Thủ tướng: Trung tâm dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số

Trung tâm dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, tiên phong trong kết nối, chia sẻ, mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy - Thủ tướng nhấn mạnh.

Hoàn thành trong 9 tháng, tiết kiệm gần 1,2 nghìn tỷ đồng

Chiều 18/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm.

Sau gần hai năm triển khai, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc, với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, được coi là "trái tim" của chuyển đổi số, "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng. Trung tâm bao gồm các thành phần cốt lõi như: Trung tâm khai thác, phân tích dữ liệu; Trung tâm đổi mới sáng tạo và Trung tâm lưu trữ dữ liệu.

Tại buổi lễ, Thủ tướng và các đại biểu đã được giới thiệu 21 nền tảng, sản phẩm số và tiện ích cốt lõi. Đây là những nền tảng quan trọng để xây dựng một "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung như: Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia; Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Sàn dữ liệu…

Thủ tướng và các đại biểu nghe giới thiệu về 21 nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi... Ảnh: VGP.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi nhìn lại quá trình chỉ đạo quyết liệt. Thủ tướng khẳng định việc giao Bộ Công an xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, trên cơ sở thành công của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, là một quyết định đúng đắn. Việc đưa Trung tâm vào vận hành chính thức đã cho thấy niềm tin được đặt đúng chỗ.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, yêu cầu khách quan, ưu tiên hàng đầu của đất nước. Đây là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân được thụ hưởng thành quả, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia có diện tích trên 20 ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1. Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhấn mạnh, sự vào cuộc của Chính phủ, Bộ Công an và các nhà thầu đã thể hiện tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi" và "làm việc liên tục 24/7", "tranh thủ từng giờ, từng phút". Nhờ đó, dự án đã thành công "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", Dự án Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia đã hoàn thành giai đoạn 1 chỉ trong hơn 9 tháng, tiết kiệm gần 1,2 nghìn tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Dự án nâng cao vai trò, vị thế của lĩnh vực chuyển đổi số



Thủ tướng khẳng định, Dự án Trung tâm Dữ liệu quốc gia và Hệ thống Cơ sở dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia được đưa vào vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh, nhiều phương diện về cả kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng.

Theo đó, Dự án mang ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nhân lực số và công dân số; thể hiện ý chí, niềm tin và sức mạnh với tinh thần "Không có gì là không thể, chỉ có quyết tâm làm và biết cách làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì nước, vì dân."

Dự án đã nâng cao vai trò, uy tín, vị thế của lĩnh vực chuyển đổi số nói chung và của ngành Công an, lực lượng xung kích, tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, thông minh, sáng tạo, vừa làm vừa hoàn thiện, vừa làm vừa đổi mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Thủ tướng phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, qua việc thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các công trình, dự án lớn, công nghệ cao có thể vận dụng trong thời gian tới.

Để tiếp tục xây dựng các Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 2, số 3 và phát huy giá trị của Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu cần hướng tới mục tiêu phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu quốc gia đồng bộ, kết nối linh hoạt, hiệu quả giữa các trung tâm dữ liệu và hội nhập với mạng lưới dữ liệu toàn cầu, trước hết là khu vực ASEAN.

Dữ liệu là tài nguyên, Trung tâm Dữ liệu quốc gia là "trái tim" của kinh tế số

Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, phải tiên phong trong kết nối, chia sẻ, và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy, không chỉ là công cụ để quản lý mà còn là công cụ kiến tạo phát triển.

Trung tâm phải xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược; là một nguồn tài nguyên quốc gia mới, có vai trò then chốt trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Dữ liệu là nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, phục vụ tăng trưởng xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải được xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến, đồng bộ, hiện đại; áp dụng các chuẩn mực về an ninh, an toàn ở cấp độ cao nhất; đồng thời với phát triển trí tuệ nhân tạo, nhất là trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Với quan điểm con người là nhân tố quyết định, Thủ tướng chỉ rõ, cán bộ, chiến sỹ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia cần phải có một trái tim nóng, đầy nhiệt huyết và một bộ óc thông minh, sáng tạo và tư duy luôn đổi mới; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để mọi hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia đều hướng tới mục tiêu phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, Thủ tướng chỉ đạo, về phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế đột phá trong sáng tạo, khai thác dữ liệu trở thành trung tâm của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1. Ảnh: VGP.

Bộ Công an khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; triển khai Nền tảng điện toán đám mây, Kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với VPCP triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành "Điểm một cửa số duy nhất" trên nền tảng Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Bộ Công an tổng hợp nhu cầu về hạ tầng số của bộ, ngành, địa phương, thiết kế và xây dựng kế hoạch mở rộng, phát triển các Trung tâm Dữ liệu quốc gia tiếp theo trong thời gian tới (về năng lực tính toán, lưu trữ, dự phòng, quản lý...) để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng năm. Đồng thời, xây dựng Đề án Khu công nghệ số tập trung về dữ liệu.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình xây dựng, triển khai, quản trị, vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quan trọng tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Về bảo đảm nguồn nhân lực, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân tài khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong và ngoài nước.

Thủ tướng cũng giao các nhiệm vụ cụ thể về đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chế độ chính sách với đội ngũ nhân lực, đào tạo cán bộ, bảo đảm kinh phí hoạt động và về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Trung tâm Dữ liệu quốc gia, về hợp tác quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ, với việc công bố vận hành chính thức Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 và Hệ thống Cơ sở dữ liệu, chúng ta đã tiến thêm một bước quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, nhân lực số và công dân số.