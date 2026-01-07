Phi công lái máy bay F-16 mất tích sau khi nhảy dù, lực lượng cứu hộ Đài Loan tăng cường tìm kiếm

Lực lượng cứu hộ Đài Loan (Trung Quốc) đang tăng cường tìm kiếm một phi công không quân bị mất tích sau khi được cho là đã nhảy dù khỏi tiêm kích F-16V trong một chuyến bay huấn luyện thường lệ vào tối 6/1, gần Hoa Liên.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), phi công cất cánh lúc 18h17 tối thứ Ba để thực hiện bài huấn luyện bay đêm định kỳ, sau đó nhảy dù khỏi máy bay vào khoảng 19h29 tại khu vực ngoài khơi huyện Hoa Liên. Kể từ thời điểm đó, mọi liên lạc với phi công đều bị mất.

Phi công được xác định là ông Hsin Po-yi, tốt nghiệp Học viện Không quân Đài Loan năm 2019. Chính quyền địa phương cho biết ông đã tích lũy hơn 611 giờ bay, trong khi chiếc F-16V gặp sự cố đã đạt tổng cộng 3.894 giờ bay.

Ngay sau khi sự việc được báo cáo, không quân và lực lượng tuần duyên Đài Loan đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, triển khai ba tàu lớn và sáu xuồng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết trên biển xấu, nhiệt độ thấp và sóng lớn, lực lượng chức năng cũng đã liên hệ với các tàu hàng và tàu cá hoạt động gần đó để hỗ trợ công tác tìm kiếm, theo thông tin từ lực lượng tuần duyên.

CNA cho biết các phao đánh dấu đã được thả xuống khu vực nghi ngờ phi công tiếp nước nhằm ước tính vị trí có khả năng của nạn nhân và theo dõi hướng dòng hải lưu.

Ông Maa Shyh-yuan, phụ trách vấn đề nội vụ Đài Loan, cho biết toàn bộ các máy bay làm nhiệm vụ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng từ tối thứ Ba và hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đã được tiến hành xuyên đêm.

Dự kiến trong ngày thứ Tư, chiến dịch tìm kiếm sẽ được mở rộng với sự tham gia của thêm máy bay và tàu cứu hộ.

“Hy vọng là phi công sẽ được tìm thấy an toàn”, ông Maa nói.

Trước đó, vào năm 2022, một máy bay huấn luyện của hòn đảo này đã rơi tại miền Nam trong một nhiệm vụ huấn luyện, khiến phi công thiệt mạng. Chiếc AT-3 hai chỗ ngồi do Đài Loan tự phát triển cất cánh từ căn cứ không quân Kangshan, gần thành phố Cao Hùng, và rơi xuống một cánh đồng lúa chỉ 3 phút sau đó.

Đây là vụ tai nạn AT-3 thứ tư trong vòng 10 năm và là vụ thứ 15 kể từ khi khoảng 60 máy bay huấn luyện loại này được đưa vào biên chế từ năm 1984. Tổng cộng 11 phi công và học viên đã thiệt mạng trong 15 vụ tai nạn nói trên.

