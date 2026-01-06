“Vạn lý trường thành” giữa châu Âu: Tòa nhà chung cư dài nhất thế giới khiến nhiều người sửng sốt

Thành phố Lutsk của Ukraine là nơi tọa lạc của một di tích thời Liên Xô nắm giữ danh hiệu “tòa nhà dân cư dài nhất thế giới” – một khối bê tông khổng lồ có chiều dài lên tới 2,75 km.

Thường được người dân gọi bằng cái tên “Vạn Lý Trường Thành”, tòa nhà chung cư dài nhất hành tinh nằm tại giao lộ giữa đại lộ Sobornosti và phố Molodezhy. Công trình được khởi công vào năm 1969, trong giai đoạn Liên Xô còn tồn tại, và chỉ hoàn thành sau đó 11 năm – một khoảng thời gian dài bất thường đối với một khu chung cư, nhưng dự án này ngay từ đầu đã là một ngoại lệ.

Là ý tưởng của hai kiến trúc sư R. G. Metelnitsky và V. K. Malovitsa, “Vạn Lý Trường Thành” từng trở thành tòa nhà dân cư dài nhất Liên Xô khi hoàn thiện, và hơn 40 năm sau, nó vẫn chưa có đối thủ nào trên thế giới.

Từ mặt đất, rất khó để cảm nhận đầy đủ quy mô của công trình khổng lồ này. Tuy nhiên, khi nhìn từ trên cao, thiết kế dạng tổ ong đồ sộ của nó mới thực sự lộ diện. Trục chính của tòa nhà “chỉ” dài 1,75 km, nhưng nếu tính cả các nhánh mở rộng liền kề, tổng chiều dài tăng thêm gần 1 km. Người ta ước tính rằng, đi bộ từ đầu này sang đầu kia với tốc độ bình thường sẽ mất khoảng 1 giờ đồng hồ.

Với hàng trăm lối vào, hơn 3.000 căn hộ, hàng chục nghìn cửa sổ và khoảng 10.000 cư dân, tòa nhà dân cư lớn nhất thế giới có quy mô không khác gì một thị trấn nhỏ. Chính vì kích thước quá đồ sộ, nhiều cư dân đầu tiên kể lại rằng họ đã mất hàng tuần để tìm đúng căn hộ của mình sau khi chuyển đến, buộc ban quản lý phải áp dụng một hệ thống địa chỉ riêng biệt cho từng khu vực.

Ngay cả trong giới kiến trúc, “Vạn Lý Trường Thành” ở Ukraine vẫn được xem là một dị thường kiến trúc thời hiện đại. Tuy nhiên, hình dạng nguyên vẹn của nó có thể không còn tồn tại lâu dài.

Dù nằm ở miền Tây Ukraine, xa các tuyến giao tranh trong cuộc chiến với Nga, mối đe dọa từ các cuộc không kích vẫn hiện hữu trên toàn quốc. Theo truyền thông địa phương, công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, nhưng việc huy động kinh phí sửa chữa trong thời chiến là vô cùng khó khăn.

Trước tình thế đó, một công ty du lịch địa phương đã đề xuất tổ chức các tour tham quan và sự kiện trên mái nhà của “gã khổng lồ bê tông” này nhằm gây quỹ trùng tu tòa nhà dân cư lớn nhất thế giới.

Với những công trình dân cư quy mô khổng lồ tương tự, có thể kể đến “Tổ kiến người” khét tiếng ở Nga, hay một tòa nhà đặc biệt tại Trung Quốc được cho là nơi sinh sống của khoảng 20.000 người.

Theo OC