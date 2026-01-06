Bộ đồ thể thao ông Maduro mặc thu hút sự quan tâm, hãng Nike thắng lớn

Ngày 3/1, quân đội Mỹ bất ngờ tập kích thủ đô Caracas của Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh ông Maduro bị còng tay. Nhiều cư dân mạng chú ý rằng khi đó ông Maduro mặc trọn bộ đồ Nike Tech, khiến lượng tìm kiếm liên quan bất ngờ tăng vọt. Nhiều người thẳng thắn nhận xét: “Nike trở thành người thắng lớn nhất”.

Rạng sáng ngày 4/1, Tổng thống Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social một bức ảnh ông Maduro bị bắt đưa lên tàu USS Iwo Jima. Trong ảnh, ông Maduro bị còng tay, đeo tấm bịt mắt và chụp tai, ngay lập tức làm dấy lên làn sóng bàn luận về cái gọi là “thời trang tù nhân”.

Cư dân mạng phát hiện bộ trang phục ông mặc là sản phẩm của thương hiệu thể thao Mỹ Nike: áo khoác có mũ và quần dài Nike Tech Fleece màu xám, với giá bán khoảng 260 USD.

Ông Trump thông báo tin bắt Tổng thống Maduro trên mạng xã hội của mình. Ảnh: QQnews.

Ngoài ra, một số người còn nhận ra chiếc chụp tai ông Maduro đeo là sản phẩm Flintronic màu đen, giá khoảng 11,99 USD, còn bịt mắt là của thương hiệu Wanme, giá khoảng 6,99 USD.

Trên nền tảng X, một số tài khoản nước ngoài cho biết kể từ khi hình ảnh ông Maduro bị bắt được công bố, mức độ tìm kiếm cụm từ Nike Tech trên Google đã tăng vọt, và gọi đây là sự kiện mà “Nike trở thành người chiến thắng lớn nhất”. Thậm chí có cư dân mạng còn đề xuất Nike nên tận dụng làn sóng này và đổi tên bộ trang phục thành “Maduro Grey” (Xám Maduro).

Các thứ bị lính đặc nhiệm Mỹ quàng lên người ông Maduro trở thành đồ được săn lùng. Ảnh: Nownews.



Hơn nữa, sau khi hạ cánh xuống New York, Maduro lập tức thay bộ đồ Nike của mình bằng một chiếc áo khoác hoodie có mũ màu xanh lam, sau đó được xác định là của Origin, một thương hiệu quần áo đến từ bang Maine.

Theo một bản tin của kênh WMTW thuộc đài ABC ở Maine, ông Peter Roberts, người sáng lập kiêm CEO của Origin, tiết lộ rằng điện thoại của ông liên tục đổ chuông với các thông báo kể từ khi bức ảnh được đăng tải. Roberts tin rằng chiếc áo khoác có mũ trùm đầu có lẽ của một đặc vụ DEA và được người này đưa cho ông Maduro.

Bức hình ông Maduro mặc áo RTXshirt ‘Patriotic Blue’ của Origin cũng khiến nhãn hàng này nổi bật. Ảnh: Nownews.



Ông Roberts cũng chia sẻ một bức ảnh ông Maduro mặc áo hoodie này trên Instagram, viết: "Chào mừng đến với nước Mỹ, nhưng thật không may, loại áo RTXshirt ‘Patriotic Blue’ của chúng tôi sẽ không có sẵn trở lại cho đến mùa xuân năm sau, mặc dù bạn có thể đặt hàng trước ngay bây giờ".

