Đằng sau sự kiện nghệ sĩ Trung Quốc Triệu Vy tái xuất thất bại

Sau 4 năm bị “phong sát”, Triệu Vy cuối cùng cũng sắp có cơ hội tái xuất. Nhưng không ngờ, cô vừa mới “lộ mặt” đã bị hạ gục trong chớp mắt.

Xuất hiện chưa đầy 3 giây đã bị phong sát

Trong buổi livestream bán hàng của trang trại rượu vang Chateau Monlot (Mộng Lũng) thuộc sở hữu của Triệu Vy vào cuối tháng 12/2025, cô cố tình xuất hiện để “đánh bóng bằng sự hiện diện”. Nhưng vừa khi ống kính hướng về phía cô, phòng livestream đã lập tức bị nền tảng cắt sóng và đóng cửa. Triệu Vy thậm chí còn chưa kịp nói trọn một câu.

Động thái này không chỉ dập tắt hoàn toàn những đồn đoán kéo dài nửa năm qua rằng “Triệu Vy sắp trở lại”, mà còn khiến công chúng nhìn lại chặng đường thăng trầm đầy biến động của cô.

Triệu Vy nổi lên nhờ vai diễn Tiểu Yến Tử trong phim Hoàn Châu Cách cách. Ảnh: Toutiao.

Triệu Vy nổi tiếng gần như chỉ sau một đêm. Năm 1998, bộ phim Hoàn Châu Cách Cách vừa phát sóng, cả nước Trung Quốc gần như đều trở thành fan của cô.

Nhân vật Tiểu Yến Tử do Triệu Vy thủ vai vừa hoang dã, vừa lanh lợi, thể hiện trọn vẹn tinh thần “xông pha”, giúp cô nhanh chóng trở thành thần tượng quốc dân.

Thời điểm đó, cô nổi tiếng đến mức trên đường phố đâu đâu cũng thấy poster của cô, từ cặp sách, hộp bút đều in hình Tiểu Yến Tử, còn ca khúc chủ đề thì trở thành “hit quốc dân”. Chỉ nhờ vai diễn này, cô từ một sinh viên bình thường vọt thẳng lên hàng sao hạng A.

Sau đó, “Tân Dòng sông ly biệt” càng khiến tên tuổi cô bùng nổ hơn nữa. Thù lao quảng cáo nhận mỏi tay, chỉ riêng phí xuất hiện tại một sự kiện cũng bằng thu nhập vài năm của người bình thường – đúng nghĩa “cỗ máy hút tiền” của làng giải trí.

Triệu Vy cùng Uông Vũ. Ảnh: Toutiao.

Từ “Tiểu Yến Tử” đến khách quen của giới hào môn

Song song với sự nghiệp thăng hoa, đời sống tình cảm của Triệu Vy cũng luôn thu hút sự chú ý. Khác với nhiều nữ minh tinh thích yêu người cùng ngành, quan điểm chọn bạn đời của Triệu Vy từ trước đến nay luôn rất rõ ràng: nhắm vào giới tư bản, đối tượng không giàu thì cũng quyền thế.

Người bạn trai đầu tiên được cô công khai là Diệp Mậu Thanh – con trai của Diệp Lập Bồi, nhà sáng lập Tập đoàn Zhongsheng, một “phú nhị đại” sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ tệ.

Hai người quen nhau năm 1997 khi Triệu Vy còn chưa nổi tiếng. Mối quan hệ này từng được đánh giá rất triển vọng, thậm chí đã đến mức ra mắt gia đình. Tuy nhiên, sau khi Triệu Vy nổi tiếng, việc xa cách thường xuyên cùng nhiều yếu tố khác khiến mối quan hệ này kết thúc trong im lặng.

Sau khi chia tay Diệp Mậu Thanh, Triệu Vy nhanh chóng hẹn hò với Uông Vũ – một trong “Kinh thành tứ thiếu gia”, con trai ông Uông Đạo Hàm, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ hai bờ Eo biển, xuất thân quyền thế, bản thân cũng là đại gia bất động sản tại Thượng Hải, tài sản hàng trăm triệu.

Hai người cùng quê An Huy. Uông Vũ từng công khai xuất hiện cùng Triệu Vy tại các sự kiện, trực tiếp đến chúc mừng khi cô đoạt giải và tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng cuối cùng, mối tình được kỳ vọng này cũng tan vỡ vì nhiều sóng gió.

Vợ chồng Triệu Vy - Hoàng Hữu Long. Ảnh: Toutiao.

Hai mối tình đều không thành, song Triệu Vy chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng “gả vào hào môn”. Sau đó, qua mai mối, cô quen doanh nhân Singapore Hoàng Hữu Long, người nắm trong tay nhiều mảng kinh doanh sinh lời như tài chính, bất động sản, thuốc lá; sở hữu nhiều biệt thự, siêu xe…ở trong và ngoài nước, thậm chí còn có máy bay riêng trị giá hơn trăm triệu và kết thân với những đại gia như Jack Ma.

Năm 2009, hai người kết hôn. Cuộc hôn nhân này đã giúp Triệu Vy hoàn toàn rời khỏi làng giải trí, lao vào vòng xoáy tư bản đầy lợi nhuận. Không ai ngờ rằng, lựa chọn ấy vừa giúp cô kiếm bộn tiền, vừa gieo mầm cho cú “lật xe” sau này

Từ nữ doanh nhân đến bị phạt vì sai phạm

Sau khi kết hôn, Triệu Vy không còn thỏa mãn với khoản thu nhập “vất vả” từ đóng phim, mà dốc toàn lực vào đầu tư. Thời gian đầu, vận may và con mắt đầu tư của cô tốt đến mức đáng kinh ngạc, được truyền thông gọi là “phiên bản Warren Buffett nữ”.

Năm 2011, cô bỏ ra hơn 770.000 NDT mua cổ phần của công ty Đường Đức Ảnh Thị do anh trai sáng lập. Đến 2015, khi công ty này niêm yết, số cổ phần của cô tăng giá lên hơn 38 triệu NDT – chỉ trong 4 năm đã lãi gần 50 lần.

Xuất hiện bên cạnh đại gia ông chủ Alibaba, tỷ phú Jack Ma (Mã Vân). Ảnh: Toutiao.

Sau đó, cô tiếp tục đầu tư vào Alibaba Pictures, mua vào số lượng lớn cổ phiếu và bán ra đúng lúc giá cao, thu về hơn 2,3 tỷ HKD. Thời điểm ấy, Triệu Vy không chỉ “tung hoành” trong giới giải trí mà ngay cả thương trường cũng không ai dám xem thường. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cao cấp cùng Jack Ma và nhiều đại gia khác, rất nổi trội.

Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là hàng loạt động thái không có giới hạn. Cuối năm 2016, công ty Long Vy Media của vợ chồng Triệu Vy tuyên bố sẽ chi 3,06 tỷ NDT để mua gần 30% cổ phần của Wanjia Culture (Vạn Gia), qua đó trở thành cổ đông kiểm soát.

Thông tin vừa công bố đã khiến thị trường sôi sục. Nhưng khi cơ quan quản lý vào cuộc, hàng loạt vấn đề nghiêm trọng bị phanh phui: Triệu Vy chỉ có 60 triệu NDT tiền mặt, còn lại gần 3 tỷ đều là tiền vay.

Tức là cô dùng 60 triệu để “bẩy” thương vụ 3 tỷ, đòn bẩy tài chính lên tới 51 lần. Nghiêm trọng hơn, khi chuyện vay vốn còn chưa ngã ngũ, chưa biết có vay được hay không, cô đã vội công bố thương vụ, rõ ràng là gây hiểu lầm cho nhà đầu tư. Cuối cùng, vì không vay được tiền, thương vụ này hoàn toàn đổ bể, Triệu Vy phủi tay rút lui, nhưng “chết” các nhà đầu tư nhỏ lẻ chạy theo mua cổ phiếu.

Triệu Vy khi bị phong sát. Ảnh: Toutiao.

Sau tin thu mua, cổ phiếu Wanjia Culture tăng 36% chỉ trong 5 ngày. Không ít người đem tiền dưỡng già, học phí của con cái đổ vào. Khi thương vụ thất bại, giá cổ phiếu lao dốc, hàng trăm nghìn nhà đầu tư mất trắng, trung bình mỗi người mất 230.000 NDT.

Năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc ra tay: phạt Triệu Vy 300.000 NDT và cấm cô cùng Hoàng Hữu Long tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm. Hình tượng “Buffett nữ” sụp đổ hoàn toàn.

Tai họa chưa dừng lại. Ngoài sai phạm trong lĩnh vực tài chính, sự nghiệp nghệ thuật của cô cũng dính “lằn ranh đỏ”. Năm 2016, bộ phim “Không còn tình yêu nào khác” do Triệu Vy đạo diễn sử dụng diễn viên Đài Loan Đới Lập Nhẫn – người bị nghi ngờ liên quan đến trào lưu “Đài Loan độc lập”. Ngoài ra, nữ diễn viên Nhật Bản Mizuhara Kiko cũng từng “xúc phạm Trung Quốc”, gây nên làn sóng tẩy chay dữ dội…

Dù sau đó ê-kíp Triệu Vy thay diễn viên và công khai xin lỗi, uy tín của cô vẫn bị tổn hại nghiêm trọng. Cộng thêm bê bối chứng khoán trước đó, Triệu Vy bị xếp vào hàng “nghệ sĩ tai tiếng”: tác phẩm bị gỡ bỏ, tài khoản mạng xã hội bị xóa, việc xuất hiện công khai bị hạn chế nghiêm ngặt – từ đỉnh cao rơi thẳng xuống bùn lầy.

