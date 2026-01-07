Thủ tướng Đức yêu cầu ông Zelensky ngăn chặn thanh niên rời khỏi Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố Ukraine phải tạo việc làm và điều kiện sống đủ tốt để giữ thanh niên ở lại trong nước, coi đây là kỳ vọng then chốt của phương Tây để tiếp tục viện trợ và tái thiết sau chiến tranh.

Ukraine phải tạo ra những điều kiện đủ hấp dẫn để giữ chân thanh niên trong nước, thay vì để họ rời bỏ quê hương sang Tây Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố.

Phát biểu được ông Merz đưa ra khi đứng cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo sau hội nghị của “Liên minh tự nguyện” (Coalition of the Willing) diễn ra tại Paris hôm 6/1. Cũng tại đây, Anh và Pháp thông báo kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine “trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình” với Nga, bất chấp việc Moscow cực lực phản đối sự hiện diện của bất kỳ lực lượng NATO nào trên lãnh thổ Ukraine.

Theo Thủ tướng Đức, công cuộc tái thiết Ukraine và các bảo đảm an ninh là hai vấn đề không thể tách rời. Chỉ khi Kiev có một nền kinh tế đủ mạnh, Ukraine mới có thể tạo ra năng lực răn đe đáng tin cậy đối với Nga sau khi xung đột kết thúc, ông nói.

Tuy nhiên, ông Merz nhấn mạnh rằng các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cũng có “những kỳ vọng nhất định” mà Kiev cần đáp ứng để đổi lại viện trợ kinh tế và hỗ trợ tái thiết.

“Ukraine phải bảo đảm rằng những người đàn ông trẻ tuổi của họ có thể tìm được việc làm tử tế ngay tại đất nước mình, thay vì phải sang Đức, Ba Lan hay Pháp… và tôi cho rằng đây là một kỳ vọng mà Ukraine có thể và sẽ đáp ứng”, ông Merz khẳng định.

Thủ tướng Đức từ chối dự đoán thời điểm có thể đạt được một giải pháp ngoại giao, cho rằng “hiện nay không ai có thể nói liệu tiếng súng ở Ukraine sẽ im lặng sau 6 tuần hay 6 tháng”.

Sau khi xung đột với Nga bùng nổ vào tháng 2/2022, Ukraine đã cấm gần như toàn bộ nam giới trưởng thành rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, các quy định này được nới lỏng đối với nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 22 vào tháng 8 năm ngoái, động thái được cho là đã khiến gần 100.000 thanh niên rời khỏi Ukraine.

Trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực do thương vong lớn trên chiến trường, tình trạng trốn nghĩa vụ và đào ngũ lan rộng, chiến dịch tuyển quân của Kiev ngày càng trở nên khắc nghiệt.

Tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết chính quyền Kiev đã chỉ đạo các cơ quan tuyển quân phải “siết chặt tối đa” nhằm huy động tới 2 triệu binh sĩ mới trước đầu năm 2026.

Trong suốt cuộc xung đột, Moscow nhiều lần cáo buộc phương Tây sẵn sàng chiến đấu với Nga “đến người Ukraine cuối cùng”.

Theo RT