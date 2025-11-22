Thường trực Ban Bí thư: Bảo vệ tính mạng người dân là trên hết

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các địa phương tập trung, ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết...

Ngày 22/11, Thường Trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tới thăm, động viên nhân dân vùng lũ Diên Điền, Khánh Hòa; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại xã Diên Điền, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình đang ở nơi di dân tạm thời chống lũ và chia sẻ sâu sắc với bà con trước những thiệt hại, mất mát do mưa lũ gây ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ người dân tại điểm di dân tạm thời thuộc xã Diên Điền. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết trong những ngày qua, đợt mưa, lũ bất thường, đặc biệt lớn tại nhiều địa phương đã và đang gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó Khánh Hòa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mưa lũ, ngập lụt làm bà con phải sơ tán khẩn cấp, sinh kế bị gián đoạn, đời sống bị đảo lộn.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành và địa phương thực hiện kịp thời các phương án phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Tập trung tối đa mọi nguồn lực để cứu giúp Nhân dân trong vùng lũ, lụt; kịp thời có mặt tại những địa phương chịu thiệt hại nặng nề để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, cứu trợ; thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đồng bào, cán bộ, chiến sỹ đang ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi lời thăm hỏi ân cần và sự chia sẻ sâu sắc tới người dân trước những thiệt hại, mất mát rất lớn do thiên tai gây ra, đặc biệt là các gia đình có người thân tử vong hoặc mất tích.

Ông cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các địa phương cùng các lực lượng ứng trực như quân đội, công an, y tế, thanh niên xung kích, cứu nạn, cứu hộ. Thường trực Ban Bí thư cũng biểu dương sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân đã kịp thời ủng hộ người dân vùng thiên tai bằng nhiều hình thức thiết thực, góp phần giảm thiểu khó khăn, mất mát.

TP.HCM hỗ trợ 50 tỷ đồng giúp Khánh Hòa khắc phục hậu quả mưa lũ

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khắc phục kịp thời hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Tập trung cao độ, với ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ Nhân dân, với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; triển khai tất cả các biện pháp, phương tiện để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn những người đang bị mất tích; bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men; huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Quang Lưu trao quà hỗ trợ đến tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Dangcongsan.vn.

Bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, cung cấp kịp thời, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho Nhân dân; chăm sóc đặc biệt cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương; tuyệt đối không được để thiếu trường, thiếu lớp cho các con, các cháu, thiếu nơi khám chữa bệnh cho Nhân dân.

Xây dựng, bố trí lực lượng, phương tiện; chăm lo, sớm ổn định đời sống cho bà con theo phương châm "4 tại chỗ", "nước rút đến đâu khôi phục ngay đến đó"; chủ động phân bổ lương thực, thực phẩm, thuốc men kịp thời, đúng đối tượng.

Khẩn trương sửa chữa, khắc phục hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, thông tin liên lạc, các công trình dân sinh cấp thiết,...). Kiểm soát, phân luồng, điều tiết, không để người dân đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở; cảnh báo kịp thời những điểm có nguy cơ sạt, lún.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tổ chức thăm hỏi, động viên và thực hiện tốt chính sách đối với gia đình có người tử vong, mất tích; đồng thời tích cực chăm lo, điều trị hiệu quả cho những người bị thương.

Ông nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người, mọi nhà, các cơ quan, đơn vị chủ động ứng phó với thiên tai, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, nhất là trên không gian mạng.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao 20 tỷ đồng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với đó, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã thay mặt TP.HCM trao khoản hỗ trợ 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.