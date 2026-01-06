Các đồng minh của Ukraine nhóm họp nhằm cụ thể hóa các cam kết an ninh

Hơn 27 nhà lãnh đạo thế giới họp tại Paris cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm hoàn tất các bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp ngừng bắn với Nga.

Các đồng minh của Ukraine sẽ nhóm họp tại Paris trong hôm 6/1 (giờ địa phương), nhằm hoàn tất tối đa các khoản đóng góp cho những bảo đảm an ninh trong tương lai, qua đó trấn an Kiev trong trường hợp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga, theo tiết lộ của các nhà ngoại giao và quan chức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự hội nghị tại thủ đô nước Pháp cùng hơn 27 nhà lãnh đạo, bên cạnh các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner. Cuộc gặp nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng một lập trường chung giữa Ukraine, châu Âu và Mỹ, sau đó có thể đưa ra bàn đàm phán với Nga.

Các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm đã được đẩy nhanh kể từ tháng 11. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn có rất ít dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng chấp nhận các đề xuất hiện tại, khi vấn đề lãnh thổ tiếp tục là rào cản lớn trong đàm phán, còn giao tranh giữa hai bên không có dấu hiệu lắng dịu.

Trước thềm cuộc họp ngày thứ Ba, các nhà ngoại giao cho biết nhiều quan chức quân sự, trong đó có Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, đã có mặt tại Paris để đưa các cam kết cụ thể vào văn bản, tạo cơ sở để các lãnh đạo chính trị phê chuẩn. Cho đến nay, phần lớn các cam kết quân sự mới chỉ dừng ở mức khái quát.

Theo một bản ghi chú gửi tới 35 phái đoàn được mời và được Reuters tiếp cận, hội nghị sẽ tập trung vào việc bảo đảm các đóng góp cho một lực lượng đa quốc gia triển khai tại Ukraine trong trường hợp ngừng bắn, phối hợp chặt chẽ với Kiev và có sự hậu thuẫn của Mỹ.

Nước chủ nhà cũng đặt mục tiêu đạt được đồng thuận về một loạt bảo đảm an ninh rộng hơn cho Ukraine, bao gồm các cam kết ràng buộc trong trường hợp nước này bị tấn công trở lại. Các bên sẽ nỗ lực bảo đảm rằng kế hoạch của cái gọi là “Liên minh tự nguyện” – nhóm các quốc gia sẵn sàng đóng góp – được phối hợp chặt chẽ với lập trường đàm phán của Ukraine, Mỹ và châu Âu.

Bản ghi chú cũng đề cập tới việc thống nhất các bước tiếp theo nhằm gia tăng hỗ trợ cho Ukraine và gây thêm sức ép lên Nga, nếu Moscow từ chối tham gia các cuộc đàm phán một cách thực chất.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về các chi tiết tác chiến của các bảo đảm an ninh”, một quan chức Điện Élysée nói với báo giới trước thềm hội nghị. “Chúng tôi sẽ giải thích cách những bảo đảm này được cấu trúc và vì sao cần có cam kết dài hạn từ tất cả các bên liên quan”.

Một quan chức cấp cao châu Âu cho biết kỳ vọng rằng việc cụ thể hóa các bảo đảm của liên minh cũng sẽ giúp củng cố các cam kết của Mỹ, vốn mới chỉ được phác thảo ở mức tổng quát trong các cuộc thảo luận song phương với Ukraine.

Trong bài phát biểu tối Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng các cuộc họp tại châu Âu cần trở thành một đóng góp bổ sung cho năng lực phòng thủ của Ukraine và đưa nỗ lực chấm dứt chiến tranh lại gần hơn.

“Ukraine sẽ chuẩn bị cho cả hai kịch bản: ngoại giao, con đường mà chúng tôi đang theo đuổi, hoặc tiếp tục phòng thủ chủ động nếu sức ép từ các đối tác đối với Nga là chưa đủ. Ukraine mong muốn hòa bình”, ông nói.

