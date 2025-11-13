Thụy Điển ra mắt "siêu tàu ngầm" thế hệ thứ 5 với khả năng chiến đấu và tàng hình vượt tưởng tượng

Hãng Saab của Thụy Điển vừa giới thiệu tàu ngầm A26, mẫu “thế hệ thứ 5” đầu tiên trên thế giới, với khả năng tàng hình, tác chiến đa miền và chiến tranh đáy biển, được thiết kế cho Hải quân Thụy Điển và tương thích với tiêu chuẩn NATO.

Hãng quốc phòng Thụy Điển Saab vừa giới thiệu mẫu mà họ gọi là tàu ngầm thế hệ thứ 5 đầu tiên trên thế giới, A26 – một con tàu tập trung vào khả năng tàng hình, được thiết kế đáp ứng các yêu cầu ngày càng thay đổi của NATO cho hoạt động tác chiến đa miền.

Công ty cho biết tàu ngầm thế hệ thứ năm A26 sẽ đem lại năng lực chưa từng có trên các miền biển, không trung và thông tin, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong chiến tranh dưới mặt nước.

Được phát triển cho Hải quân Thụy Điển và tương thích với tiêu chuẩn tương tác của NATO, A26 được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát-tình báo (ISR), cũng như tấn công chính xác tầm xa và chiến tranh đáy biển.

Saab mô tả đây là thành quả của nhiều thập kỷ kinh nghiệm kỹ thuật dưới nước trong một trong những môi trường hải dương phức tạp nhất thế giới – Biển Baltic.

“Đáp ứng yêu cầu của Các Hoạt Động Đa miền hiện đại cần tới những công nghệ tiên tiến nhất”, Saab cho biết trong một thông cáo. “Với A26, chúng tôi cung cấp một tàu ngầm mang lại khả năng tàng hình, linh hoạt và tích hợp vượt trội trên mọi miền hoạt động”.

Khả năng tàng hình và ISR của tàu ngầm thế hệ thứ 5

Dựa trên thế mạnh lâu năm của Saab về tàng hình âm thanh và hình ảnh, tàu ngầm thế hệ thứ 5 áp dụng cái mà công ty gọi là “tín hiệu đa miền cân bằng”: Hình dạng thân tàu tinh chỉnh, phủ lớp hấp thụ radar và hệ thống khử nhiễm điện từ (degaussing) điện tử giúp giảm thiểu tín hiệu từ tính và điện.

Hệ thống đẩy độc quyền Stirling Air-Independent Propulsion (AIP) của hãng cho phép tàu ngầm duy trì trạng thái lặn lâu hơn mà không phải nổi lên mặt nước, đảm bảo mức độ tàng hình gần như tuyệt đối.

Khả năng hoạt động mà không bị phát hiện là một đặc tính then chốt của A26. Saab cho biết tàu ngầm thế hệ mới có thể thu thập thông tin tình báo quan trọng về liên lạc, hoạt động và phát xạ radar của đối phương cả ở vùng nước nông ven bờ lẫn vùng đại dương mở.

Sự kết hợp giữa tàng hình âm học và cảm biến tiên tiến giúp nó hoạt động trong môi trường tranh chấp mà không để lộ vị trí.

A26 cũng giới thiệu năng lực chiến tranh đáy biển mới. Nó có thể triển khai phương tiện dưới nước không người lái (UUV) và lực lượng tác chiến đặc biệt trực tiếp từ các khoang tải mô-đun, cho phép chỉ huy tương tác với đáy biển, bảo vệ cáp truyền thông, giám sát các điểm nghẽn hàng hải và kiểm soát các tuyến hàng hải trọng yếu.

Vũ khí trang bị gồm ngư lôi chính xác tầm xa và tiềm năng trang bị tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm, mang lại khả năng tấn công đáng kể đối với mục tiêu trên biển lẫn trên đất liền. Saab nói rằng tính linh hoạt này cho phép chỉ huy “tấn công đa miền từ dưới mặt nước”, tạo lợi thế cả trong phòng ngừa lẫn tác chiến.

Thông tin và tác chiến điện tử

Ngoài vai trò hải quân truyền thống, A26 được thiết kế cho “chiến tranh thông tin dưới nước”.

Gói trinh sát điện tử của tàu có thể chặn và phân loại tín hiệu đối phương một cách thụ động, đưa dữ liệu vào mạng lưới tình báo rộng hơn của NATO. Saab khẳng định điều này nâng cao nhận thức tình huống đa miền, giúp chỉ huy hải quân ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Theo Saab, khả năng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ điện tử thụ động bổ trợ cho năng lực tấn công động: bằng cách lập bản đồ và khai thác liên lạc đối phương, tàu có thể gây gián đoạn hoặc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng như cáp dữ liệu dưới biển – một lĩnh vực ngày càng được chú trọng trong tác chiến hiện đại.

A26 được thiết kế hoạt động như một phần trong khuôn khổ Các Hoạt Động Đa miền tích hợp (MDO) của NATO, trong đó các lực lượng trên không, dưới đất, dưới biển, mạng và không gian chia sẻ thông tin và phối hợp hành động theo thời gian thực. Saab cho biết hệ thống AI trên tàu xử lý dữ liệu cảm biến nhanh chóng, rút ngắn chu kỳ ra quyết định và đồng bộ hóa các nhiệm vụ liên quân.

“Tự do di chuyển, tàng hình và ISR giúp tàu ngầm trở thành nhân tố thiết yếu cho MDO”, Saab tuyên bố. “A26 bổ sung tính linh hoạt mới cho bộ công cụ đó, cho phép chỉ huy phối hợp và thực hiện các hoạt động trên mọi miền”.

Khi NATO nâng cấp lực lượng để đối phó các mối đe dọa tương tự từ những quốc gia khác, tàu ngầm A26 là bước tiến tiên tiến nhất của châu Âu trong chiến tranh dưới nước hiện đại. Nó hội tụ tàng hình, khả năng tấn công và chức năng tình báo trong một nền tảng duy nhất.

Theo IE