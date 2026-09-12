Lãi suất giảm, vì sao người mua nhà chưa “dễ thở”

Thời gian gần đây, một số ngân hàng tung ra các gói vay mua nhà với nhiều ưu đãi về lãi suất, thời hạn vay và tỷ lệ cho vay. Tuy nhiên, điều này chưa giúp cải thiện thanh khoản thị trường.

Mức ưu đãi lãi suất của các ngân hàng chưa tạo ra đột phá với thị trường BĐS. Ảnh: Hải Thu.

Lãi vay mua nhà "bớt nóng"

Từ đầu năm 2026 tới nay, mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản đã tăng lên rất mạnh. Theo Bộ Xây dựng, lãi cho vay bất động sản hiện phổ biến trong khoảng 12-14%/năm. Nhiều khoản vay sau thời gian ưu đãi đã chuyển sang lãi suất thả nổi khoảng 13-15%/năm, thậm chí 15-16%/năm.

Lãi suất cao là một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản trên thị trường bất động sản giảm mạnh, tạo ra hiện tượng "cắt lỗ". Trong bối cảnh đó, gần đây, một số ngân hàng bắt đầu tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu.

Vietcombank vừa triển khai gói vay mua nhà tại các dự án bất động sản đã được cấp giấy chứng nhận, quyền sở hữu rõ ràng với quy mô 20.000 tỷ đồng, áp dụng đến hết 31/3/2027 hoặc khi giải ngân hết hạn mức. Khách hàng có thể được hưởng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn tới 1%/năm so với lãi suất cho vay bất động sản thông thường dành cho khách hàng cá nhân. Thời hạn vay tối đa 35 năm, tỷ lệ cho vay có thể lên tới 100% giá trị căn nhà, tùy điều kiện và hồ sơ tín dụng.

VIB tung chính sách kéo dài thời gian cố định lãi suất ưu đãi. Ngân hàng cho phép khách hàng cá nhân có thể được cố định lãi suất lên tới 5 năm đối với các khoản vay mua bất động sản, vay bù đắp tiền mua bất động sản, vay tái tài trợ cũng như vay xây dựng, sửa chữa nhà. Khách vay mua bất động sản tại VIB còn có thể lựa chọn gói hỗ trợ lãi suất, với mức giảm thêm 0,2-0,4%/năm trong suốt thời gian vay, tùy điều kiện chương trình.

Trong khi đó, TPBank triển khai chính sách ưu đãi cho các khoản vay mua bất động sản và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Với một số sản phẩm, khách hàng có thể được giảm lãi suất tối đa 1,2% so với mức hiện hành, tùy khoản vay và điều kiện áp dụng.

Mức giảm chưa đáng kể

Đánh giá về chính sách ưu đãi của các ngân hàng, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch G6 Group, cho rằng đây là tín hiệu tốt của thị trường, cho thấy hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ trong việc kiềm chế và hạ nhiệt lãi suất cho vay, đồng thời cũng là một sự hỗ trợ đối với khách vay mua bất động sản.

Dù vậy, ông Quê đánh giá mức độ ưu đãi còn hạn chế, khiến mặt bằng lãi suất cho vay về cơ bản vẫn ở vùng cao, nên tác động tới thị trường còn chưa mạnh mẽ.

"Mức giảm khoảng 1% so với khoản vay thông thường là đáng kể, nhưng không đủ để giải quyết được vấn đề của thị trường bất động sản hiện nay. Chỉ khi nào mặt bằng lãi suất huy động xuống 4-6%/năm, mặt bằng lãi suất cho vay xuống 7,5-9,5%/năm thì nhà đầu tư bất động sản, người mua nhà mới dễ thở và thanh khoản thị trường mới được cải thiện", ông Quê nói với VietTimes.

Dẫn kinh nghiệm đầu tư bất động sản của chính mình, ông Quê cho hay ông đang vay tiền từ nhiều ngân hàng. Các khoản vay tại ngân hàng thương mại có vốn nhà nước (Big4) hiện có lãi suất khoảng 10%/năm ở năm đầu tiên, khoảng 11%/năm ở năm thứ 2. Trong khi đó, khoản vay tại ngân hàng thương mại tư nhân có lãi suất lên tới 13,5-14%/năm.

Đối với việc vay mua nhà ở xã hội, lãi suất tại Ngân hàng Chính sách Xã hội là 5,4%/năm, nhưng khách hàng rất khó tiếp cận, bởi quá trình thẩm định chặt chẽ và nguồn vốn rót từ trung ương về không đều. Còn với các ngân hàng thương mại tư nhân đang tham gia cho vay mua nhà ở xã hội (gói 145.000 tỷ đồng), khách hàng dưới 35 tuổi sẽ hưởng lãi suất 6,5%/năm trong 5 năm đầu, 7,5%/năm trong 10 năm tiếp theo; khách hàng trên 35 tuổi sẽ chỉ được ưu đãi lãi suất trong 6 tháng đầu, sau đó lãi suất sẽ thả nổi.

Ông Nguyễn Anh Quê cho rằng với bối cảnh hiện nay, nhiều khả năng mặt bằng lãi suất chỉ thực sự "hạ nhiệt" từ quý I/2027. Vì vậy, người mua ở thực có nhu cầu và năng lực tài chính tốt (không vay nợ) có thể chọn mua ở thời điểm này. Đối với người mua phải sử dụng vốn vay, sự chờ đợi vẫn nên là lựa chọn ưu tiên.

"Sắp tới, nguồn cung sẽ rất lớn, đó mới là lúc mua phù hợp. Còn với nhà đầu tư, tốt nhất lúc này là săn được hàng cắt lỗ, còn không thì nên chờ thêm 1-2 năm", ông Quê nêu quan điểm.

Trao đổi với VietTimes, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Homes, cũng cho rằng mức ưu đãi mà các ngân hàng tung ra hiện nay vẫn chưa đủ hấp dẫn khách vay, cũng như chưa đủ sức tạo ra tác động đột phá nào đối với thị trường bất động sản.

"Quý III vừa qua, mặc dù lãi suất cho vay bất động sản không còn tăng trưởng mạnh như trước đó, nhưng lực mua vẫn còn rất yếu, thị trường vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Nhưng với việc các chủ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân đã điều chỉnh giảm giá sản phẩm, chúng ta có thể kỳ vọng quý IV sẽ tốt hơn.

Tôi cho rằng, trong bối cảnh đó, người mua có thể cân nhắc xuống tiền, bởi giá hiện nay đang ở mức mềm nhất trong 2 năm qua, sự ưu tiên nên dành cho các sản phẩm có pháp lý tốt, chính sách hấp dẫn", ông Chung chia sẻ.