Thủ tướng yêu cầu đưa hệ thống giải quyết thủ tục hành chính vận hành thông suốt trong tháng 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thành Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, đưa vào vận hành chính thức, ổn định trong tháng 4.

Khẩn trương hoàn thành Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Công điện số 33 của Thủ tướng về việc thúc đẩy thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên thông, đồng bộ, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Công điện gửi tới các bộ trưởng và bí thư, chủ tịch 34 tỉnh, thành phố.

Theo công điện, đến ngày 22/4, 13/17 Bộ, cơ quan ngang Bộ đã hoàn thành xây dựng, tổ chức tập huấn và đưa vào triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ theo mô hình tập trung.

Tuy nhiên, việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ vẫn còn một số hạn chế, bất cập, ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cấp tỉnh, cấp xã cho người dân, doanh nghiệp.

Để bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được liên thông, đồng bộ hiệu quả, không bị gián đoạn; đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển số và các văn bản quy định, hướng dẫn theo thẩm quyền; nhất là các quy định liên quan đến việc cung cấp dịch vụ trực tuyến toàn trình, chức năng, kỹ năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hoàn thành vào tháng 6/2026.

Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương hoàn thành Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, đưa vào phát triển khai chính thức và vận hành ổn định, thông suốt trong tháng 4/2026. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trước ngày 15/5/2026.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh cho đến thời điểm các Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung cấp bộ vận hành ổn định, thông suốt, hoàn thành trong tháng 4/2026.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Ảnh: VGP.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương khắc phục bất cập của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung; công khai 100% các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến triển khai tập trung trên Hệ thống để thực hiện toàn quốc.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung theo lộ trình, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị phải được liên thông, đồng bộ, không bị gián đoạn

Bảo đảm việc tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh

Về phía các địa phương, Thủ tướng yêu cầu thực hiện phân quyền tài khoản cán bộ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tại địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ, ngành.

Đối với các thủ tục hành chính đặc thù hoặc chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục duy trì, vận hành, nâng cấp (nếu cần) Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh để tiếp nhận, xử lý hồ sơ, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của người dân, doanh nghiệp liên tục, đồng bộ, hiệu quả.

Trong công điện vừa ban hành, Thủ tướng quán triệt tổ chức thực hiện hiệu quả các thủ tục hành chính đã được phân cấp, phân quyền; thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bảo đảm việc tiếp nhận không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành cùng bí thư, chủ tịch các địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ trên, bảo đảm việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp được liên thông, đồng bộ, hiệu quả, không bị gián đoạn.