng bộ binh. Thiết kế của ZRY222 tận dụng lợi thế vượt trội của ngành công nghiệp Trung Quốc trong trí tuệ nhân tạo (AI) và robot học. Việc triển khai ZRY222 cùng các thiết kế robot khác được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể rủi ro cho binh sĩ mặt đất trong các chiến dịch tiến công.

﻿ Binh sĩ Lực lượng Mặt đất Trung Quốc điều khiển robot ZRY222 trong một cuộc tập trận. Ảnh: MW.

Trong những năm gần đây, các đơn vị Lục quân Trung Quốc ngày càng sử dụng nhiều robot chiến đấu và robot hậu cần cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Các cuộc diễn tập trước đó từng cho thấy robot chó mang vũ khí tự động được sử dụng để hỗ trợ lực lượng tiến công dọn sạch công trình và khu vực đô thị.

Ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc tiếp tục đạt được những bước tiến lớn trong tự động hóa tác chiến mặt đất, đồng thời giảm nhu cầu về nhân lực trực tiếp trên chiến trường.

Đặc biệt, xe tăng chiến đấu chủ lực Type 100, được xác nhận đã chính thức đưa vào trang bị từ tháng 9 năm ngoái, sở hữu mức độ tự động hóa chưa từng có, cùng bố trí kíp lái hoàn toàn mới, được tối ưu hóa để phối hợp tác chiến và điều khiển UAV cũng như đạn lảng vảng. Theo các nhà phân tích, thiết kế của Type 100 cũng được xem là bước đệm quan trọng cho việc phát triển phiên bản xe tăng không người lái trong tương lai.

Robot chó Trung Quốc trang bị súng trường tự động. Ảnh: MW.

Trước đó, vào tháng 7/2025, hình ảnh cho thấy pháo tự hành bánh xích SH16 cỡ 155 mm của Trung Quốc đang trải qua các cuộc thử nghiệm thực địa, với số lượng kíp vận hành được giảm chưa từng có, từ ba xuống chỉ còn hai người – gồm một lái xe và một pháo thủ kiêm chỉ huy.

Một năm trước, vào tháng 6/2024, xe tăng hạng nhẹ thế hệ mới của Trung Quốc cũng được xác nhận đã đạt đến giai đoạn nguyên mẫu và thử nghiệm. Trong số nhiều tính năng mang tính cách mạng chưa từng xuất hiện trên các phương tiện bọc thép đang hoạt động, mẫu xe này giảm kíp lái xuống chỉ còn 2 người nhờ mức độ tự động hóa rất cao. Con số này thấp hơn so với 3 người trên xe tăng Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga hiện nay, và 4 người trên các xe tăng phương Tây.

Không chỉ trong Lục quân, ở Không quân và Hải quân, các nền tảng không người lái mang tên lửa – bao gồm máy bay và tàu chiến không người lái – cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “bộ khuếch đại sức mạnh”, hỗ trợ trực tiếp cho các tiêm kích và tàu khu trục có người lái trong các kịch bản tác chiến tương lai.

