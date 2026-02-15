Không được yêu cầu người dân nộp các giấy tờ đã tích hợp trên VNeID

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 159 của Thủ tướng về việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo thống kê, đến nay mới có 5 bộ công bố phạm vi thông tin trong cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Việc công bố, công khai lại bộ thủ tục hành chính hầu hết thiếu thông tin về trình tự, cách thức thực hiện mới, do đó chưa tạo thuận lợi trong thực hiện. Trong khi đó, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa cập nhật đầy đủ, chính xác; chưa được kết nối, chia sẻ để khai thác, cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính.

Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, một số cơ quan, tổ chức vẫn yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoặc cung cấp thông tin cá nhân, các giấy tờ đã tích hợp vào Ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết công việc, một số tổ chức không phải là cơ quan hành chính Nhà nước (doanh nghiệp, ngân hàng, trường học…) yêu cầu cá nhân cung cấp bản sao có chứng thực dù đã có bản chính đối chiếu, hoặc cung cấp thông tin trong các giấy tờ đã tích hợp và được chia sẻ từ VNeID.

Tình trạng này cho thấy sự thiếu nhất quán trong áp dụng pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính và công việc của cơ quan, tổ chức; gây phiền hà, phát sinh chi phí cho đối tượng thực hiện, đồng thời tạo ra áp lực không cần thiết cho cơ quan hành chính Nhà nước khi phải thực hiện thêm thủ tục hành chính để xác nhận thông tin cho công dân.

Tái sử dụng dữ liệu số để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: VGP.

Để khắc phục những bất cập này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành, công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

“Tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, giấy tờ đã tích hợp và được chia sẻ từ VNeID”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Với các bộ quản lý cơ sở dữ liệu, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thành việc công bố phạm vi thông tin trong cơ sở dữ liệu được khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý tập trung xây dựng, hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và kết nối, chia sẻ dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bảo đảm yêu cầu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ địa phương trong xử lý hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ, ngành theo hướng "cầm tay chỉ việc" cho cán bộ giải quyết thủ tục hành chính, nhất là việc khai thác, lưu trữ các thông tin trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được chia sẻ từ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, VNeID.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phối hợp xử lý kịp thời phản ánh về tình trạng thông tin không đầy đủ, sai lệch, chưa cập nhật trong cơ sở dữ liệu, không để người dân, doanh nghiệp phải bổ sung giấy tờ nhiều lần do lỗi kết nối, cập nhật dữ liệu.

Song song với đó, theo Thủ tướng, cần triển khai tích hợp chức năng quản lý đăng nhập tập trung sử dụng VNeID đối với các tài khoản cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Công an được giao khẩn trương hướng dẫn các bộ kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung với hệ thống định danh và xác thực điện tử; hướng dẫn khai thác thông tin người dân, doanh nghiệp trong ứng dụng VNeID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.