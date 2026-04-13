Thủ tướng: Các bộ phải trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính trước 20/4

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trước ngày 20/4, không chờ hết quý II.

Chiều 13/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ họp bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính.

Theo các báo cáo, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hơn 4.600 điều kiện kinh doanh. Kết luận số 18 Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Cùng với đó, Trung ương yêu cầu cắt giảm 50% thời gian thực hiện, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bắt tay ngay vào việc, nhất là nhóm nhiệm vụ theo Kết luận số 18 với yêu cầu rất cao.

Thủ tướng cho biết sẽ phân công các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực và Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ bố trí lịch cụ thể, làm việc trực tiếp với các bộ ngành về phương án cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính của mỗi bộ ngành.

Nhấn mạnh việc này đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của các bộ ngành với quyết tâm rất cao, các Bộ trưởng phải trực tiếp vào cuộc, Thủ tướng yêu cầu, không đợi hết quý II mà đến ngày 20/4, các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đơn giản hóa, cắt giảm và phân cấp giải quyết.

"Những điều kiện kinh doanh không cần thiết thì đương nhiên phải cắt giảm, nhưng những điều kiện kinh doanh khác cũng phải rà soát. Mặt khác, số lượng là quan trọng, nhưng bản chất, nội hàm bên trong các điều kiện còn quan trọng hơn; phải thực sự cắt giảm được thời gian và chi phí tuân thủ. Có thể số lượng cắt giảm không nhiều nhưng lại mang lại hiệu quả lớn", Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ "gác cửa", kiểm soát thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; các Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để lọt các thủ tục, điều kiện kinh doanh không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa, cần chú ý lắng nghe, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hiệp hội.

Về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá những nội dung cấp Trung ương phân cấp cho tỉnh, tỉnh phân cấp cho cấp cơ sở; thực hiện nghiêm túc Kết luận 18 yêu cầu cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng yêu cầu các bộ quyết liệt hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đặc biệt là những cơ sở dữ liệu gắn với doanh nghiệp, người dân, nền kinh tế và hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc quy trình theo hướng đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Về triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng về chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể để triển khai chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ các chỉ đạo theo Kết luận số 18 và của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai Nghị quyết 57. Các Phó Thủ tướng quyết liệt chỉ đạo các Bộ ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực này.