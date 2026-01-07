Nestlé thu hồi sữa công thức trẻ em ở 25 quốc gia vì nguy cơ nhiễm độc tố

Nestlé tiến hành đợt thu hồi lớn các sản phẩm sữa công thức trẻ em tại châu Âu do nguy cơ nhiễm độc tố gây nôn mửa, đau bụng, làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm và áp lực quản lý.

Tập đoàn Nestlé cho biết họ đang tiến hành thu hồi một số lô sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh, bao gồm các dòng sữa công thức SMA, BEBA và NAN, chủ yếu tại châu Âu, do lo ngại có thể bị nhiễm một loại độc tố gây buồn nôn và nôn mửa.

Đợt thu hồi này, vốn đã được triển khai ở quy mô nhỏ từ tháng 12/2025, đang gia tăng áp lực đối với Tổng giám đốc điều hành mới Philipp Navratil, người hiện đang tìm cách khôi phục đà tăng trưởng thông qua việc rà soát lại danh mục sản phẩm sau một giai đoạn biến động trong bộ máy quản lý.

Nestlé – tập đoàn sản xuất hàng loạt sản phẩm phổ biến, từ chocolate KitKat đến cà phê Nescafe – cho biết vào tối hôm đầu tuần rằng đến nay chưa ghi nhận trường hợp bệnh nào liên quan tới các sản phẩm bị thu hồi.

Theo người phát ngôn của Nestlé, sau khi phát hiện vấn đề chất lượng ở một thành phần do một nhà cung cấp lớn cung ứng, tập đoàn đã tiến hành “kiểm tra toàn bộ dầu axit arachidonic và các hỗn hợp dầu tương ứng được sử dụng trong quá trình sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng trẻ em có nguy cơ bị ảnh hưởng”.

Sau khi hoàn tất việc kiểm nghiệm, Nestlé đã quyết định thu hồi các sản phẩm liên quan, đồng thời kích hoạt các nhà cung cấp dầu axit arachidonic thay thế, tăng công suất tại một số nhà máy và đẩy nhanh việc đưa các sản phẩm không bị ảnh hưởng ra khỏi các trung tâm phân phối nhằm bảo đảm nguồn cung.

Triệu chứng ngộ độc có thể xuất hiện rất nhanh

Các sự cố liên quan đến sữa công thức cho trẻ sơ sinh có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến doanh nghiệp. Đơn cử, tập đoàn Reckitt – chủ sở hữu Mead Johnson – hiện đang xem xét các phương án, bao gồm cả việc bán mảng kinh doanh này, trong bối cảnh phải đối mặt với hàng trăm vụ kiện tại Mỹ liên quan đến cáo buộc (mà công ty bác bỏ) rằng sữa công thức của họ có thể gây ra một bệnh đường ruột gây tử vong ở trẻ sinh non.

Cổ phiếu Nestlé đã giảm hơn 3% trong hai phiên giao dịch gần đây. Theo SkyQuest Technology Group, Nestlé hiện kiểm soát gần 1/4 thị trường dinh dưỡng trẻ em toàn cầu, trị giá khoảng 92,2 tỷ USD.

Nestlé không công bố số liệu doanh thu chi tiết theo từng sản phẩm, song sữa công thức trẻ em thuộc mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe, bộ phận đóng góp 16,6% tổng doanh thu 91,4 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương 115,4 tỷ USD) của tập đoàn trong năm 2024.

Nestlé cho biết đợt thu hồi bao gồm các lô sản phẩm được bán tại nhiều quốc gia châu Âu, cũng như tại Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina, do nguy cơ nhiễm cereulide – một loại độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo rằng độc tố này “khó có khả năng bị vô hiệu hóa hoặc phá hủy thông qua việc nấu nướng, sử dụng nước sôi hay trong quá trình pha sữa cho trẻ”.

“Cereulide có thể gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, thường xuất hiện nhanh, bao gồm nôn mửa và đau quặn bụng”, bà Jane Rawling, Trưởng bộ phận xử lý sự cố của FSA, cho biết.

Đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử Nestlé

Bộ Y tế Áo cho biết đợt thu hồi này ảnh hưởng tới hơn 800 sản phẩm từ hơn 10 nhà máy của Nestlé và là đợt thu hồi lớn nhất trong lịch sử tập đoàn. Người phát ngôn của Nestlé cho biết chưa thể xác nhận các con số này.

Nestlé đã công bố danh sách số lô sản phẩm được bán tại các quốc gia khác nhau không nên sử dụng, đồng thời khẳng định đang nỗ lực giảm thiểu tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Theo Nestlé, nguy cơ tiềm ẩn ban đầu được phát hiện tại một nhà máy ở Hà Lan. Cơ quan an toàn thực phẩm Hà Lan (NVWA) cho biết cuộc điều tra của Nestlé cho thấy nguyên liệu bị nhiễm bẩn đã được sử dụng tại nhiều cơ sở sản xuất, bao gồm cả các địa điểm nằm ngoài lãnh thổ Hà Lan.