Lực lượng Mỹ tìm cách lên boong tàu chở dầu của Nga

Các lực lượng quân sự Mỹ đang tìm cách lên boong một tàu chở dầu treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, theo những bức ảnh từ con tàu do hãng RT thu thập.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ thông báo tàu chở dầu Marinera đã bị binh sĩ Mỹ tịch thu theo lệnh do một tòa án liên bang Mỹ ban hành. Con tàu bị bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp giữa Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Chiến tranh, theo thông báo đăng trên nền tảng X.

Tàu Marinera, trước đây mang tên Bella 1, được cho là đang tiến gần Venezuela trước thềm năm mới thì bị lực lượng Tuần duyên Mỹ tìm cách giữ lại tại vùng biển Caribe.

Thủy thủ đoàn đã từ chối cho các sĩ quan Mỹ lên tàu và đổi hướng, di chuyển ra Đại Tây Dương. Kể từ đó, tàu này liên tục bị một tàu chiến Mỹ cùng máy bay của các quốc gia NATO theo dõi.

Những hình ảnh từ Marinera cho thấy một trực thăng quân sự đang cố gắng hạ cánh xuống boong tàu, trong bối cảnh Washington cáo buộc con tàu có liên quan đến việc vận chuyển dầu từ Iran và Venezuela, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các đoạn video do RT công bố trước đó cho thấy tàu chở dầu treo cờ Nga bị một tàu Tuần duyên Mỹ bám sát trên Đại Tây Dương.

Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ quan ngại trước “tình huống bất thường” xoay quanh tàu Marinera.

“Vì những lý do mà chúng tôi không rõ, con tàu Nga này đang nhận được sự chú ý quá mức từ quân đội Mỹ và NATO, rõ ràng là không tương xứng với tính chất dân sự, hòa bình của nó”, một đại diện Bộ Ngoại giao Nga nói với hãng Tass.

Nỗ lực tịch thu tàu chở dầu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ tiến hành một cuộc đột kích quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống ông Nicolas Maduro, người mà Washington hiện đã chính thức truy tố với cáo buộc buôn bán ma túy. Moscow lên án hành động của Mỹ là “cướp bóc quốc tế” và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Maduro.