Bốn năm bị phong sát, Triệu Vy vẫn chưa từng từ bỏ ý định tái xuất

Cuối năm 2024, Triệu Vy bất ngờ tuyên bố ly hôn Hoàng Hữu Long, nhấn mạnh: “Nợ nần của chồng cũ không liên quan đến tôi”. Thời điểm đó Hoàng Hữu Long đang gánh khoản nợ lên tới 700 triệu HKD. Động thái này bị xem là nhằm cắt đứt “quá khứ đen”, bảo toàn tài sản.

Đến cuối năm 2025, Triệu Vy càng trở nên sốt ruột hơn: trong vòng 48 giờ cho đăng 4 bài, lúc thì chia sẻ nội dung từ thiện để lấy thiện cảm, lúc thì đăng video để lộ mặt dắt chó đi dạo, thậm chí còn chủ động mỉm cười, vẫy tay trước ống kính của paparazzi.

Cộng thêm lần livestream rượu vang này, “bài bản” tái xuất của cô quá rõ ràng: ly hôn để tách nợ, dùng đời sống thường nhật và từ thiện để tạo thiện cảm, cuối cùng dùng livestream để thăm dò phản ứng dư luận, từng bước quay lại ánh đèn sân khấu.

Nhiều người cho rằng Triệu Vy nóng lòng tái xuất vì… hết tiền. Nhưng khi tài lực thật sự của cô bị phanh phui, mọi người mới nhận ra họ đã nghĩ sai.

Cố tình để lộ mặt trên ảnh đăng mạng xã hội. Ảnh: Toutiao

Sự thật phía sau việc Triệu Vy liên tục tìm cách tái xuất

Sau khi bị phong sát, Triệu Vy không còn thu nhập từ đóng phim và quảng cáo, 15,9 triệu NDT cổ phần bị phong tỏa, các công ty liên quan dính hơn 400 vụ tranh chấp chứng khoán. Thế nhưng câu “lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa” áp vào cô là hoàn toàn chính xác.

Trước đó, Triệu Vy từng xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh trong chiếc áo khoác hàng hiệu phiên bản mới, giá 86.000 NDT – bằng thu nhập vài năm của người bình thường. Con chó cô dắt đi là giống chó săn Tây Ban Nha, có giá từ 10.000–50.000 NDT; riêng tiền thức ăn và chăm sóc mỗi tháng cũng đủ chi tiêu cho một gia đình bình thường.

Bức ảnh dắt chó đi dạo gây xôn xao. Ảnh: Toutiao.

Con gái cô – Tiểu Tứ Nguyệt – học tại trường quý tộc ở Thụy Sĩ, mỗi năm học phí và sinh hoạt phí hơn 300.000 NDT, quần áo, đồ dùng đều là hàng hiệu.

Trước kia, Triệu Vy còn mua không ít biệt thự cao cấp, còn sở hữu cổ phần ở trang trại rượu vang và nhà hàng tại Pháp. Ngay cả khi cô không làm việc, chỉ cần dựa vào lợi tức từ những tài sản này cũng đủ sống sung túc hơn đa số mọi người.

Tuy nhiên, vấn đề là: hiện tại cô đang ở trạng thái “chỉ chi ra, không có dòng tiền lớn ổn định chảy vào”. Học phí trường quý tộc của con gái, chi tiêu xa xỉ hằng ngày, chi phí vận hành các công ty – khoản nào cũng là con số khổng lồ.

Nếu lâu dài không có nguồn thu lớn và ổn định, dù gia sản dày đến đâu cũng khó chống đỡ. Đây mới là lý do thực sự khiến cô nóng lòng muốn tái xuất. Nhưng lần livestream rượu vang bị “phong sát trong tích tắc” đã gần như chặt đứt con đường trở lại của cô.

Hiện nay, thái độ của chính quyền Trung Quốc đối với nghệ sĩ tai tiếng là không khoan nhượng: chỉ cần chạm vào ranh giới pháp luật và đạo đức, sẽ bị các ngành cùng tẩy chay.

Ngay cả khi thời hạn cấm tham gia thị trường chứng khoán 5 năm của Triệu Vy đã kết thúc, việc tái xuất vẫn phải qua kiểm duyệt nghiêm ngặt. Với việc từng thao túng vốn làm hại các nhà đầu tư, lại dính “lằn ranh đỏ” trong lựa chọn diễn viên, Triệu Vy thuộc diện bị phong sát chính thức, hầu như không còn khả năng quay lại ánh đèn sân khấu nữa.

Theo Toutiao