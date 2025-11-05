Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ 1 tỷ đồng cho 3 bệnh viện bị thiệt hại nặng sau bão lũ

Hôm nay, 5/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã dành 1 tỷ đồng quyên góp từ các cán bộ, nhân viên bệnh viện gửi tặng ba đơn vị y tế ở miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và lãnh đạo Công đoàn Bệnh viện trao tiền hỗ trợ cho Bệnh viện Trung ương Huế

Ba đơn vị y tế miền Trung bị thiệt hại nặng trong bão lũ vừa qua đã được nhận sự ủng hộ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gồm: Bệnh viện Trung ương Huế 500 triệu đồng, Trung tâm Y tế Khu vực Duy Xuyên (Đà Nẵng) 250 triệu đồng và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng 250 triệu đồng.

Đây là số tiền Bệnh viện tổ chức quyên góp trực tuyến từ các cán bộ công nhân viên với tinh thần “lá lành đùm lá rách” để ủng hộ đồng bào và đồng nghiệp tại miền Trung – nơi đang oằn mình khắc phục thiệt hại sau đợt mưa lũ lịch sử.

TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ thiên tai qua đi nhưng hậu quả còn lại rất lớn. Các cơ sở y tế miền Trung đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, thiếu nước sạch, trang thiết bị hư hỏng, trong khi đội ngũ nhân viên vẫn phải bám trụ để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh cho người dân.

“Chúng tôi gửi gắm sự ủng hộ nhỏ bé tới những đồng nghiệp đang căng mình khắc phục sau lũ, mong các anh chị luôn vững vàng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn sẵn sàng chi viện khi các đơn vị cần, để miền Trung sớm trở lại cuộc sống bình thường”, TS Dương Đức Hùng bày tỏ.

Nhận món quà ân tình từ Hà Nội trao gửi, BSCKII Nguyễn Tải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể anh chị em, đồng nghiệp ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã hỗ trợ khi các đơn vị y tế ở miền Trung gặp thiên tai.

Ông cho biết đợt lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất và hạ tầng y tế địa phương. Do đó, sự hỗ trợ kịp thời của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là nguồn động viên cả về tinh thần lẫn vật chất vô cùng mạnh mẽ đối với đội ngũ nhân viên y tế của 3 đơn vị.

“Hình thức ủng hộ online tuy chưa từng có tiền lệ nhưng lại thể hiện sự nhanh chóng, kịp thời và trách nhiệm của một bệnh viện tuyến đầu dành cho đồng nghiệp ở miền Trung”, ông Tải nói.

Hoạt động quyên góp này tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm xã hội – những giá trị tốt đẹp mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn gìn giữ và phát huy trong suốt hành trình chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Năm ngoái, sau bão YAGI, để hỗ trợ khẩn cấp cho y tế Lào Cai, Bệnh viện đã ủng hộ gần 100 đơn vị máu cùng một tỷ đồng để tặng 3 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng.