Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật lớn sẽ diễn ra vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo kế hoạch vừa được Chính phủ ban hành, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 sẽ được tổ chức thường niên với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, truyền thông số trên phạm vi cả nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1111 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Năm 2026 là năm tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc dự kiến được tổ chức vào tháng 11 năm nay, nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam của giai đoạn; những giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ là cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị này. Các cơ quan phối hợp có Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các bộ, ngành trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo kế hoạch, vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hàng loạt hoạt động quy mô lớn từ triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, truyền thông đa nền tảng đến phát triển không gian văn hóa số sẽ được triển khai trên cả nước nhằm lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới.

Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân với tư cách là chủ thể sáng tạo, bảo tồn và trao truyền các giá trị văn hóa.

Đồng thời, chương trình hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của người dân, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến vì sự phát triển phồn vinh, hạnh phúc của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ được tổ chức 5 năm một lần. Ảnh minh họa.

Một trong những điểm nhấn của giai đoạn mới là xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông đa nền tảng về Ngày Văn hóa Việt Nam. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương xây dựng bộ nhận diện, sản phẩm truyền thông số, chương trình phát thanh - truyền hình, báo chí, sản phẩm cổ động trực quan và các tài liệu truyền thông phù hợp với từng vùng miền.

Các hoạt động tuyên truyền sẽ tập trung giới thiệu lịch sử văn hóa dân tộc, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bên cạnh chuyển đổi số, Ngày Văn hóa Việt Nam tiếp tục được tổ chức với nhiều hoạt động quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Các địa phương sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày tư liệu, hình ảnh và thành tựu tiêu biểu trong phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và bảo tồn di sản.

Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch được triển khai theo hướng kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các phương thức truyền thông hiện đại để lan tỏa giá trị văn hóa, di sản văn hóa trên môi trường mạng và không gian văn hóa....

Đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, trí thức và những người hoạt động văn hóa được tạo điều kiện tham gia các chương trình sáng tác, triển lãm chuyên đề và các hoạt động biểu diễn trọng điểm.

Theo kế hoạch, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) sẽ được tổ chức trong cùng chuỗi hoạt động tại cộng đồng dân cư.