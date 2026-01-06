Tối đa 18 tháng: Ông Trump đưa ra thời gian biểu để các công ty dầu mỏ Mỹ chinh phục Venezuela

Ngày 5/1 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng ngành dầu mỏ Mỹ có thể mở rộng hoạt động tại Venezuela trong thời gian chưa tới 18 tháng và đưa các dự án liên quan “đi vào quỹ đạo”. Ông cũng thừa nhận điều này sẽ tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ và chính phủ Mỹ đang cân nhắc việc tài trợ cho các công ty dầu mỏ thực hiện.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News, ông Trump nói rằng theo ông, ngành dầu mỏ Mỹ thậm chí có thể hoàn thành việc này trong thời gian ngắn hơn, nhưng chi phí sẽ rất lớn. Các công ty dầu mỏ sẽ bỏ tiền ra trước, sau đó được bồi hoàn từ chính phủ Mỹ hoặc từ doanh thu trong tương lai.

Việc chính phủ Mỹ cuối cùng có đồng ý bồi hoàn chi phí mà các công ty dầu mỏ đầu tư vào Venezuela hay cho rằng doanh thu tương lai là đủ để bù đắp chi phí, nhiều khả năng sẽ là yếu tố then chốt khi các công ty cân nhắc những phương án khác nhau. Ông Trump từ chối tiết lộ con số cụ thể mà ông cho là cần thiết để sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela, chỉ nhấn mạnh rằng “các công ty dầu mỏ Mỹ sẽ đầu tư một khoản tiền khổng lồ, họ sẽ làm ăn rất tốt và đất nước cũng sẽ phát triển rất tốt”.

Mặc dù ông Trump tỏ ra lạc quan, các công ty dầu mỏ Mỹ dường như vẫn hoài nghi về việc nhanh chóng thâm nhập thị trường Venezuela, mở rộng quy mô hoạt động hoặc tiến hành đầu tư. Venezuela trong lịch sử từng quốc hữu hóa tài sản, các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ và tình trạng bất ổn chính trị gần đây đều khiến doanh nghiệp thêm thận trọng.

Ông Trump cho rằng việc khai thác trữ lượng dầu của Venezuela sẽ giúp hạ giá dầu, đồng thời nói thêm rằng Venezuela là một quốc gia sản xuất dầu, điều này có lợi cho Mỹ vì có thể ép giá dầu xuống. Giá xăng hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Theo số liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), ngày 5/1, giá xăng bán lẻ trung bình là 2,81 USD/gallon, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

Tuy nhiên, giá dầu giảm có thể kéo giá xăng xuống, điều đó cũng đồng nghĩa doanh thu của các tập đoàn dầu mỏ lớn có thể bị thu hẹp, trong khi ông Trump đang trông đợi chính các công ty này cung cấp hàng chục tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài để tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela.

Khi được hỏi liệu trước khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1, chính phủ Mỹ có tiến hành cuộc họp thông báo nào với các công ty dầu mỏ hay không, ông Trump trả lời là không, nhưng cho biết vẫn luôn có thảo luận về khả năng nếu hành động như vậy thì sẽ ra sao. Các công ty dầu mỏ hoàn toàn biết rằng chính phủ đang cân nhắc hành động, nhưng Nhà Trắng không nói rõ rằng họ đang chuẩn bị thực hiện điều đó.

Ông Trump cũng nói rằng hiện vẫn “quá sớm” để bàn xem ông có trực tiếp trao đổi với lãnh đạo ba tập đoàn dầu mỏ lớn của Mỹ là Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips hay không, đồng thời bổ sung rằng ông “sẽ nói chuyện với tất cả mọi người”.

Trước các thông tin trên, ConocoPhillips hôm 5/1 từ chối bình luận về kế hoạch liên quan đến trữ lượng dầu mỏ Venezuela; Chevron ra tuyên bố cho biết công ty không bình luận về các vấn đề kinh doanh và cũng không suy đoán về đầu tư trong tương lai; còn Exxon Mobil thì chưa đưa ra phản hồi.

